„I minutka s Marianem mě strašně uklidní, protože on ví, jak na mě. Řekne mi tři slova a můžu jet, čistá hlava,“ nechala Zuzana Maděrová v italském Livignu alespoň trochu nahlédnout do své kuchyně.
Od neděle zlaté olympijské kuchyně.
Po Ester Ledecké, která pod pěti kruhy paralelnímu obřímu slalomu na snowboardu vládla v Pchjongčchangu i Pekingu, zůstává tohle odvětví českou nedobytnou pevností.
Pod dohledem prezidenta Petra Pavla, snowboarďáků Evy Adamczykové, Jakuba Hroneše nebo šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala si dvaadvacetiletá dívka splnila sen.
Když jí řeknu, že má udělat sto kliků, bude se tvářit blbě, ale udělá je. Uvěřila cestě, po které jdeme.