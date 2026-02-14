Anthonyová, jež vede hodnocení boulařek obou disciplín v této sezoně Světového poháru, ve finále porazila Jaelin Kaufovou o pět bodů (20:15). Američanka tak odjede z XXV. her s dvěma stříbry.
Lemleyová se otřesená po pádu v semifinále postavila na start na poslední chvíli a v přímém souboji o bronz porazila o jediný bod Perrine Laffontovou z Francie.
V neděli čeká paralelní závod muže i s českým lyžařem Matyášem Kroupou. Devatenáctiletý boulař je v této disciplíně juniorským mistrem světa. V individuálním závodu vypadl v kvalifikaci a obsadil 28. místo.