Jednadvacetiletý Hroneš při premiéře pod pěti kruhy ztratil šanci na úspěch už po dvou skocích. Po prvním triku z nájezdu vybudovaného na konstrukci vysoké 55 metrů se při dopadu dostal hodně na zadní hranu prkna a „hrábl si“ rukou do sněhu.
Po úvodním kole mu tak patřilo 22. místo ze 30 závodníků. Známku rovných 40 bodů napodruhé nutně potřeboval vylepšit, aby si zachoval šanci na finále.
To se mu navzdory podpoře českého snowboardcrossového týmu včetně Evy Adamczykové však nevydařilo. Tentokrát dopad vůbec neustál a bylo po nadějích.
V závěrečném kole Hroneš už bez šance na postup předvedl svůj nejlépe hodnocený skok, ale ani tentokrát z něj neodjel čistě a známka 46 bodů byla daleko za finalisty, kteří alespoň za jeden ze svých triků dostali přes 80 bodů.
Český freestyle snowboardista, jenž byl v minulé sezoně dvakrát v první pětce v závodě Světového poháru, tak stejně jako při obou svých startech na mistrovství světa zůstal před branami finále.
|
Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?
Vítěz kvalifikace Ogiwara, dvojnásobný šampion z X-Games, získal dohromady 178,50 bodu. Na postup bylo potřeba 163 bodů. Do finále se probojovala kompletní čtveřice Japonců. Jediným zástupcem Evropy v boji o medaile bude domácí Ital Ian Matteoli.
Hroneše na olympijských hrách ještě čeká slopestyle, jehož kvalifikace je na programu v pondělí 16. února. V disciplíně Big Air se mezi ženami představí jeho reprezentační kolegyně Laura Záveská a o účast ve finále bude bojovat v neděli 8. února.