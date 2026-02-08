náhledy
Když vypadla Ester Ledecká, rázem upřeli čeští fandové zrak na Zuzanu Maděrovou. A ta je nezklamala. Parádními jízdami postupně zdolala všechny své soupeřky, až si došla pro zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To pak oslavila přímo znamenitě.
Nejprve si v kvalifikaci poradila s Kanaďankou Aurélií Moisanovou, v tu dobu jí patřil druhý nejrychlejší čas za Ledeckou.
Snad i díky parádní podpoře českých fanoušků, kterých se do dějiště klání dostalo hned několik.
I český prezident Petr Pavel dorazil do Livigna, aby podpořil snowboardistky Ester Ledeckou a Zuzanu Maděrovou.
A tady už bylo jasno, Maděrová se stane olympijskou medailistkou! Jen se ještě nevědělo, jestli z toho bude zlato, nebo stříbro.
Ve finále však od začátku držela těsný náskok, Rakušanka Payerová tentokrát proti české soupeřce nestačila.
Zlatá olympijská medailistka Maděrová zdraví publikum, v němž je i český prezident Petr Pavel.
Zavřít oči a chvíli zpracovávat, co vlastně dokázala. Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou.
Ještě pózování s ostatními medailistkami. Vlevo stříbrná Sabine Payerová, uprostřed zlatá Zuzana Maděrová a vpravo bronzová Lucia Dalmassová.
Ještě medailové selfie. Fotí ho bronzová Lucia Dalmassová, za ní pózují zlatá Zuzana Maděrová a stříbrná Sabine Payerová.
A to jsou oni, olympijští šampioni v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Češka Zuzana Maděrová a Rakušan Benjamin Karl.
