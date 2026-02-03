Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Autor:
  8:00
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která začne už 4. února a vyvrcholí 10. února. Jaké jsou sestavy českých týmů, s kým si reprezentanti zahrají, program a výsledky turnaje i další užitečné informace najdete v našem přehledu.

Český curler Lukáš Klíma. | foto: Reuters

Olympiáda 2026

  • Český mužský curlingový tým se na ZOH 2026 kvalifikoval přímo, ziskem dostatečného počtu bodů ze světových šampionátů v letech 2024 a 2025.
  • V mixu uvidíme český pár Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, který po skvělém výkonu překvapivě vyhrál kvalifikační turnaj v Kanadě (Olympic Qualification Event).

Zápasy českého páru Zelingrová / Chabičovský

Datum a časZápas
4. 2. 19:05Kanada vs. Česko
5. 2. 10:05Švédsko vs. Česko
5. 2. 19:05Česko vs. Velká Británie
6. 2. 14:35Česko vs. USA
7. 2. 14:35Česko vs. Korea
7. 2. 19:05Česko vs. Švýcarsko
8. 2. 10:05Norsko vs. Česko
8. 2. 14:35Itálie vs. Česko
9. 2. 10:05Česko vs. Estonsko

Rozpis turnaje v mixu na ZOH v curlingu:

Datum a čas (CET)Zápas
4. 2. – 19:05Švédsko vs. Korea
4. 2. – 19:05Velká Británie vs. Norsko
4. 2. – 19:05Kanada vs. Česko (Zelingrová / Chabičovský)
4. 2. – 19:05Estonsko vs. Švýcarsko
5. 2. – 10:05Velká Británie vs. Estonsko
5. 2. – 10:05Švédsko vs. Česko
5. 2. – 10:05Norsko vs. USA
5. 2. – 10:05Korea vs. Itálie
5. 2. – 14:35USA vs. Švýcarsko
5. 2. – 14:35Norsko vs. Kanada
5. 2. – 19:05Kanada vs. Itálie
5. 2. – 19:05Švýcarsko vs. Korea
5. 2. – 19:05Estonsko vs. Švédsko
5. 2. – 19:05Česko vs. Velká Británie
6. 2. – 10:05Švédsko vs. Velká Británie
6. 2. – 10:05Itálie vs. Švýcarsko
6. 2. – 10:05USA vs. Kanada
6. 2. – 14:35Česko vs. USA
6. 2. – 14:35Estonsko vs. Itálie
6. 2. – 14:35Korea vs. Velká Británie
6. 2. – 14:35Švédsko vs. Norsko
7. 2. – 14:35Estonsko vs. Norsko
7. 2. – 14:35Česko vs. Korea
7. 2. – 14:35Švédsko vs. Itálie
7. 2. – 14:35Velká Británie vs. USA
7. 2. – 19:05Korea vs. USA
7. 2. – 19:05Kanada vs. Estonsko
7. 2. – 19:05Česko vs. Švýcarsko
7. 2. – 19:05Norsko vs. Itálie
8. 2. – 10:05Norsko vs. Česko
8. 2. – 10:05Korea vs. Estonsko
8. 2. – 14:35Kanada vs. Švédsko
8. 2. – 14:35Velká Británie vs. Švýcarsko
8. 2. – 14:35USA vs. Estonsko
8. 2. – 14:35Itálie vs. Česko
8. 2. – 19:05Itálie vs. Velká Británie
8. 2. – 19:05USA vs. Švédsko
8. 2. – 19:05Švýcarsko vs. Norsko
8. 2. – 19:05Kanada vs. Korea
9. 2. – 10:05Švýcarsko vs. Kanada
9. 2. – 10:05Itálie vs. USA
9. 2. – 10:05Norsko vs. Korea
9. 2. – 10:05Česko vs. Estonsko
9.2. – 18:05Semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.)
10.2. – 14:05Zápas o bronz
10.2. – 18:05Finále

Česká sestava na olympijský turnaj v curlingu:

  • Skip: Lukáš Klíma
  • Vice-skip (třetí kámen): Marek Černovský
  • Druhý kámen: Martin Jurík
  • Lead: Lukáš Klípa
  • Náhradník: Radek Boháč

Program českých zápasů v curlingu (muži):

DatumČasZápasPoznámka
11. 2. 202619:05USA vs. Česko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
18. 2. 202614:05Čína vs. Česko
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko

Rozpis mužského turnaje na olympiádě:

DatumČasZápasVýsledek
11. 2. 202619:05Švédsko vs. Itálie
11. 2. 202619:05Kanada vs. Německo
11. 2. 202619:05Česko vs. USA
11. 2. 202619:05Čína vs. Velká Británie
12. 2. 202614:05Norsko vs. Německo
12. 2. 202614:05USA vs. Švýcarsko
12. 2. 202614:05Velká Británie vs. Švédsko
13. 2. 202609:05Kanada vs. Čína
13. 2. 202609:05Velká Británie vs. Itálie
13. 2. 202609:05USA vs. Norsko
13. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Česko
13. 2. 202619:05Švýcarsko vs. USA
13. 2. 202619:05Česko vs. Norsko
13. 2. 202619:05Německo vs. Itálie
13. 2. 202619:05Kanada vs. Švédsko
14. 2. 202614:05Česko vs. Velká Británie
14. 2. 202614:05Švédsko vs. Čína
14. 2. 202614:05Švýcarsko vs. Kanada
14. 2. 202614:05Německo vs. USA
15. 2. 202609:05Čína vs. Švédsko
15. 2. 202609:05Německo vs. Velká Británie
15. 2. 202609:05Norsko vs. Itálie
15. 2. 202619:05USA vs. Kanada
15. 2. 202619:05Norsko vs. Čína
15. 2. 202619:05Itálie vs. Česko
15. 2. 202619:05Velká Británie vs. Švýcarsko
16. 2. 202614:05Velká Británie vs. Norsko
16. 2. 202614:05Česko vs. Kanada
16. 2. 202614:05Švédsko vs. Německo
16. 2. 202614:05Itálie vs. USA
17. 2. 202609:05Švýcarsko vs. Švédsko
17. 2. 202619:05Německo vs. Švýcarsko
17. 2. 202619:05Čína vs. Itálie
17. 2. 202619:05Kanada vs. Velká Británie
17. 2. 202619:05Švédsko vs. Norsko
18. 2. 202614:05Itálie vs. Kanada
18. 2. 202614:05USA vs. Česko
18. 2. 202614:05Norsko vs. Švýcarsko
18. 2. 202614:05Čína vs. Velká Británie
19. 2. 202609:05Švédsko vs. Česko
19. 2. 202609:05Itálie vs. Švýcarsko
19. 2. 202609:05Čína vs. Německo
19. 2. 202609:05Norsko vs. Kanada
19. 2. 202619:05Semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.)
20. 2. 202619:05Zápas o bronz
21. 2. 202619:05Finále

Formát turnaje

Po 9 kolech u mužů a 13 kolech u mixu postoupí nejlepší 4 týmy do semifinále, následuje boj o bronz a finále.

Co potřebujete vědět o curlingu:

🥌 Základní princip

  • Curling se hraje na dlouhém ledovém hřišti s kruhy na obou koncích (tzv. house).
  • Cílem je dostat své kameny co nejblíže ke středu kruhů (button).
  • Hraje se s 8 kameny na tým v jedné směně (end). Jeden tým tedy má 16 kamenů celkem na celý zápas.

Týmy

  • V týmu jsou 4 hráči:
    • Lead (první dva kameny)
    • Second (další dva kameny)
    • Third / vice-skip (pátý a šestý kámen)
    • Skip (sedmý a osmý kámen, kapitán)
  • Kapitán (skip) stojí u kruhů, určuje taktiku a ukazuje, kam se má hrát.

Průběh hry

  1. Týmy se střídají po jednom kameni.
  2. Každý kámen se „vypustí“ z odrazového bloku (hacku) a klouže po ledě.
  3. Hráči mohou kámen „zametat“ (sweepovat) před sebou, čímž ovlivňují jeho rychlost a směr.
  4. Po odehrání všech 16 kamenů (8+8) končí směna (end).

Bodování

  • Po skončení směny boduje pouze jeden tým – ten, který má kámen nejblíže středu.
  • Dostane tolik bodů, kolik jeho kamenů je blíže středu než nejlepší kámen soupeře.
  • Příklad: pokud tým A má dva kameny blíž než nejlepší kámen týmu B, zapíše se 2:0 za tu směnu.

Olympijský formát

  • 10 směn (endů) v základním zápase (na MS a OH se hraje 10, jinde často 8).
  • Pokud je po 10. endu remíza, hraje se prodloužení (extra end).
  • Turnaj:
    • Nejprve round robin (každý s každým).
    • Nejlepší 4 týmy postupují do semifinále (1. vs. 4., 2. vs. 3.).
    • Poražení hrají o bronz, vítězové o zlato.

Důležité taktické pojmy

  • Hammer: poslední kámen ve směně – velká výhoda. Tým s hammerem má lepší šanci skórovat.
  • Blank end: směna, ve které nikdo nezíská bod. Tým s hammerem si ho „ponechá“ do další směny.
  • Guard: kámen postavený před kruhy, aby chránil vlastní kameny.
  • Take-out: úder, kdy se soupeřův kámen vyrazí z hry.

Medailisté z posledních ZOH:

RokMedaileZeměHráči
2022ZlatáŠvédskoNiklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
2022StříbrnáVelká BritánieBruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Ross Whyte
2022BronzováŠvýcarskoPeter de Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz, Valentin Tanner, Sven Michel
RokMedaileZeměHráči
2018ZlatáUSAJohn Shuster, Tyler George, Matt Hamilton, John Landsteiner, Joe Polo
2018StříbrnáŠvédskoNiklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren, Henrik Leek
2018BronzováŠvýcarskoBenoît Schwarz, Claudio Pätz, Peter de Cruz, Valentin Tanner, Dominik Märki
RokMedaileZeměHráči
2014ZlatáKanadaBrad Jacobs, Ryan Fry, E. J. Harnden, Ryan Harnden, Caleb Flaxey
2014StříbrnáVelká BritánieDavid Murdoch, Greg Drummond, Scott Andrews, Michael Goodfellow, Tom Brewster
2014BronzováŠvédskoNiklas Edin, Sebastian Kraupp, Fredrik Lindberg, Viktor Kjäll, Oskar Eriksson
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Švédsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
5. 2. 12:10
  • 1.35
  • 4.98
  • 6.47
Itálie vs. FrancieHokej - Skupina B - 5. 2. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
5. 2. 14:40
  • 2.90
  • 4.40
  • 1.90
USA vs. ČeskoHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:USA vs. Česko //www.idnes.cz/sport
5. 2. 16:40
  • 1.05
  • 13.60
  • 17.00
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 5. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:10
  • 20.30
  • 13.00
  • 1.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartuje soutěž smíšených týmů, která...

3. února 2026

Slovensko na ZOH 2026: nominace a koho sledovat v Miláně a Cortině

Petra Vlhová během slalomu v Kranjské Goře.

Slovenský tým pro Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině (6.–22. února) zahrnuje 52 sportovců – 36 mužů a 16 žen v 11 disciplínách. V článku najdete kompletní seznam účastníků a přehled...

3. února 2026

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Premium
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro...

Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi...

3. února 2026

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

2. února 2026  16:10

Dopingový nález těsně před olympiádou. Biatlonistce Passlerové zastavili činnost

Italská biatlonistka Rebecca Passlerová.

Čtyři dny před slavnostním zahájením mají zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo první dopingový případ. Pozitivní test na zakázanou látku měla italská biatlonistka Rebecca Passlerová,...

2. února 2026  15:59

Na prahu zimních her. Aby žena závodila s muži? To ne! Má moc dlouhou sukni

Účastníci krasobruslařských soutěží na olympijských hrách v Londýně 1908.

Už jen čtyři dny a rozhoří se oheň her v Milánu a Cortině. Zimní olympiády začnou psát 25. kapitolu své historie. Ale co se dělo, když se teprve rodily? Kdo byli jejich průkopníci? Jaké bizarní...

2. února 2026  15:03

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: kde se koná olympiáda v Miláně a Cortině?

Jen pár dní před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026 je...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a...

2. února 2026  8:30,  aktualizováno  12:33

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Premium
Finský obránce Kimmo Timonen (vlevo) se se švédským útočníkem Matsem Sundinem...

S oběma bych tak rád sedl ke kafi a každému klidně hodinu kladl otázky. Jsou to hokejoví velikáni, v mých očích legendy, s kterými jsem strávil celé dny na židli u počítače, když jsem za ně „pařil“...

2. února 2026

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Natálie a Filip Taschlerovi během volných tanců na olympijských hrách v Pekingu.

Krasobruslení patří už přes sto let k ozdobám olympijských her a ani v Miláně to nebude jiné. Na XXV. zimní olympiádě se mezi krasobruslaře rozdá pět sad medailí. V našem textu najdete program dění v...

2. února 2026  11:10

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

2. února 2026  10:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.