Hudbu k rytmickému tanci s pomocí AI vytvořil trenér českého sourozeneckého páru Matteo Zanni. Šlo o remix na píseň Thunderstruck od rockové kapely AC/DC. Verze, kterou čeští reprezentanti použili, byla doplněná o další rockové prvky, tleskání a jiné zvukové efekty.
A byť Mrázkovi se skóre 72,09 zůstali daleko od těch nejsledovanějších pozic, fanoušci – zejména zahraniční – české duo zkritizovali.
|
Taschlerovi na 15. místě, Mrázkovi hned za nimi. Oba páry zklamalo bodování
Jedním z největších kritiků byl Mitch Goldich, redaktor časopisu Sports Illustrated. „Krasobruslení je sport, který je z devadesáti procent o umění a lidské kreativitě. Proto mi to přijde hloupé, zvlášť, když je v tomto sportu tolik lidí, kteří věnují opravdu velké úsilí výběru hudby,“ uvedl Goldich.
„Měli by mě nechat být rozhodčím. Odečetl bych jim body!“ napsal poté na sociální síť X. Další kritici se pak vyrojili pod příspěvkem Českého krasobruslařského svaz na Instagramu.
Mrázkovi, ani jejich trenér, se k situaci nevyjádřili. Pro středeční volný tanec už ovšem zvolili skladbu Malaguena od Ernesta Lecuona.
S hudbou ke svým programům nemá česká dvojice problém poprvé. Loni jezdili na skladby amerického skladatele Kerryho Muzzeyho, a i když všechny své povinnosti z hlediska autorských práv splnili, ozval se jim sám autor a požadoval další peníze. V opačném případě hrozil legálními postihy.
|
Krasobruslaři a jejich boj s právy na hudbu: Máme jezdit všichni na Mozarta?
Možná si tak Mrázkovi před startem olympijské sezony řekli, že s AI hudbou takový problém řešit nebudou...