náhledy
Poslední dva závody a pak konec. Martina Sáblíková má před sebou závěr veleúspěšné a bohaté rychlobruslařské kariéry na olympijských hrách. Ve čtvrtek 12. února se představí na své oblíbené pětikilometrové trati, v pátek 20. února pak absolvuje poslední olympijský závod na patnáctistovce. Fotograf iDNES.cz Michal Sváček zachytil, jak vypadal středeční trénink Sáblíkové den před očekávaným závodem. Podívejte se na tréninkové momenty v naší galerii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na pět kilometrů. Zabalená v šátku se česká rychlobruslařka pustila do tempa, po pěti oválech se v hlubokém předklonu vydýchávala.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rychlobruslařka musela kvůli nemoci vynechat sobotní olympijský závod v Miláně na tři tisíce metrů. Ve středu už trénovala před dalším závodem, který ji čeká ve čtvrtek. „Hrozný to bylo,“ líčila po tréninku.
Autor: Dan Hübsch, iDNES.cz
Sáblíková doplňuje síly během svého tréninku. Trenér Petr Novák ji v mezičase předává cenné rady.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Martina Sáblíková a Petr Novák na tréninku před olympijským závodem na pět kilometrů.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Rozloučí se Sáblíková s olympijskými hrami medailí? Ve čtvrtek ji čeká závod na pět tisíc metrů. „Nedokážu říct. Samozřejmě do závodu nejdu s tím, že bych rozjela kolo za 35 sekund a jen tak si to šla odkroužit,“ pověděla.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Závod na tři tisíce metrů sledovala v televizi „Trápila jsem se od začátku až do konce, ale dívala jsem se,“ svěřila se.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Martina Sáblíková vstřebává trénink před čtvrtečním závodem na pět kilometrů.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
„Rozjedu to, jak budu moct,“ hlásí Sáblíková odhodlaně před čtvrtečním závodem.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Lékaři jí dali ke startu zelenou v úterý večer. Ve čtvrtek ji čeká závod na pět kilometrů, rozloučí se příští pátek na trati 1500 metrů.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
„Martina sama řekla, že v životě nesnědla tolik prášků jako teď. To je prostý fakt, s tím se nedá nic moc dělat,“ řekl lékař české olympijské výpravy Jiří Dostal k jejímu stavu.
Autor: Dan Hübsch, iDNES.cz