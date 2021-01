Ještě po svých 90. narozeninách chodila na túry v horách. V 98 letech letěla z Budapešti na zájezd do Barcelony. Do 99 let předváděla návštěvám na koberci gymnastický provaz. „Ale lékaři mi radí, že už to pro mne není vhodné,“ říká Ágnes Keletiová a ukáže tedy aspoň částečný provaz, na gauči a s oporou syna Rafaela.