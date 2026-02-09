Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Snowboardistka Zuzana Maděrová, zlatá olympijská medailistka. | foto: Reuters

Matěj Tomíček
Od našeho zpravodaje v Itálii - Dojela kvalifikaci a zavolala mu. Po osmifinále jakbysmet, vlastně až do samotného finále. Po každé jízdě si vzala do ruky aspoň na chvíli telefon a přes videohovor se spojila s mentálním koučem Marianem Jelínkem. Tak konejšivě na ni jeho slova působila.

„I minutka s Marianem mě strašně uklidní, protože on ví, jak na mě. Řekne mi tři slova a můžu jet, čistá hlava,“ nechala Zuzana Maděrová v italském Livignu alespoň trochu nahlédnout do své kuchyně.

Od neděle zlaté olympijské kuchyně.

Po Ester Ledecké, která pod pěti kruhy paralelnímu obřímu slalomu na snowboardu vládla v Pchjongčchangu i Pekingu, zůstává tohle odvětví českou nedobytnou pevností.

Pod dohledem prezidenta Petra Pavla, snowboarďáků Evy Adamczykové, Jakuba Hroneše nebo šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala si dvaadvacetiletá dívka splnila sen.

Když jí řeknu, že má udělat sto kliků, bude se tvářit blbě, ale udělá je. Uvěřila cestě, po které jdeme.

Evžen Mareštrenér Zuzany Maděrové

