Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Dvojnásobná vítězka čtyřhry ve Wimbledonu a kapitánka českých hráček v Poháru Billie Jean Kingové obdržela trofej ve tvaru skleněného „V“. Jedním z předávajících byl Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.
„To, co Bára pro český sport udělala, je výjimečné. Je inspirací nejen pro spoustu mladých tenistů a tenistek, ale i pro ostatní sportovce – a to především svou motivací a zapáleností. Měl jsem možnost Báře fandit na olympijských hrách a emoce, které z ní vyzařovaly, byly neuvěřitelné,“ shrnul.
Strýcová byla u fanoušků vždy velice populární a i na Olympijském festivalu se dočkala bujarého přivítání. „Sport mi dal takovou tu sílu, která překonává těžké věci. A když je překonáš, můžeš třeba vyhrát nějaký turnaj. Sport bolí, když ti na něm záleží, ale je to krásná věc,“ okomentovala devětatřicetiletá bývalá tenistka.
|
Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort
Na dálku poblahopřáli Strýcové také její sestra ze Spojených států amerických a kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych.
Sportovní přesah kariéry Strýcové zmínila i další z předávajících Olga Plachá, členka výkonného výboru Českého olympijského výboru. „Bára je navíc žena, která dokázala propojit svou kariéru a mateřství. I po narození syna se stala wimbledonskou šampionkou, což si myslím, že je opravdu to, co je potřeba naší mladé generaci ukazovat – její píli, přístup a právě autentičnost,“ dodala Plachá.
Strýcová má ve čtyřhře na kontě kromě dvou triumfů ve Wimbledonu z let 2019 a 2023 také bronz z olympijských her 2016 v Riu de Janeiro, kde startovala po boku Lucie Šafářové. Ve své hráčské kariéře se dostala až na post světové deblové jedničky a pětkrát se podílela na celkovém vítězství českého týmu ve Fed Cupu.
Ve středu přijede prezident
Cena Věry Čáslavské se uděluje příležitostně, nejvýše jednou ročně. Ocenění dostaly v předchozích letech například vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová, oštěpařka Barbora Špotáková, lyžařka Šárka Strachová, tenistka Petra Kvitová či rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo zatím jako poslední sportovní střelkyně Kateřina Emmons.
Olympijský festival na českobudějovickém výstavišti pokračuje ještě následující dva týdny a denně se fanoušci kromě možnosti vyzkoušet si 24 sportů mohou také setkat se zajímavými hosty. Včera večer slavili první českou zlatou medaili s vítězkou v alpském snowboardingu Zuzanou Maděrovou. O akci je zatím velký zájem. Jen za první čtyři dny festival navštívilo bezmála 17 500 fanoušků a sportovců.
Úterek bude na výstavišti určený jako den pro seniory. Jako hosté dorazí skokan na lyžích Ondřej Pažout, lyžař Marek Gajdečka, běžci Kristiina Sasínek Mäki a Filip Sasínek a atletka Nina Radová. Večer mezi 19. a 20. hodinou zazpívají Michal Hrůza a kapela Hrůzy.
Ve středu dorazí také prezident Petr Pavel. Z dalších hostů se znovu objeví skokan na lyžích Ondřej Pažout, dále alpský lyžař David Janda, zápasnice Adéla Hanzlíčková, skeletonista Timon Drahoňovský či hokejista Patrik Augusta. Čtvrtek bude ve znamení turnaje univerzitního hokeje a odpoledního duelu hokejistů Česka proti Kanadě.