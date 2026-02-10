Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Pavel Kortus
  11:26
Na kurtech bavila diváky technickou hrou, nekonečnou bojovností i emocemi. Kariéra české tenistky Barbory Strýcové je ověnčená řadou úspěchů a ocenění. Na pokračujícím Olympijském festivalu na českobudějovickém výstavišti převzala další. Stala se v pořadí dvanáctou laureátkou Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a v olympijském hnutí. „Znamená to pro mě hrozně moc,“ přiznala.
Fotogalerie4

Barbora Strýcová přebírá Cenu Věry Čáslavské během Olympijského festivalu v Českých Budějovicích. | foto: ČOV / Léa Decroix

Dvojnásobná vítězka čtyřhry ve Wimbledonu a kapitánka českých hráček v Poháru Billie Jean Kingové obdržela trofej ve tvaru skleněného „V“. Jedním z předávajících byl Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.

„To, co Bára pro český sport udělala, je výjimečné. Je inspirací nejen pro spoustu mladých tenistů a tenistek, ale i pro ostatní sportovce – a to především svou motivací a zapáleností. Měl jsem možnost Báře fandit na olympijských hrách a emoce, které z ní vyzařovaly, byly neuvěřitelné,“ shrnul.

Strýcová byla u fanoušků vždy velice populární a i na Olympijském festivalu se dočkala bujarého přivítání. „Sport mi dal takovou tu sílu, která překonává těžké věci. A když je překonáš, můžeš třeba vyhrát nějaký turnaj. Sport bolí, když ti na něm záleží, ale je to krásná věc,“ okomentovala devětatřicetiletá bývalá tenistka.

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Na dálku poblahopřáli Strýcové také její sestra ze Spojených států amerických a kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych.

Sportovní přesah kariéry Strýcové zmínila i další z předávajících Olga Plachá, členka výkonného výboru Českého olympijského výboru. „Bára je navíc žena, která dokázala propojit svou kariéru a mateřství. I po narození syna se stala wimbledonskou šampionkou, což si myslím, že je opravdu to, co je potřeba naší mladé generaci ukazovat – její píli, přístup a právě autentičnost,“ dodala Plachá.

Strýcová má ve čtyřhře na kontě kromě dvou triumfů ve Wimbledonu z let 2019 a 2023 také bronz z olympijských her 2016 v Riu de Janeiro, kde startovala po boku Lucie Šafářové. Ve své hráčské kariéře se dostala až na post světové deblové jedničky a pětkrát se podílela na celkovém vítězství českého týmu ve Fed Cupu.

Ve středu přijede prezident

Cena Věry Čáslavské se uděluje příležitostně, nejvýše jednou ročně. Ocenění dostaly v předchozích letech například vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová, oštěpařka Barbora Špotáková, lyžařka Šárka Strachová, tenistka Petra Kvitová či rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo zatím jako poslední sportovní střelkyně Kateřina Emmons.

Olympijský festival na českobudějovickém výstavišti pokračuje ještě následující dva týdny a denně se fanoušci kromě možnosti vyzkoušet si 24 sportů mohou také setkat se zajímavými hosty. Včera večer slavili první českou zlatou medaili s vítězkou v alpském snowboardingu Zuzanou Maděrovou. O akci je zatím velký zájem. Jen za první čtyři dny festival navštívilo bezmála 17 500 fanoušků a sportovců.

Prezident Petr Pavel na slavnostním otevření Českého domu v Miláně, 6. února 2026.

Úterek bude na výstavišti určený jako den pro seniory. Jako hosté dorazí skokan na lyžích Ondřej Pažout, lyžař Marek Gajdečka, běžci Kristiina Sasínek Mäki a Filip Sasínek a atletka Nina Radová. Večer mezi 19. a 20. hodinou zazpívají Michal Hrůza a kapela Hrůzy.

Ve středu dorazí také prezident Petr Pavel. Z dalších hostů se znovu objeví skokan na lyžích Ondřej Pažout, dále alpský lyžař David Janda, zápasnice Adéla Hanzlíčková, skeletonista Timon Drahoňovský či hokejista Patrik Augusta. Čtvrtek bude ve znamení turnaje univerzitního hokeje a odpoledního duelu hokejistů Česka proti Kanadě.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.15
  • 5.25
  • 1.31
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 3.44
  • 3.91
  • 1.89
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 3.60
  • 4.14
  • 1.79
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.64
  • 4.24
  • 4.35
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Adamczyková předvedla olympijský outfit. Závodní soupravu jí navrhla kamarádka

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se v Livignu připravuje na svůj třetí olympijský start. Stejně jako řada dalších sportovců vyrazí do závodů pod pěti kruhy v novém outfitu, jehož podobu o víkendu...

10. února 2026  11:30

Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Barbora Strýcová přebírá Cenu Věry Čáslavské během Olympijského festivalu v...

Na kurtech bavila diváky technickou hrou, nekonečnou bojovností i emocemi. Kariéra české tenistky Barbory Strýcové je ověnčená řadou úspěchů a ocenění. Na pokračujícím Olympijském festivalu na...

10. února 2026  11:26

Nebláznit, šetřit silou. Jak skokan, který se bál výšek, ovládl olympijský závod

Německý skokan Philipp Raimund se zlatou medailí ze závodu na středním můstku....

Není to ani rok, co německý skokan na lyžích Philipp Raimund nenastoupil do finále Světového poháru v letech na lyžích v Planici s překvapivým vysvětlením: má strach z výšek! Sklidil za to posměch...

10. února 2026

Tuž byl v kvalifikaci sprintu čtvrtý. Do vyřazovacích bojů jdou i Janatová a Černý

Český běžec na lyžích Jiří Tuž

Čtvrtý nejlepší čas zajel v kvalifikaci olympijského sprintu klasickou technikou český běžec na lyžích Jiří Tuž. Do vyřazovacích bojů se v Predazzu probojovali také Kateřina Janatová a Ondřej Černý....

10. února 2026  10:11,  aktualizováno  10:58

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž výborně rozjel sprint, biatlonisty čeká vytrvalostní závod

Sledujeme online
Biatlonista projíždí areálem v Anterselvě během tréninku.

Slibný start do čtvrtého dne olympijského programu obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který obsadil v kvalifikaci čtvrté místo. Vyřazovací boje mu začínají po poledni. V Cortině nastoupily lyžařky do...

10. února 2026  8:15,  aktualizováno  10:55

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Muži pojedou vytrvalostní závod. Jak se vydaří Čechům?

Sledujeme online
Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson střílí vestoje při olympijské smíšené...

Individuální klání biatlonistů v programu olympijských her startují v úterý vytrvalostním závodem mužů. Zapojí se do něj i kvarteto českých reprezentantů. Na jaký výsledek v Anterselvě dosáhnou?...

10. února 2026  10:45

Rulíkova troufalá sázka na Hertlův gang. Aneb první lajny od Nagana do Milána

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Jedna lajna jako výkladní skříň českého hokeje. Tři borci, kteří v NHL míří za pokořením třicetigólové hranice. Geniální bavič David Pastrňák, statný střelec Tomáš Hertl a smělý rychlík Martin Nečas....

10. února 2026  10:40

Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem, během zápasu s Kralupy nad...

Jako kapitán dovedl Čechy k největšímu úspěchu v hokejové historii, ale vzpomínání na zlaté Nagano po Vladimíru Růžičkovi nechtějte. „Je to už dávná minulost, ale vryté v paměti to zůstane do konce...

10. února 2026  9:11

Sníme, milujeme, padáme. Nelituji ničeho. Vonnová poprvé po svém pádu promluvila

Američanka Lindsey Vonnová a její pád při olympijském sjezdu.

Tvrdě pracovala, aby dosáhla svého cíle. Olympijského startu nelituje. Lindsey Vonnová poprvé po svém těžkém pádu krátce po startu sjezdu promluvila. Smířeně. Odhodlaně. Utrpěla komplikovanou...

10. února 2026  9:11

Budu jezdit na prkně. Je to lepší, tvrdil pětiletý Zabystřan v prvním rozhovoru

Jan Zabystřan během oficiálního tréninku mužů ve sjezdu v Bormiu. (6. února...

Zlatý hattrick se nakonec nekonal, podporu ale Ester Ledecká cítila už před startem. Řada sportovních kolegů jí držela palce a přála další olympijský úspěch. Originálním způsobem se ozval také lyžař...

10. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Ostrá jako břitva. A teď milionářka. Kouč o Maděrové, těžkých začátcích i bolavé kyčli

Zlatá olympijská medailistka Zuzana Maděrová s trenérem Evženem Marešem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Je to příběh s až pohádkovým nádechem. V osmi letech se jí ujal a už nepustil. Není pak divu, že při olympijském závodě Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu její kouč Evžen Mareš zestárl o pár...

10. února 2026  8:48

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

9. února 2026  23:32,  aktualizováno  10. 2. 8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.