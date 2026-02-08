Sen o českém souboji v olympijském finále se rozplynul; a bylo to selháním té slavnější krajanky. Ledecká v Livignu zaváhala na startu čtvrtfinálové jízdy a ztrátu už nedohnala. Sabine Payerová ji porazila o šest setin sekundy.
Finálová jízda je v časovém harmonogramu naplánovaná na 14:29, dříve však budou muset Češky zvládnout vyřazovací jízdy.
Finálová část paralelního obřího slalomu žen
Závod budeme sledovat od 13:00 ONLINE
Svými výsledky si Češky zajistily výhodné pozice: vybírají si dráhu a jedou proti soupeřkám, které v kvalifikaci obsadily horší postupová místa.
První krok se povedl, Ledecká s velkou rezervou porazila Rakušanku Claudii Rieglerovou a ve čtvrtfinále se utká s její krajankou Sabinou Payerovou. Maděrová vyřadila Cheyenne Lochovou z Německa, a pak sledovala dramatický souboj o to, kdo bude proti ní stát ve čtvrtfinále. Bude to další Němka Ramona Theresia Hofmeisterová, která o dvě setiny porazila bulharskou soupeřku Zamfirovovou.
Čtvrtfinále startuje ve 13:48.
Senzační kvalifikace: 1. Ledecká, 2. Maděrová
Do kvalifikace se Ledecká pustila z desáté rozjížďky a okamžitě předvedla nejrychlejší jízdu dne. Z průběžného prvního místa odsunula svoji krajanku Maděrovou, která kvalifikaci výborně rozjela hned v první rozjížďce.
|
Pomalý, ale šťastný. A holky? Přeju Ester se Zuzkou velké finále, hlásí Minárik
Ve druhém kvalifikačním kole, eliminaci, startovaly Češky v posledních rozjížďkách a své suverénní výsledky znovu zopakovaly. Maděrová v součtu zaostala 69 setin sekundy, třetí skončila vedoucí žena Světového poháru Cubaki Mikiová z Japonska, která na Ledeckou ztratila 2,08 sekundy.
Jediný Čech v závodě mužů Kryštof Minárik skončil třicátý, daleko za postupovou šestnáctkou.