OBRAZEM: Úsměvy, selfie i gratulace od prezidenta. Jak Maděrová slavila zlato
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou
Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...
3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, večer půjde do akce Zdráhalová
V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...
Von Allmen má druhé zlato, Zabystřan a Müller skončili v kombinaci poslední
Premiérovou kombinaci dvojic na olympijských hrách vyhráli švýcarští lyžaři Tanguy Nef a Franjo von Allmen, který v Bormiu navázal na sobotní zlatou medaili ze sjezdu. O druhou příčku se podělili...
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Kolaps a odstřelená medaile. Zapomeňme, vyzvala Norka. Od fanoušků to ale schytala
Od našeho zpravodaje v Itálii Odstřelila Norům medaili ze smíšené štafety biatlonistů, a pak to ještě schytala na sociálních sítích od fanoušků, že po závodě nebyla patřičně zklamaná. Dvaadvacetiletá vycházející hvězda Maren...
Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní
Od našeho zpravodaje v Itálii Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek...
Olympijské medaile se rozpadávají. Trable hlásí šampionka či běžkyně
Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil...
Medaile v kapse i slzy na stupních vítězů. Když sportovci neslaví stříbro
Ihned na sebe strhnul pozornost. Proč Metoděj Jílek neslaví zisk olympijské medaile? Důvod byl prostý. Devatenáctiletý český rychlobruslař pomýšlel na tu nejcennější, ale v nedělním závodě na 5000...
Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti
Rychlobruslařský závod na 1 000 metrů může mít v pondělí večer velmi výrazného diváka. Do haly by měl dorazit influencer a boxer Jake Paul, aby podpořil svou partnerku Juttu Leerdamovou. Nizozemská...
Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský uzavřeli olympijský turnaj smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo vítězstvím 8:4 nad Estonskem. Navzdory tomu se mezi postupující čtyřku do semifinále...
Hokej na olympiádě? Úplně o ničem. Kdo se dívá, je zrádce, hrozí ruská legenda
Místo hokeje odpočívá. Aspoň na chvíli, což se v rozjeté sezoně a před blížícím se play off šikne. Nikita Kučerov by ale pauzu v programu NHL raději strávil jinak. Na jednom konkrétním místě. V...
Emoce a slzy k nezastavení. Po nečekaném bronzu zaujala reakcí Italova sestra
Italská rychlobruslařská euforie pokračuje. Po zlaté jízdě Francesky Lollobrigidové přišla v Miláně další radost, tentokrát v mužském závodě na 5 000 metrů. O překvapivou medaili se postaral teprve...
