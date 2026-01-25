Olympijská naděje projektuje silnice. Neobvyklé hobby talentované Maděrové

Když zrovna nesjíždí zasněžené kopce, na počítači v tátově kanceláři kreslí plány a návrhy silnic. „Doufám, že po kariéře se tomu budu věnovat naplno,“ líčí v rozhovoru iDNES Premium.
Kromě toho stíhá vést klub Seveřani, který založila hlavně kvůli malému bráškovi a kde ve volném čase trénuje malé děti. A především sbírá skvělé výsledky ve Světovém poháru snowboardistek. V aktuální sezoně už třikrát vystoupala na pódium a i na hry v Itálii pojede v úplně jiné pozici než minule.
„Ale nemám žádná konkrétní očekávání na výsledek. Chtěla bych, aby se mi povedlo odjet dobře co nejvíce jízd,“ usměrňuje tlak. „Maximum je šest jízd, čím víc jich odjedu perfektně, tím víc jich nakonec odjedu. Chtěla bych po každé jízdě přijet do cíle s tím, že lépe jsem to udělat nemohla.“