Co si asi říkali Kanaďané? Češi upachtili postup, hvězdy vedle trénovaly přesilovku

Robert Rampa
Dan Hübsch
,
  9:00
Od našich zpravodajů v Itálii - Vlažný. Nepřesvědčivý. Rozpačitý. Místy nekoukatelný, místy k povzdechnutí, rozhodně zarážející. Výkon českých hokejistů v osmifinále olympijského turnaje, které vyhráli s Dánskem 3:2, se z tribuny nad ledem popisoval s nepříjemným překvapením. Čekal se totiž živelný vstup do boje o čtvrtfinále.
Směr čtvrtfinále! Češi si připsali povinné vítězství proti Dánsku.

Směr čtvrtfinále! Češi si připsali povinné vítězství proti Dánsku.

Lukáš Dostál zlikvidoval 24 dánských střel.
Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.
Čeští hokejisté se zdraví s fanoušky po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.
Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.
Nejen proto, že za necelých 24 hodin potřeboval mít národní tým sílu na další rozhodující zápas proti zatím bezchybné Kanadě.

Chtělo to důkaz, že se Češi po špatné základní skupině zdravě naštvali a nahecovali k tomu ukázat, že jestli se chtějí měřit s hokejovou velmocí, Dánsko musí smáznout.

Co nejrychleji.

Místo toho se reprezentanti na ledě trápili bez většího náskoku a herní pohody.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Nesoulad v kombinační hře nevymizel ani ve chvíli, kdy se začalo hrát o všechno.

Mimochodem, těsně před zápasem Česka s Dánskem trénovali ve vedlejší hale právě Kanaďané. Jak se gigant chystal na středeční čtvrtfinále? Hlavní trenér Jon Cooper po hodině vyháněl rolbaře z ledu: My ještě nemáme docvičeno!

Zkoušeli přesilovou hru a nenechali se rušit, dokud nebyli spokojení.

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

„Uvidíme, na koho ve čtvrtfinále půjdeme, ale určitě se budeme koukat,“ vykládal později kapitán Kanaďanů Sidney Crosby.

Co si asi říkali se spoluhráči, když pak sledovali zápolení Čechů s Dány?

Útočník Tom Wilson předpokládal: „Kdokoliv to bude, půjde po nás. Jako vždycky. A každý bude chtít postoupit stejně jako my. Ale když budeme plnit, co máme, budeme mít dobrou šanci.“

Češi ale proti Dánům dost často nepůsobili jako ten nejžhavější vyzývatel.

Vidět byl znovu Martin Nečas. Po ledě létal, zkoušel fintičky, které sice párkrát nevyšly, ale snahu jste museli ocenit. Měl jiskru. Když ve 26. minutě otevřel skóre výstavní střelou do víka při přesilové hře, zařval si.

Martin Nečas proniká přes dánského obránce Lauridsena.

Pro sebe i pro střídačku, na kterou se nabuzeně díval.

Podobně energicky reagoval David Kämpf po gólu na 2:1. Však to byla se zápasy v NHL teprve jeho třetí trefa v sezoně. V národním týmu ale po boku Nečase báječně ožil, nadšeně působí po celou dobu i jejich parťák Filip Chlapík. Tahle lajna se povedla.

Češi měli okolo poloviny utkání parádní střídání, Dány na chvíli ochromili a Roman Červenka z toho vytěžil branku na 3:1.

Jenže rozhodnuto nebylo, před druhou sirénou snížil na 2:3 v dánské přesilovce útočník Nick Olesen.

A tak se pro třetí třetinu nachystalo drama. Není to náhoda, ač Češi v posledních dvou kláních Dánům vždy nasázeli sedmičku.

Lukáš Dostál zlikvidoval 24 dánských střel.
Směr čtvrtfinále! Češi si připsali povinné vítězství proti Dánsku.
Čeští hokejisté děkují fanouškům po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.
Čeští hokejisté se zdraví s fanoušky po osmifinálovém vítězství nad Dánskem.
Bývalý úžasný obránce z NHL Chris Pronger – olympijský vítěz, mistr světa i vítěz Stanley Cupu – pro The Athletic popisoval „zrádnost“ mezinárodních turnajů: „Čelíte týmům, které se neřadí mezi favority. Ale jejich hráči v sobě nosí tolik hrdosti... Bojují za svou zemi, za čest a pokouší se srazit obra.“

Měl taky říct své favority na zlato v Miláně. Česko mezi ně na rozdíl od Slováků nezařadil.

„Kanadu na turnaji ještě nikdo neotestoval,“ tvrdí.

A měl na mysli i Česko, o kterém jinak útočník Bo Horvat řekl: „Hráli proti nám opravdu tvrdě a očekávám ve čtvrtfinále to samé. Postupně se zlepšovali.“

Lukáš Dostál zlikvidoval 24 dánských střel.

Radost kapitána. Roman Červenka vstřelil Dánsku důležitý gól.

Nebyla to ale jen slova z úcty k soupeři? Zlepšovali se Češi každým zápasem, nebo se vám spíš zdálo, že se nedokážou vymanit z nepohody?

Hokejisté splnili povinnost, nevypadli potupně už v osmifinále jako v roce 2022 pod trenérem Filipem Pešánem.

Postup je ale upachtěný.

Bráněný do poslední sekundy, kdy Dánové odvolali brankáře a několikrát byli kousek od vyrovnání.

Nelze tvrdit, že si Češi zvedli před Kanadou sebevědomí, a na zemi tak leží otázka, s čím chtějí zámořského suveréna konfrontovat.

Už za pár hodin.

