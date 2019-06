Basketbalistky 3x3 v Minsku porazily Maďarsko v prodloužení

„Jestli to byly nervy na konci? Věděla jsem, že střílím šestky dvě, takže když první nedám, mám ještě druhou. Docela to šlo,“ usmívala se po zápase Satoranská.

V základní hrací době utkání skončilo nerozhodně 18:18, v prodloužení poté šlo o to, který tým jako první získá dva body. Česká čtveřice Hošková, Satoranská, Denisa Harapesová a Alžběta Levinská prohrávala 18:19 a byla bod od porážky, po sérii neúspěšných dvoubodových hodů ale Češky vyrovnaly a po faulu na Satoranskou rozhodly.

„Prodloužení jsme nezahrály úplně chytře. Říkaly jsme si, že musíme hodit trojku, ale bylo dost zběsilé. Pak to na sebe naštěstí vzala Denisa, najela a vyrovnala. Poté jsme byly lepší v doskocích a z toho přišel i faul,“ řekla sestřenice nejlepšího českého basketbalisty současnosti Tomáše Satoranského.

Nejvýraznější postavou utkání byla Hošková, která týmu pomohla svými body smazat náskok soupeřek, které vedly 4:1 a 10:5. „Snažily jsme se to koš po koši dohnat a utrhnout se, nějak to ale nešlo. Až v prodloužení se to podařilo. Asi jim i trošku docházely síly, protože my jsme byly čtyři a ony tři. To nám pomohlo,“ řekla Hošková, která si pochvalovala prostředí Palova areny, ve které se v Minsku hraje. „Oproti tomu, když hrajeme venku, tak tady nefouká vítr a nesvítí nám do očí,“ uvedla.

Dalšími soupeřkami českých basketbalistek budou hráčky Rumunska, které na úvod prohrály s Německem. „Je fajn, že se nám podařilo na začátku nakopnout sebevědomí,“ pochvalovala si Hošková. Případná druhá výhra už může českému týmu zajistit postup do čtvrtfinále.