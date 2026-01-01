Neckarův čtyřiapadesátiletý otec František Neckář je také bývalým gólmanem a odchovancem Dukly Jihlava. Někdejší mládežnický reprezentant po působení ve Valenciennes, Lyonu, Mylhúzách, Dijonu a Belfortu získal v roce 1997 francouzské občanství a v letech 2015 až 2017 byl trenérem brankářů ve francouzské reprezentaci.
Kouč Francie Yorick Treille, bývalý útočník Sparty, Vítkovic a Chomutova, doplnil kádr o 19 jmen poté, co v polovině června vybral první šestici nominovaných. V ní nechyběli útočník Jordann Perret z Hradce Králové a obránce Yohann Auvitu, který v první polovině prosince skončil ve Vítkovicích a zamířil do Lince do mezinárodní rakouské ligy.
Spolu s nimi se do první vlny nominovaných hráčů vešli zadáci Jules Boscq z Hämeenlinny, Hugo Gallet z KalPy Kuopio a forvardi Pierre-Édouard Bellemare z Ajoie a jediný současný francouzský zástupce v NHL Alexandre Texier z Montrealu.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Vedle Perreta a Auvitua mají zkušenosti z české extraligy ještě další dva hráči. Osmatřicetiletý útočník Sacha Treille, mladší bratr hlavního kouče, hrál v letech 2010 až 2014 za Kladno a Spartu a v letech 2017 až 2019 za Pardubice. Forvard Justin Addamo strávil minulou sezonu v Třinci.
Nejvíce zkušeností z NHL má čtyřicetiletý Bellemare, který za Philadelphii, Vegas, Colorado, Tampu Bay a Seattle odehrál 700 zápasů v základní části a k dalším 85 utkáním nastoupil v play off. O čtyři roky mladší Stéphane Da Costa sehrál 57 duelů za Ottawu.
Šestadvacetiletý Texier, který bude oficiálně v nominaci jako zástupce z NHL potvrzen až v lednu, v této sezoně odehrál osm utkání za St. Louis a připsal si jednu asistenci. Po přesunu do Montrealu nasbíral v 15 duelech šest bodů za tři trefy a stejný počet přihrávek. Bývalý hráč Columbusu má v NHL celkem na kontě 255 zápasů v základní části a dalších 21 v play off.
Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami
Francouzi se pod pěti kruhy představí poprvé od roku 2002, kdy v Salt Lake City hráli kvalifikaci a skončili na posledním 14. místě. Letos sestoupili z elitní kategorie mistrovství světa, když na turnaji v Herningu a Stockholmu obsadili poslední 16. místo. O návrat budou usilovat v květnu na turnaji skupiny A divize I v polském Sosnovci.
Do olympijských her vstoupí Francouzi ve čtvrtek 12. února proti Švýcarsku a o tři dny později uzavřou vystoupení ve skupině A zápasem s Kanadou.
Nominace hokejistů Francie
na olympijské hry v Miláně (11.-22. února 2026):
Brankáři: Julian Junca (Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švýc.), Martin Neckar (Chur/Švýc.),
Obránci: Enzo Cantagallo (Marseille), Florian Chakiachvili (Rouen), Pierre Crinon (Grenoble), Yohann Auvitu (Linec/ICEHL), Jules Boscq (HPK Hämeenlinna/Fin.), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fin.), Enzo Guebey (Davos/Švýc.), Thomas Thiry (Ajoie/Švýc.),
Útočníci: Aurélien Dair, Sacha Treille (oba Grenoble), Pierre-Edouard Bellemare, Kévin Bozon (oba Ajoie/Švýc.), Anthony Rech (Rouen), Nicolas Ritz (Angers), Justin Addamo (Jukurit Mikkeli/Fin.), Charles Bertrand (Sport Vaasa/Fin.), Louis Boudon (Atlanta Gladiators/ECHL), Stéphane Da Costa (Jekatěrinburg/KHL), Floran Douay (Lausanne/Švýc.), Dylan Fabre (Ässät Pori/Fin.), Jordann Perret (Hradec Králové/ČR), Alexandre Texier (Montreal/NHL).