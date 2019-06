Na Evropských hrách chci do finále, přeje si Frydrychová. A pak Tokio?

„Je to pro mě teď v půlce roku hodně důležitý závod, ačkoli nespadá do kritérií pro nominaci na olympijské hry v Tokiu,“ podotkla Zita Frydrychová. „Ale reprezentuju na Evropských hrách Česko, což je pro mě velká čest. Do závodu nás půjde dvacet čtyři žen, do finále projde jen osm nejlepších a finálové ambice určitě mám.“

Frydrychová z oddílu Trampolíny Liberec je dlouhodobě suverénně nejlepší českou skokankou na trampolíně, což dokázala před dvěma týdny na domácím šampionátu ve Dvoře Králové, kde oslavila už svůj jedenáctý mistrovský titul v kategorii žen.

„Jednak jsem moc ráda, že jsem zase vyhrála, ale hlavně šlo o získané body za sestavu, díky kterým jsem splnila limit a zajistila si účast na listopadovém mistrovství světa v Tokiu. To pro mě tak mělo ještě větší váhu, než to samotné vítězství v české konkurenci,“ řekla Frydrychová.

„Před Evropskými hrami mám dobrý pocit, protože na českém mistrovství jsem se po dlouhé době cítila v závodě hodně dobře a se svými výkony jsem byla moc spokojená. Navíc si myslím, že forma šla od té doby ještě nahoru, sestavu jsem ještě trochu ztížila, takže odjíždím s dobrým pocitem a s tím, že natrénováno mám. Na závod se moc těším.“

Zita Frydrychová během OH 2012 v londýnské North Greenwich Areně.

Liberecká Frydrychová si užila atmosféru olympiády v Londýně v roce 2012 a myslí i na hry v Tokiu 2020. „Tuto sezonu jsme s mojí trenérkou pojaly trošku jinak než ty předchozí, protože letošní rok už je kvalifikační na postup na olympiádu do Tokia a poprvé je stanovený nový systém kvalifikace, kdy se lze dostat na olympiádu i ze závodů Světového poháru,“ řekla Frydrychová. „Letos jsem už proto absolvovala dva světové závody v Baku a v Minsku.“

Zatímco v minulých sezonách při vrcholovém sportu Frydrychová studovala, aktuálně už rok a půl pracuje na Krajském úřadu Libereckého kraje. „Skloubit práci se sportem je trochu těžší a čím jsem starší, tak všechno víc bolí, ale dá se to, když člověk chce. Každopádně mám velký sen probojovat se na olympiádu v Tokiu, když Rio před třemi lety nevyšlo, a tam by bylo pěkné ukončit vrcholovou kariéru,“ přeje si Zita Frydrychová.