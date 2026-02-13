Stát by měl rychlobruslařům postavit halu, řekl kouč Rulík. Medaile? Jdeme dál...

Od našeho zpravodaje v Itálii - Zhodnotil páteční zápas českých hokejistů proti Francii (6:3), vysvětlil, proč byl druhý olympijský duel dramatičtější, než se čekalo. A taky moc pogratuloval zlatému rychlobruslaři Metoději Jílkovi. Podle Radima Rulíka by si rychlobruslaři v Česku zasloužili vlastní halu.
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.

foto: Reuters

Čeští fanoušci na olympijském hokejovém utkání Česka s Francií (13. února 2026)
David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.
Čeští hokejisté zdraví fanoušky po výhře proti Francii.
Dan Vladař přijímá gratulace po výhře proti Francii.
Tři góly během pěti minut s Francií se moc často nestanou.
Nešly nám nohy. I když jsme se tomu chtěli vyhnout a měli jsme dobrý vstup do zápasu… Druhá třetina bývá nebezpečná, chceme stíhat střídat za hry. Ale nohy nám nešly a oni nás za to potrestali. Do hry jsme se vrátili až od půlky druhé třetiny.

Proti silnějším soupeřům by tohle byla konečná.
Určitě je to poučení, ale myslím, že proti těžším soupeřům by se nám tohle nestalo. Naše česká mentalita bohužel taková trošku je.

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Co jste říkal týmu za stavu 2:3?
Důležité bylo zůstat v klidu, nenadával jsem. Věřil jsem, že mužstvo má na to, aby zápas otočilo. Do třetí třetiny jsme pak vstoupili mnohem lépe. Nebyla by dobrá vizitka, kdybychom prohráli. Všichni si uvědomovali, co hrozí.

Pro brankáře Vladaře to musel být nevděčný zápas. Jen dvanáct střel, tři góly.
Taková utkání jsou… Musíme brát vítězství. Švýcaři s Francií vyhráli 4:0, taky jim nějak moc nenasypali, hráli rovnocenně. Tyhle týmy se vzepnou k výkonům, že hrají na hranici sebeobětování. S tím musíme počítat, už jsme takové zápasy dřív zažili. Jakmile povolíme, soupeř je schopný toho využít.

Koukáte už přes Švýcarsko, že byste se výhrou mohli vyhnout osmifinále?
Dívám se hlavně na to, abychom se zlepšili v tom, co si řekneme. Určitě bychom chtěli se Švýcary uspět, mám pocit, že mají podobný tým jako my. Čeká nás těžký soupeř.

Čeští hokejisté oslavují vítězství 6:3 nad Francií. (13. února 2026)

Po Kanadě jste rozdělil první elitní útok. Zůstane to?
Určitě ano, sílu dáme do více útoků. Neči (Martin Nečas) zůstane tam, kde je. Může se stát, že nějaká střídání je dám spolu, ale takhle bychom měli hrát dál.

Těší vás, že se prosadily všechny čtyři útoky?
Takhle to chceme. Chceme mít čtyři formace, které jsou schopné rozhodnout. Aby za to tahal celý tým, aby se nespoléhalo na jednu nebo na dvě. Tady může dát gól kdokoliv. Nedávám specifickým lajnám defenzivní úkoly. Ano, máte hráče na přesilovku a oslabení, ale jinak nerozděluji.

Co říkáte na fanoušky?
Skvělý, to musím říct, že nám vytvořili neskutečnou atmosféru a dá se říct až domácí prostředí.

Říkal jste, že hráčům nešly ve druhé třetině nohy. Zrovna v tu dobu šly rychlobruslaři Metoději Jílkovi.
Ohromná gratulace, protože jsem byl strašně překvapený, jak byl smutný po té pětce. Já ho tedy neznám, ale byl jsem překvapený, že se neraduje. Teď si to vynahradil. A jet z olympiády se zlatem a stříbrem je neskutečné. Obrovská gratulace.

Jílek je olympijským šampionem! Ovládl rychlobruslařskou trať na 10 000 metrů

Na to, že nemáme rychlobruslařskou halu, docela dobré, že?
No, to je neskutečný. Nejdřív vozila Martina Sáblíková, teď on. Myslím si, že by se k tomu stát měl postavit a vytvořit sportovcům podmínky, aby to mohli dělat. Určitě bychom rychlobruslařů měli víc. Myslím, že jednu rychlobruslařskou dráhu by si Česko jednoznačně zasloužilo. Neznám problematiku, ale když to vezmu ryze z nadhledu, tak si myslím, že je opravdu strašná škoda, že ji nemáme.

Co byste řekl k hokejistkám, které vypadly?
Opravdu holky dohrály? Tak to ani nevím… Co k tomu říct. Jsme s holkami ve stejné budově. Když jsme se chystali na Francii, oni měli poradu na Švédky. Drželi jsme jim palce, ale je to sport, ten se nenaplánuje. V Evropě je Švédsko, Finsko a Česko. Myslím, že jsme trošku před Švýcarskem, i když jsme s nimi prohráli na nájezdy. Celkově mají holky poslední dobou výborné výsledky. Stane se, že se něco nepovede.

Čeští fanoušci na olympijském hokejovém utkání Česka s Francií (13. února 2026)
David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.
Čeští hokejisté zdraví fanoušky po výhře proti Francii.
Dan Vladař přijímá gratulace po výhře proti Francii.
Česká střídačka reaguje v utkání proti Francii.
Teď je medaile z hokeje na vás, na chlapech.
Tuhle otázku přeskočíme, půjdeme dál. Teď nás čeká Švýcarsko.

Koho byste z vašich hokejistů poslal na rychlobruslení?
Kubu Fleka stoprocentně. A pak nevím. Byl by to Ondra Beránek, ale ten tady není. Ale kdybych měl říct dva, tihle dva stoprocentně.

A Metoděje byste v hokeji dal kam? Útok? Obrana?
Já si občas chodím zahrát hokej na rybník a tam to ti, kteří dělají vytrvalostní sporty, s hokejkou moc neumí. Takže bychom se museli podívat, jestli to umí…

