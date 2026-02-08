Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

  14:49
Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila Sabine Payerovou, Rakušanku, jež předtím ve čtvrtfinále vyřadila Ester Ledeckou.
Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí. | foto: Reuters

Zuzana Maděrová se svým olympijským zlatem z Livigna.
Zuzana Maděrová a její oslavný skok na stupních vítězů po zisku zlaté medaile.
Olympijští šampioni v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Češka Zuzana...
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.
Dvaadvacetiletá Maděrová dlouho žila ve stínu slavnější Ledecké. Startovala už na ZOH 2022, kde obsadila 23. místo. Patří jí dva bronzy z juniorského MS 2023 a pětkrát byla na stupních vítězů v závodech Světového poháru. Naposledy letos v lednu v Korutanech, kde se na pódiu potkala s Ledeckou.

Proto byly obě mezi favoritkami olympijského klání.

Sen o českém souboji v olympijském finále se ale v Livignu rozplynul už ve čtvrtfinále; a bylo to selháním té slavnější krajanky. Vítězka kvalifikace Ledecká zaváhala na startu a ztrátu už nedohnala, Payerová ji porazila o šest setin sekundy.

Olympijské medailové naděje Ester Ledecké skončily v paralelním obřím slalomu snowboardistek ve čtvrtfinále.

„Jsem smutná, udělala jsem chybu, což se občas ve sportu stane,“ litovala Ledecká v slzách. „Mrzí mě, že jsem zklamala fanoušky, kterých sem dorazilo tolik, i svůj tým, který si zasloužil víc.“

To Maděrová pokračovala ve skvělé cestě olympijským závodem. V obou kvalifikačních jízdách ji porazila pouze Ledecká, ve vyřazovací fázi si vybrala modrou dráhu, a na té ji nikdo nepřekonal.

2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce

Nejprve vyřadila dvě německé soupeřky Lochovou a Hofmeisterovou, v semifinále stylem start-cíl porazila domácí Caffontovou a mohla se chystat na finále.

V jízdě o zlato byla liberecká rodačka od počátku v popředí. Rakušanka hůř odstartovala, a pak musela riskovat, což vedlo k dalším chybám. Maděrová nakonec zvítězila s náskokem 83 setin. Až dosud přitom první místo nezískala ani ve Světovém poháru.

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.
Zuzana Maděrová se raduje ze zisku olympijského zlata.

„Jasně, že jsem byla nervózní, byl to strašně důležitý závod!“ smála se už s medailí na krku. „Říkala jsem si, že hlavně musím zvládnout start, a pak už to bude na autopilota.“

V cíli jí okamžitě gratulovala Ledecká, v hledišti jí tleskaly desítky českých fanoušků, mezi nimiž byl i prezident Petr Pavel.

Minárik vypadl v kvalifikaci

Jediný Čech v závodě mužů Kryštof Minárik skončil třicátý, daleko za postupovou šestnáctkou.

Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik

Ve finále mužského závodu obhájil zlato Rakušan Benjamin Karl, který ve finále zdolal Korejce Kim Sang-kjoma. Bronz získal Rakušan Tervel Zamfirov.

XXV. zimní olympijské hry

Snowboarding (Livigno)

Paralelní obří slalom – muži: 1. Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjom (Korea), 3. Zamfirov (Bulh.), 4. Mastnak (Slovin.), 5. Fischnaller (It.), 6. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 30. Minárik (ČR).

Ženy: 1. Maděrová (ČR), 2. Payerová (Rak.), 3. Dalmassová, 4. Caffontová (obě It.), 5. Ledecká (ČR), 6. Mikiová (Jap.).

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře

Aktualizujeme
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při svém prvním startu v kariéře na olympijských hrách stříbrnou medaili. V Miláně při závodě na 5000 metrů nestačil pouze na Nora Sandera Eitrema, který zvítězil v...

8. února 2026  13:41,  aktualizováno  18:16

2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce

Sledujeme online
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě první medaili, a hned zlatou! Snowboardistka Zuzana Maděrová zastoupila výpadek Ester Ledecké a senzačně vyhrála...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno 

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy ještě jedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou tu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým aspirantům,...

4. února 2026  9:36,  aktualizováno  8. 2. 17:57

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Zdrcení američtí fanoušci sledují, jestli je Lindsey Vonnová po pádu v pořádku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mělo jít o americký den. V hledišti u cílového prostoru ženského olympijského sjezdu v Cortině d’ Ampezzo vlála spousta zámořských vlajek. Na tribuně nechyběla rapová ikona Snoop Dogg, a když do...

8. února 2026  17:57

Metoděj Jílek na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Na zimních olympijských hrách 2026 dochází i na jedno symbolické střídání. Poslední olympijský závod má před sebou Martina Sáblíková naopak poprvé se představil Metoděj Jílek. Devatenáctiletý talent...

6. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 17:50

Že vypadla Ester? Nevěřila jsem. A slavit se budu muset naučit, směje se Maděrová

Zlato chutná dobře!

Od našeho zpravodaje v Itálii Už když projížděla posledními branami a blížila se k cíli, Zuzana Maděrová věděla, že to klapne. Že se v Snow Parku v Livignu stane olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu. „Nejsilnější emoce...

8. února 2026  17:16

Curleři překonali norské obhájce stříbra, pak podlehli italským šampionům

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání proti Norsku.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský absolvovali v neděli na olympijském turnaji smíšených dvojic dvě utkání proti medailistům z minulých her v Pekingu. Nejprve porazili norské obhájce stříbra...

8. února 2026  12:08,  aktualizováno  16:33

Je to tam! Jméno zlaté Maděrové skandoval v cíli i prezident Pavel

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

První české zlato na letošních olympijských hrách vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová. Přímo pod svahem v Livignu u toho nechyběl ani prezident Petr Pavel. Spolu s manželkou Evou sledoval...

8. února 2026  16:18

Davidová musela na trestné kolo a štafetu finišovala jedenáctá. Zlato má Francie

Tereza Voborníková se chystá ke střelbě ve smíšené biatlonové štafetě.

Pro první biatlonové zlato na olympijských hrách si dojela Francie, která v italském středisku Anterselva opanovala smíšenou štafetu. Stříbro získala domácí čtveřice, bronz připadl i přes jedno...

8. února 2026  14:05,  aktualizováno  15:50

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 15:43

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

8. února 2026  15:40

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  14:53,  aktualizováno  15:34

