Kdy začínají zimní olympijské hry 2026?
Slavnostní zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině proběhne na milánském San Siru 6. února 2026.
Před slavnostním zahájením jsou na programu i první disciplíny – rozehraje se turnaj smíšených dvojic v curlingu, ženský hokejový turnaj, kvalifikace čeká účastníky big airu na snowboardu a na programu je i týmová soutěž v krasobruslení.
Středa 4. února
Čtvrtek 5. února
Pátek 6. února
Program 1. dne ZOH – sobota 7. února
Program 2. dne ZOH – neděle 8. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:00-11:00
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom (Ledecká, Maděrová, Minárik)
|10:05-12:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic: Norsko – Česko
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Sjezd žen (Labaštová, Nováková)
|12:30-14:00
|Běh na lyžích
|Skiatlon mužů 10km+10km (Bauer,Novák, Tuž, Ophoff)
|13:00-14:40
|Snowboarding
|Finále mužů a žen - obří paralelní slalom ?(Ledecká, Maděrová, Minárik)
|14:05-15:40
|Biatlon
|Štafeta smíšených dvojic 4x6km (Česko)
|14:35-16:35
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|16:00-18:20
|Rychlobruslení
|Muži - 5000m (Jílek)
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo: Francie – Švédsko
|17:00-19:40
|Saně
|Jednotlivci - jízdy 3 a 4 (Hyman)
|19:05-21:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|19:30-23:05
|Krasobruslení
|Týmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
|19:30-21:45
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - big air (Záveská)
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo: Česko – Finsko
Program 3. dne ZOH – pondělí 9. února
Program 4. dne ZOH – úterý 10. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:15-10:45
|Běh na lyžích
|Kvalifikace sprint klasicky-ženy, muži (Bauer, Černý, Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská, Novák, Ophoff, Tuž)
|10:30-12:15
|Alpské lyžování
|Kombinace žen (sjezd)
|10:30-13:15
|Short track
|Kvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta
|11:15-12:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - boule, 1. kolo (Kroupa)
|11:45-13:50
|Běh na lyžích
|Finále sprint klasicky (ženy, muži) ?
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo: Japonsko – Švédsko
|12:30-14:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - slopestyle
|13:30-15:30
|Biatlon
|Individuální závod mužů na 20km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
|14:00-15:20
|Alpské lyžování
|Kombinace žen (slalom)
|14:05-16:05
|Curling
|Zápas o bronz - smíšené dvojice
|14:15-15:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - boule
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo: Itálie – Německo
|17:00-19:50
|Saně
|Jednotlivkyně - jízdy 3 a 4
|18:05-20:25
|Curling
|Finále - smíšené dvojice
|18:30-22:45
|Krasobruslení
|Krátký program mužů
|18:45-21:10
|Skoky na lyžích
|Smíšené týmy
|20:10-22:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo: Kanada – USA
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo: Finsko – Švýcarsko
Program 5. dne ZOH – středa 11. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-10:45
|Severská kombinace
|Muži - malý můstek, skoky (Vytrval, Konvalinka)
|10:30-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - halfpipe
|11:00-11:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - boule, 2. kolo
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Super-G mužů (Zabystřan)
|13:45-14:35
|Severská kombinace
|Muži - 10km běh (Vytrval, Konvalinka)
|14:15-16:10
|Biatlon
|Ženy - 15km jednotlivci (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
|14:15-15:35
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - boule
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Slovensko – Finsko
|17:30-20:40
|Saně
|Dvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda
|18:30-20:00
|Rychlobruslení
|Muži - 1000m
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 1. kolo: Česko – USA
|19:30-23:10
|Krasobruslení
|Volné tance
|19:30-21:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - halfpipe
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Švédsko – Itálie
Program 6. dne ZOH – čtvrtek 12. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 1. kolo
|10:00-10:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - boule, 2. kolo (Kroupa)
|10:00-11:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - snowboardcross (Houser, Choura)
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Super-G žen (Nováková, Labaštová)
|12:00-13:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - boule (Kroupa?)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Švýcarsko – Francie
|13:00-14:55
|Běh na lyžích
|Intervalový závod žen na 10km :volně (Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská)
|13:30-15:10
|Snowboarding
|Finále mužů - snowboardcross
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 2. kolo
|16:30-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 5000m (Sáblíková)
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Česko – Kanada
|18:30-19:55
|Saně
|Štafeta týmů
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 2. kolo
|19:30-21:20
|Snowboarding
|Finále žen - halfpipe
|20:15-22:20
|Short track
|Finále žen - 500m, muži - 1000m
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Německo – Dánsko, Lotyšsko – USA
Program 7. dne ZOH – pátek 13. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 3. kolo: Švýcarsko – Česko
|10:00-11:30
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - snowboardcross (Adamczyková, Hrůšová)
|12:00-13:55
|Běh na lyžích
|Intervalový závod mužů na 10km volně (Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Finsko – Švédsko, Itálie – Slovensko
|13:30-15:10
|Snowboarding
|Finále žen - snowboardcross ?(Adamczyková, Hrůšová)
|14:00-15:40
|Biatlon
|Muži - 10km sprint (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 3. kolo
|16:00-18:40
|Skeleton
|Ženy - jízdy 1 a 2 (Fernstädtová)
|16:00-18:15
|Rychlobruslení
|Muži - 10000m (Jílek)
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Francie – Česko
|16:40-19:10
|Lední hokej
|ženy - čtvrtfinále
|19:00-23:15
|Krasobruslení
|Volné jízdy mužů
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 4. kolo
|19:30-22:20
|Skeleton
|Muži - jízdy 3 a 4
|19:30-21:20
|Snowboarding
|Finále mužů - halfpipe
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Kanada – Švýcarsko
|21:10-23:40
|Lední hokej
|ženy – čtvrtfinále
Program 8. dne ZOH – sobota 14. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 4. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom mužů - 1. kolo (Zabystřan, Müller)
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - dvojité boule
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta žen 4x7,5km (Česko)
|12:00-14:50
|Skeleton
|Ženy - jízdy 3 a 4 (Fernstädtová)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Švédsko – Slovensko, Německo – Lotyšsko
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom mužů - 2. kolo ?(Zabystřan, Müller)
|14:00-15:35
|Biatlon
|Ženy - sprint na 7,5km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 5. kolo: Česko – Velká Británie
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - 500m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Finsko – Itálie
|16:40-19:10
|Lední hokej
|ženy - čtvrtfinále
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Muži - velký můstek jednotlivci (Koudelka)
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 5. kolo
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - big air
|20:15-23:05
|Short track
|Finále (ženy - 1000m, muži - 1500m)
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: USA – Dánsko
|21:10-23:40
|Lední hokej
|ženy - čtvrtfinále
Program 9. dne ZOH – neděle 15. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 6. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 1. kolo (Dubovská, Nováková, Negri)
|10:00-12:50
|Boby
|Monobob ženy - 1. a 2. jízda
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - dvojité boule
|11:00-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
|11:15-12:00
|Biatlon
|Muži - stíhací závod na 12,5km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta mužů 4x7,5km
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Švýcarsko – Česko
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 2. kolo (? Dubovská, Nováková, Negri)
|13:30-14:50
|Snowboarding
|Finále smíšených týmů - snowboardcross
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 6. kolo
|14:45-16:00
|Biatlon
|Ženy - stíhací závod na 10km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 500m: Zdráhalová?
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Kanada – Francie
|18:00-20:00
|Skeleton
|Smíšené týmy
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Ženy - velký můstek jednotlivci (Jenčová, Indráčková, Ulrichová)
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 7. kolo: Itálie – Česko
|19:10-21:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: Dánsko – Lotyšsko
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - big air
|19:45-22:25
|Krasobruslení
|Krátký program dvojic
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo: USA – Německo
Program 10. dne ZOH – pondělí 16. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 7. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Slalom mužů - 1. kolo (Müller)
|10:00-13:00
|Boby
|Dvojbob mužů - 1. a 2. jízda
|10:30-12:45
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - slopestyle (Záveská)
|11:00-13:15
|Short track
|Finále mužů - 500m, žen - 1000m
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Slalom mužů - 2. kolo ?(Müller)
|14:00-16:15
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - slopestyle (Hroneš)
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 8. kolo: Česko – Kanada
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženy - semifinále
|19:00-22:15
|Bobování
|Monobob žen - 3. a 4. jízda
|19:00-21:05
|Skoky na lyžích
|Muži - super tým
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 8. kolo
|19:30-21:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - big air
|20:00-23:10
|Krasobruslení
|Volná jízda dvojic
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženy - semifinále
Program 11. dne ZOH – úterý 17. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 9. kolo
|10:00-10:45
|Severská kombinace
|Skoky - velký můstek (Vytrval, Konvalinka)
|11:00-12:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - skoky (Měrková)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - osmifinále (2 zápasy)
|13:00-14:50
|Snowboarding
|Finále žen - slopestyle
|13:30-14:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - skoky (Nicholas Novák)
|13:45-14:35
|Severská kombinace
|Běh na 10km (Vytrval, Konvalinka)
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 9. kolo
|14:30-16:10
|Biatlon
|Štafeta mužů 4x7,5km (Krčmář, Hornik, Karlík, Hák,Mikyska)
|14:30-17:25
|Rychlobruslení
|Finále týmové stíhačky mužů a žen
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - osmifinále
|18:30-22:45
|Krasobruslení
|Krátký program žen
|19:00-22:10
|Bobování
|Dvojbob mužů - 3. a 4. jízda
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 10. kolo
|19:30-21:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - big air
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - osmifinále
Program 12. dne ZOH – středa 18. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 10. kolo
|09:45-10:45
|Běh na lyžích
|Kvalifikace týmového sprintu - volný styl (Beranová, Janatová, Černý, Tuž)
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Slalom žen - 1. kolo (Dubovská)
|11:30-13:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - skoky
|11:45-13:15
|Běh na lyžích
|Finále týmového sprintu - volný styl (Beranová, Janatová, Černý, Tuž)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
|13:00-14:50
|Snowboarding
|Finále mužů - slopestyle
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Slalom žen - 2. kolo (Dubovská?)
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 11. kolo: USA – Česko
|14:10-16:40
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
|14:45-16:20
|Biatlon
|Štafeta žen 4x6km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 11. kolo
|20:15-22:05
|Short track
|Finále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
Program 13. dne ZOH – čtvrtek 19. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 12. kolo: Švédsko – Česko
|09:50-11:10
|Skialpinismus
|Kvalifikace sprintu mužů a žen
|10:00-10:50
|Severská kombinace
|Týmový sprint - velký můstek (Vytrval, Konvalinka)
|10:30-12:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - halfpipe
|11:30-13:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - skoky
|12:55-14:45
|Skialpinismus
|Finále sprintu mužů a žen
|14:00-15:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint - běh 2x7,5km (Vytrval, Konvalinka)
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 12. kolo
|14:40-17:10
|Lední hokej
|Ženy - zápas o bronz
|16:30-18:10
|Rychlobruslení
|Muži - 1500m (Jílek)
|19:00-23:15
|Krasobruslení
|Volné jízdy žen
|19:05-22:05
|Curling
|Semifinále mužů
|19:10-22:10
|Lední hokej
|Ženy - finále
|19:30-21:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - halfpipe
Program 14. dne ZOH – pátek 20. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:00
|Boby
|Dvojbob ženy - 1. a 2. jízda
|10:00-11:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - skicross (Cholenská, Krausová)
|12:00-13:40
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - skicross ?(Cholenská, Krausová)
|14:05-17:05
|Curling
|Semifinále žen
|14:15-15:20
|Biatlon
|Muži - hromadný start na 15km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
|16:30-18:10
|Rychlobruslení
|Ženy - 1500m (Zdráhalová)
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - semifinále
|19:05-22:05
|Curling
|Zápas o bronz mužů
|19:30-21:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - halfpipe
|20:15-22:40
|Short track
|čtvrtfinále žen - 1500m (Vaňková), muži - štafeta 5000m
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - semifinále
Program 15. dne ZOH – sobota 21. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:00
|Boby
|Čtyřbob - 1. a 2. jízda
|10:00-11:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - skicross (Paulus)
|10:45-12:35
|Akrobatické lyžování
|Finále smíšených týmů - skoky
|11:00-14:05
|Běh na lyžích
|Hromadný start mužů - klasicky, 50km (Novák, Bauer, Ophoff, Tuž)
|12:00-13:40
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - skicross
|13:30-14:50
|Skialpinismus
|Finále smíšených týmů - štafeta
|14:05-17:05
|Curling
|Zápas o bronz žen
|14:15-15:15
|Biatlon
|Ženy - hromadný start na 12,5km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
|15:00-18:00
|Rychlobruslení
|Hromadný start mužů a žen (Jílek)
|19:00-22:10
|Bobování
|Dvojbob ženy - 3. a 4. jízda
|19:05-22:25
|Curling
|Finále mužů
|19:30-21:20
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - halfpipe
|20:00-22:30
|Krasobruslení
|Exhibice
|20:40-23:40
|Lední hokej
|Zápas o bronz mužů
Program 16. dne ZOH – neděle 22. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:20
|Boby
|Čtyřbob - 3. a 4. jízda
|10:00-13:35
|Běh na lyžích
|Hromadný start žen - klasicky, 50km (Schützová)
|11:05-14:25
|Curling
|Finále žen
|13:10-16:10
|Lední hokej
|Finále mužů
Sporty a disciplíny na ZOH 2026
|Sport
|Kategorie
|Počet disciplín
|Lyžování a snowboarding
|Alpské lyžování
|11
|Akrobatické lyžování
|13
|Běh na lyžích
|12
|Severská kombinace
|3
|Skoky na lyžích
|5
|Snowboarding
|11
|Bruslení
|Krasobruslení
|5
|Rychlobruslení
|14
|Short track
|9
|Biatlon
|11
|Boby
|4
|Curling
|3
|Lední hokej
|2
|Saně
|4
|Skeleton
|2
|Skialpinismus
|5
Skialpinismus – nový sport na ZOH
Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.
Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.
Sportoviště na ZOH 2026 v Miláně a Cortině
Podívejte se, ve kterých městech se budou jednotlivé soutěže odehrávat:
|Město
|Sporty
|Milán
|lední hokej, short track, krasobruslení
|Cortina d’Ampezzo
|alpské lyžování, boby, skeleton, curling
|Val die Fiemme
|rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích
|Livigno
|akrobatické lyžování, snowboarding
|Bormio
|alpské lyžování, skialpinismus
|Anterselva
|biatlon
České medaile ze zimní olympiády:
|Rok
|Dějiště ZOH
|Medailista
|Sport a disciplína
|Medaile
|1998
|Nagano
|Hokejisté
|Finále
|Zlato
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 5km klasicky
|stříbro
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 10 km volně, stíhací závod
|bronz
|2002
|Salt Lake City
|Aleš Valenta
|Akrobatické lyžování – skoky
|zlato
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 15km volně
|stříbro
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 30 km volně
|zlato
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – skiatlon
|stříbro
|2006
|Turín
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km klasicky
|stříbro
|2006
|Turín
|Hokejisté
|Zápas o 3. místo
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km volně
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal
|Běh na lyžích – štafeta 4x10km
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 1500 metrů
|bronz
|2010
|Vancouver
|Šárka Záhrobská
|Alpské lyžování – slalom
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|stříbro
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – stíhací závod
|stříbro
|2014
|Soči
|Gabriela Soukalová
|Biatlon – závod s hromadným startem
|stříbro
|2014
|Soči
|Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|Biatlon – smíšená štafeta
|stříbro
|2014
|Soči
|Jaroslav Soukup
|Biatlon – sprint
|bronz
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – závod s hromadným startem
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|Biatlon – štafeta žen
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Alpské lyžování – superobří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Michal Krčmář
|Biatlon – sprint
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Veronika Vítková
|Biatlon – sprint
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Karolína Erbanová
|Rychlobruslení – 500 metrů
|bronz
|2022
|Peking
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2022
|Peking
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|bronz