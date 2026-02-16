Vonnová už od pádu v Itálii podstoupila čtyři operace, tu zatím poslední v sobotu. Dnes dopoledne ji sanitka převezla na letiště Marco Polo v Benátkách, odkud s lékařským doprovodem odletěla domů, informovala nemocnice v Trevisu italskou tiskovou agenturu ANSA.
V USA ji čekají další chirurgické zákroky, jak v neděli oznámila šéfka amerického lyžařského týmu Sophie Goldschmidtová.
Olympijská šampionka z roku 2010 v Cortině startovala přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně. Právě s vidinou dalšího olympijského startu se Vonnová k lyžování předloni po téměř šesti letech vrátila i s částečným implantátem v pravém kolenu.
Ani přes další těžké zranění svého rozhodnutí nelituje, jak opakovaně ujistila na sociálních sítích.