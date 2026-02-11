|
OBRAZEM: Bolest i očekávání. Sáblíková se chystá na loučení. Jak vypadá trénink?
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou
Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...
6. den ZOH 2026 ONLINE: Ledecká pojede super-G, odpoledne Sáblíková a hokejisti
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují šestým dnem a během nabitého programu se představí i řada Čechů. Ester Ledeckou čeká po nepovedeném představení v paralelním obřím slalomu...
Poezie, euforie, ale i obavy. Ledeckou a spol. čeká ikonická sjezdovka Tofane
Od našeho zpravodaje v Itálii Když se zeptáte sjezdařů, jaká je pro ně nejslavnější sjezdovka, odpověď bývá jednoznačná: Kitzbühel se svým pověstným Hahnenkammem. Mezi ženami padá víc variant. Je tu rychlé Lake Louise, Ga-Pa a...
ONLINE: Česko - Kanada. Hokejisté vstupují do olympiády, čeká je obrovský favorit
To, na co fanoušci dlouhé roky čekali, je konečně tady. Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje, hned na úvod je čeká největší favorit. Od 16.40 vyzvou našlapaný tým Kanady, pokusí se o...
Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli
V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...
Soukalová: Měla jsem si dát během kariéry pauzu. Ale kdy? Je to začarovaný kruh
Od našeho zpravodaje v Itálii Vzala lyže a objela okruh vytyčený pro olympijský vytrvalostní závod biatlonistek. Všimla si jí někdejší velká sokyně v bitvě o velký glóbus Marie Dorinová-Habertová, pracující pro francouzskou...
5. den ZOH 2026: Vinklárková má životní výsledek, Zabystřan senzaci nezopakoval
Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se čeští sportovci představili v pěti různých disciplínách. Biatlonistka Tereza Vinklárková zajela ve vytrvalostním závodě životní...
Taschlerovi na 15. místě, Mrázkovi hned za nimi. Oba páry zklamalo bodování
Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron obhájil olympijské zlato v tancích, tentokrát triumfoval s partnerkou Laurence Fournierovou Beaudryovou. Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi si v Miláně...
Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. S kým si čeští reprezentanti zahrají, program zápasů, výsledky i další užitečné informace...
Těsná porážka. Souboj českých curlerů s Američany rozhodl až poslední kámen
Čeští curleři při premiérovém startu na olympijských hrách vstoupili do turnaje těsnou porážkou. S Američany prohráli v Cortině d’Ampezzo vyrovnaný duel 7:8, dramatickou koncovku rozhodl posledním...
A sakra, je to tady zase! bál se Slafkovský trefit bránu. Hlavaj chytal puky jako blázen
Pokud jste očekávali, že mužský turnaj na olympijských hrách začne povinnou výhru favorizovaných Finů, byli jste na velkém omylu. Výběr našlapaných hvězd z NHL totiž v Miláně dokonale zaskočili...
Kolize, která zkomplikuje Čechům fandění. Kde uvidíte Jílka, hokejisty a hokejistky?
Od našeho zpravodaje v Itálii Taková kolize se na olympiádě nečekala. Fanoušek si bude muset v pátek vybrat, jestli bude sledovat rychlobruslaře Metoděje Jílka v závodě na 10 kilometrů, kde má zlaté ambice, čtvrtfinále českých...
Náš tým má hravého ducha. Čajánek věří Čechům, jak vzpomíná na své olympiády?
Na třech olympijských hrách nastoupil Petr Čajánek. Pokaždé to bylo v éře hráčů z NHL, on sám však dorazil jako hokejista zámořské soutěže jen jednou. Svou první nominaci do Salt Lake City 2002 si...