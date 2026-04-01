ZOH v Miláně a Cortině byly čisté. Agentura neodhalila žádný dopingový prohřešek

Olympiáda v Itálii se uskutečnila od 6. do 22. února, českou výpravu tvořilo rekordních 115 sportovců. S pěti medailemi - dvěma zlaty i stříbry a jedním bronzem - skončili Češi v hodnocení zemí na 16. místě.
ITA uvedla, že dopingové kontrole se podrobili od otevření olympijských vesnic 30. ledna sportovci ze všech 94 zemí. Nejčastěji testovanými byly nejpočetnější reprezentace v čele s USA, domácí Itálií a Kanadou. Do 3053 odebraných vzorků patří moč i krev, kontroly byly během soutěží i mimo ně.
OBRAZEM: Olympionici se hodili do gala. Prezidenta navštívili Jílek i Voborníková
Před čtyřmi lety během ZOH v Pekingu bylo testováno 1600 sportovců, což bylo 55 procent účastníků, a v dopingové síti uvízli během her čtyři: španělská krasobruslařka Laura Barquerová, bobistka Lidija Hunková a běžkyně na lyžích Valentyna Kaminská z Ukrajiny a íránský sjezdař Husajn Šimšakí.
Nejznámějším případem v Pekingu nicméně byla hvězdná krasobruslařka Kamila Valijevová, jež se však provinila ještě před začátkem olympiády. Pozitivní test tehdy teprve patnáctileté Rusky vyšel najevo až během her, proto Rusko přišlo dodatečně o zlato ze soutěže družstev.