Že vypadla Ester? Nevěřila jsem. A slavit se budu muset naučit, směje se Maděrová

Matěj Tomíček
  17:16
Od našeho zpravodaje v Itálii - Už když projížděla posledními branami a blížila se k cíli, Zuzana Maděrová věděla, že to klapne. Že se v Snow Parku v Livignu stane olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu. „Nejsilnější emoce jsem přitom měla ve chvíli, kdy jsem postoupila do velkého finále. Měla jsem jistou medaili, což pro mě bylo neskutečné. Ale tohle?“ smála se 22letá dívka s nakažlivým úsměvem.
Zlato chutná dobře!

Zlato chutná dobře! | foto: Reuters

Zuzana Maděrová slaví olympijské zlato.
Olympijské medailistky v paralelním slalomu. Vlevo stříbrná Sabine Payerová,...
Jsem zlatá, uvědomovala si Zuzana Maděrová.
Medailové selfie. Fotí ho bronzová Lucia Dalmassová, za ní pózují zlatá Zuzana...
47 fotografií

Už v kvalifikaci naznačila, že může dokázat velké věci.

Ztratila jen 69 setin na fenoménku a krajanku Ester Ledeckou, zatímco ostatní snowboardistky měly manko dvě a více vteřin.

A pak? Na rozdíl od 30leté dvojnásobné olympijské vítězky ve vyřazovacích jízdách ani jednou nechybovala. A když, tak šlo o zaváhání malé, které ji v její zlaté jízdě nezastavilo.

Zuzana Maděrová, olympijská vítězka. Jak vám to zní?
Pořád tomu nemůžu uvěřit, neskutečné.

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

První velké vítězství jste si schovala na olympijské hry. Docela umění...
Už v Davosu (na Světovém poháru) jsem byla hodně blízko, kdy rozhodoval fotofiniš. Tehdy jsem si říkala, že by to mohlo vyjít, ale nevyšlo. Tak třeba přijde lepší příležitost. Přišla tady. (smích) Od začátku i seděl sníh, trať byla perfektně připravená, modrá i červená byly vyrovnané, krásně postavené. Od rána jsem si říkala: dnes, nebo nikdy, prostě si pro to jdi. A tak jsem šla.

Bylo všech šest jízd bez chybičky?
Jedna tam byla. V osmifinálové jízdě dole na traverzu před cílem, odjelo mi to v měkkém sjezdu, tak jsem pak chvíli i přemýšlela, jestli pro další jízdy nezměním tratě, protože modrá byla delší dobu na sluníčku a dole byla měkčí. Nakonec jsem si řekla, že zůstanu v tom, co mám zajeté. Všechny další jízdy už byly bez chyby.

Co jste říkala na to, že se na vás přijel podívat i prezident Petr Pavel?
Neskutečné, viděla jsem ho hned po první jízdě a pak už pokaždé, jak fandí a raduje se se mnou. Po závodě mi řekl, že děkuje za Českou republiku, že mi moc gratuluje a že je to skvělé.

Atmosféru do značné míry tvořili čeští fanoušci, kterých dorazila horda.
Neuvěřitelné. Hodně jich určitě přijelo i díky Ester, takže jsme měly krásnou podporu, moc si toho vážím.

Zlatá olympijská medailistka Zuzana Maděrová zdraví publikum, v němž je i český prezident Petr Pavel.

Co vaše reakce, když jste se dozvěděla, že dvojnásobná olympijská šampionka vypadla ve čtvrtfinále?
Já v tu chvíli stála nahoře na startu a moc jsem tomu nevěřila. Vedle se ale začali radovat Rakušani, tak mi došlo, že to asi nevyšlo, což mi bylo líto. Fakt jsem si přála, aby byla na bedně. Pro Čechy by to bylo neskutečné, kdybychom se třeba potkaly ve finále.

Jak se vám teď změní život jako olympijské vítězce?
To uvidíme. Zatím si to neumím představit, jaké je žít jako olympijská vítězka, ale asi to brzy zjistím.

Možná při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně?
Možná už ve Špindlu. Nebo možná už příští týden na Dolní Moravě, kam jedu na mistrovství republiky. Možná už tam to pocítím.

Jak teď budete slavit?
To ještě nevím, já nejsem zrovna slavící typ, tak se to budu muset pořádně naučit. Ale mám tady rodinu, tak myslím, že něco vymyslí.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 500.00
  • 500.00
  • -
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 2.00
  • 3.88
  • 3.14
Japonsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 9. 2. 2026:Japonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 12:10
  • 2.25
  • 3.76
  • 2.72
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
9. 2. 16:40
  • 1.09
  • 9.73
  • 22.00
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.03
  • 21.20
  • 26.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová se při olympijském sjezdu zranila

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře

Aktualizujeme
Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při svém prvním startu v kariéře na olympijských hrách stříbrnou medaili. V Miláně při závodě na 5000 metrů nestačil pouze na Nora Sandera Eitrema, který zvítězil v...

8. února 2026  13:41,  aktualizováno  18:16

2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce

Sledujeme online
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě první medaili, a hned zlatou! Snowboardistka Zuzana Maděrová zastoupila výpadek Ester Ledecké a senzačně vyhrála...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno 

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy ještě jedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou tu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým aspirantům,...

4. února 2026  9:36,  aktualizováno  8. 2. 17:57

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Zdrcení američtí fanoušci sledují, jestli je Lindsey Vonnová po pádu v pořádku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mělo jít o americký den. V hledišti u cílového prostoru ženského olympijského sjezdu v Cortině d’ Ampezzo vlála spousta zámořských vlajek. Na tribuně nechyběla rapová ikona Snoop Dogg, a když do...

8. února 2026  17:57

Metoděj Jílek na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Na zimních olympijských hrách 2026 dochází i na jedno symbolické střídání. Poslední olympijský závod má před sebou Martina Sáblíková naopak poprvé se představil Metoděj Jílek. Devatenáctiletý talent...

6. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 17:50

Že vypadla Ester? Nevěřila jsem. A slavit se budu muset naučit, směje se Maděrová

Zlato chutná dobře!

Od našeho zpravodaje v Itálii Už když projížděla posledními branami a blížila se k cíli, Zuzana Maděrová věděla, že to klapne. Že se v Snow Parku v Livignu stane olympijskou vítězkou v paralelním obřím slalomu. „Nejsilnější emoce...

8. února 2026  17:16

Curleři překonali norské obhájce stříbra, pak podlehli italským šampionům

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v utkání proti Norsku.

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský absolvovali v neděli na olympijském turnaji smíšených dvojic dvě utkání proti medailistům z minulých her v Pekingu. Nejprve porazili norské obhájce stříbra...

8. února 2026  12:08,  aktualizováno  16:33

Je to tam! Jméno zlaté Maděrové skandoval v cíli i prezident Pavel

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

První české zlato na letošních olympijských hrách vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová. Přímo pod svahem v Livignu u toho nechyběl ani prezident Petr Pavel. Spolu s manželkou Evou sledoval...

8. února 2026  16:18

Davidová musela na trestné kolo a štafetu finišovala jedenáctá. Zlato má Francie

Tereza Voborníková se chystá ke střelbě ve smíšené biatlonové štafetě.

Pro první biatlonové zlato na olympijských hrách si dojela Francie, která v italském středisku Anterselva opanovala smíšenou štafetu. Stříbro získala domácí čtveřice, bronz připadl i přes jedno...

8. února 2026  14:05,  aktualizováno  15:50

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 15:43

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

8. února 2026  15:40

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  14:53,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.