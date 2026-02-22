Výsledky ZOH 2026
Středa 4. února
Čtvrtek 5. února
Pátek 6. února
Sobota 7. února
Neděle 8. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:00-11:00
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom Ledecká – 1. Maděrová 2., Minárik 30.
|10:05-12:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic: Norsko – Česko 3:6
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Sjezd žen: Nováková – 25. , Labaštová – 29., Negri – 31.
|12:30-14:00
|Běh na lyžích
|Skiatlon mužů 10km+10km: Novák – 19., Bauer – 29.,Ophoff – 40.
|13:00-14:40
|Snowboarding
|Finále mužů a žen - 1. Maděrová, Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
|14:05-15:40
|Biatlon
|Smíšená štafeta (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) – 11. místo
|14:35-16:35
|Curling
|Kolo smíšených dvojic: Itálie – Česko 8:2
|16:00-18:20
|Rychlobruslení
|Muži - 5000m – 2. Jílek
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženy - skupina: Francie – Švédsko 0:4
|17:00-19:40
|Saně
|Jednotlivci - jízdy 3 a 4 – Hyman 22. místo
|19:05-21:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|19:30-23:05
|Krasobruslení
|Týmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
|19:30-21:45
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - big air (Záveská 17. místo)
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženy - skupina: Česko – Finsko 2:0
Pondělí 9. února
Úterý 10. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:15-10:45
|Běh na lyžích
|Kvalifikace sprint klasicky-ženy, muži: Tuž – 4. místo, Černý – 14. místo, Janatová – 25. místo. Vypadli: Novák, Antošová, Beranová, Jaklová.
|10:30-12:15
|Alpské lyžování
|Kombinace žen (sjezd) – Nováková – 23., Negri – 25.
|10:30-13:15
|Short track
|Kvalifikace a finále - smíšená štafeta – 1. Itálie
|11:15-12:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - boule, 1. kolo Kroupa – 24. místo
|11:45-13:50
|Běh na lyžích
|Finále sprint klasicky – Tuž – 5. místo
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Ženy - skupina: Japonsko – Švédsko 0:4
|12:30-14:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - slopestyle – 1. Ruud
|13:30-15:30
|Biatlon
|Individuální závod mužů na 20km Hornig – 26., Krčmář – 38., Karlík – 68., Hák – 81.
|14:00-15:20
|Alpské lyžování
|Kombinace žen (slalom) Dubovská, Nováková – 16., Negri, Labaštová – 18.
|14:05-16:05
|Curling
|Zápas o bronz - smíšené dvojice: Velká Británie – Itálie 3:5
|14:15-15:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - boule – 1. Anthonyová
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženy - skupina: Itálie – Německo 1:2
|17:00-19:50
|Saně
|Jednotlivkyně - jízdy 3 a 4 – 1. Taubitzová
|18:05-20:25
|Curling
|Finále - smíšené dvojice: Švédsko – USA 6:5
|18:30-22:45
|Krasobruslení
|Krátký program mužů – 1. Malinin
|18:45-21:10
|Skoky na lyžích
|Smíšené týmy – 1. Slovinsko
|20:10-22:40
|Lední hokej
|Ženy - skupina: Kanada – USA 0:5
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženy - skupina: Finsko – Švýcarsko 3:1
Středa 11. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-10:45
|Severská kombinace
|Muži - střední můstek, skoky: Konvalinka 18., Vytrval 24.
|10:30-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - U-rampa – 1. Kimová
|11:00-11:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - boule, 2. kolo – 1. Šimizuová
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Super-G mužů (Zabystřan – 17.)
|13:45-14:35
|Severská kombinace, Muži - 10km běh
|Celkově: Vytrval – 26., Konvalinka – 20.
|14:15-16:10
|Biatlon
|Ženy - 15km jednotlivci: 11. Vinklárková 11., 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
|14:15-15:35
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - boule: 1. Lemleyová
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - skupina: Slovensko – Finsko 4:1
|17:30-20:40
|Saně
|Dvojice, ženy: 1. Vötterová, Oberhoferová
Dvojice muži: Rieder, Kainzwaldner
|18:30-20:00
|Rychlobruslení
|Muži - 1000m: Stolz
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 1. kolo: Česko – USA 7:8
|19:30-23:10
|Krasobruslení
|Volné tance: Taschlerovi – 15. místo, Mrázkovi – 16. místo
|19:30-21:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - U-rampa: 1. Tocuka
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Švédsko – Itálie 5:2
Čtvrtek 12. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 1. kolo
|10:00-10:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - boule, Kroupa – 28. místo
|10:00-11:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - snowboardcross, Houser – 29. místo, Choura – 24. místo
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Super-G žen (Ledecká – nedokončila, Nováková – 14., Labaštová -20., Negri – 24.)
|12:00-13:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - boule – 1. Woods
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Švýcarsko – Francie 4:0
|13:00-14:55
|Běh na lyžích
|Intervalový závod žen na 10km: volně (Havlíčková – 55., Janatová – 12., Jaklová – 54., Milerská – 53)
|13:30-15:10
|Snowboarding
|Finále mužů - snowboardcross – Choura – 15., Houser 31.
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 2. kolo
|16:30-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 5000m: Sáblíková – 11. místo
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - skupina: Česko – Kanada 0:5
|18:30-19:55
|Saně
|Štafeta týmů – 1. Německo
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 2. kolo
|19:30-21:20
|Snowboarding
|Finále žen - U-rampa – 1. Čche Ka-on
|20:15-22:20
|Short track
|Finále žen - 500 m : 1. X. Velzeboerová, Finále muži - 1000 m: Van ‚T Wout
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Německo – Dánsko 3:1, Lotyšsko – USA 1:5
Pátek 13. února
Sobota 14. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 4. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom mužů - 1. kolo: Müller – 39. místo
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - dvojité boule: 1. Anthonyová
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta žen 4x7,5km (Schüztová, Jaklová, Milerská, Janatová) – 11. místo
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Švédsko – Slovensko 5:3, Německo – Lotyšsko 3:4
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom mužů - 2. kolo: 1. Pinheiro Braathen
|14:45-15:35
|Biatlon
|Ženy - sprint na 7,5km: 19. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková, 81. Davidová
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 5. kolo: Česko – Velká Británie 4:7
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - týmová stíhačka, kvalifikace: 1. Kanada
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - 500m: 1. Stolz
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - skupina: Finsko – Itálie 11:0
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženy - čtvrtfinále: Kanada - Německo 5:1
|18:00-20:50
|Skeleton
|Ženy - jízdy 3 a 4: 10. Fernstädtová
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Muži - velký můstek jednotlivci: 42. Koudelka
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 5. kolo
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - big air: 1. Oldhamová
|20:15-23:05
|Short track
|Finále muži - 1500m: 1. Van `T Wout
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: USA – Dánsko 6:3
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženy - čtvrtfinále: Finsko – Švýcarsko 0:1
Neděle 15. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 6. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 1. kolo 47. Labaštová, Negri – nedokončila
|10:00-12:50
|Boby
|Monobob ženy - po 2 ze 4 jízd : 1. Nolteová
|10:15-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - slopestyle Hroneš – 21. místo, nepostoupil
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - dvojité boule: 1. Kingsbury
|11:15-12:00
|Biatlon
|Muži - stíhací závod na 12,5km Krčmář – 18., Hornig – 19., Karlík – 35., Mikyska – 45.
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta mužů 4x7,5km Tuž, Novák, Bauer, Ophoff – 7. místo
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Švýcarsko – Česko 4:3P
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 2. kolo Labaštová -38., Negri – nedokončila 1. kolo
|13:30-14:50
|Snowboarding
|Finále smíšených týmů - snowboardcross Adamczyková + Choura -11., Hrůšová + Houser – 16.
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 6. kolo
|14:15-16:15
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - slopestyle: Záveská 23. místo, nepostoupila
|14:45-16:00
|Biatlon
|Ženy - stíhací závod na 10km Charvátová – 50., Voborníková – 18., Vinklárková – 51.
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - týmová stíhačka, kvalifikace: 1. Itálie
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 500m: Zdráhalová – 26.
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - skupina: Kanada – Francie 10:2
|18:00-20:00
|Skeleton
|Smíšené týmy: 1. Stoeckerová, Weston
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Ženy - velký můstek jednotlivci: Indráčková -27., Ulrichová - 43.
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 7. kolo: Itálie – Česko 10:5
|19:10-21:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: Dánsko – Lotyšsko 4:2
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - big air: 1. Forehand
|19:45-22:25
|Krasobruslení
|Krátký program dvojic
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - skupina: USA – Německo 5:1
Pondělí 16. února
Úterý 17. února
Středa 18. února
Čtvrtek 19. února
Pátek 20. února
Sobota 21. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:00
|Boby
|Čtyřbob – (po 2 ze 4 jízd): 1. Německo (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer)
|10:00-11:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - skicross: 27. Paulus
|10:45-12:35
|Akrobatické lyžování
|Finále smíšených týmů - skoky: 1. USA
|11:00-14:05
|Běh na lyžích
|Hromadný start mužů - klasicky, 50km: 1. Klaebo... 21. Bauer, 28. Ophoff, Novák nedokončil
|12:00-13:40
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - skicross, Paulus – konec ve čtvrtfinále, 16. místo
|13:30-14:50
|Skialpinismus
|Finále smíšených týmů - štafeta: 1. Francie (Harropová a Anselmet)
|14:05-17:05
|Curling
|Zápas o bronz žen: Kanada – USA 10:7
|14:15-15:15
|Biatlon
|Ženy - hromadný start na 12,5 km: Voborníková – BRONZ
|15:00-18:00
|Rychlobruslení
|Hromadný start mužů: 1. Bergsma... 14. Jílek; hromadný start žen: 1. Groenewoudová
|19:00-22:10
|Bobování
|Dvojbob ženy - 3. a 4. jízda: 1. Německo (Nolteová, Leviová)
|19:05-22:25
|Curling
|Finále mužů: Kanada – Velká Británie 9:6
|19:30-21:20
|Akrobatické lyžování
|Finále žen U-rampa – odloženo
|20:00-22:30
|Krasobruslení
|Exhibice
|20:40-23:40
|Lední hokej
|Zápas o bronz mužů: Slovensko – Finsko 1:6
Neděle 22. února
Sporty a disciplíny na ZOH 2026
|Sport
|Kategorie
|Počet disciplín
|Lyžování a snowboarding
|Alpské lyžování
|11
|Akrobatické lyžování
|13
|Běh na lyžích
|12
|Severská kombinace
|3
|Skoky na lyžích
|5
|Snowboarding
|11
|Bruslení
|Krasobruslení
|5
|Rychlobruslení
|14
|Short track
|9
|Biatlon
|11
|Boby
|4
|Curling
|3
|Lední hokej
|2
|Saně
|4
|Skeleton
|2
|Skialpinismus
|5
Skialpinismus – nový sport na ZOH
Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.
Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.
Sportoviště na ZOH 2026 v Miláně a Cortině
Podívejte se, ve kterých městech se budou jednotlivé soutěže odehrávat:
|Město
|Sporty
|Milán
|lední hokej, short track, krasobruslení
|Cortina d’Ampezzo
|alpské lyžování, boby, skeleton, curling
|Val die Fiemme
|rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích
|Livigno
|akrobatické lyžování, snowboarding
|Bormio
|alpské lyžování, skialpinismus
|Anterselva
|biatlon
České medaile ze zimní olympiády:
|Rok
|Dějiště ZOH
|Medailista
|Sport a disciplína
|Medaile
|1998
|Nagano
|Hokejisté
|Finále
|Zlato
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 5km klasicky
|stříbro
|1998
|Nagano
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 10 km volně, stíhací závod
|bronz
|2002
|Salt Lake City
|Aleš Valenta
|Akrobatické lyžování – skoky
|zlato
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 15km volně
|stříbro
|2002
|Salt Lake City
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – 30 km volně
|zlato
|2006
|Turín
|Kateřina Neumannová
|Běh na lyžích – skiatlon
|stříbro
|2006
|Turín
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km klasicky
|stříbro
|2006
|Turín
|Hokejisté
|Zápas o 3. místo
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2010
|Vancouver
|Lukáš Bauer
|Běh na lyžích – 15km volně
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal
|Běh na lyžích – štafeta 4x10km
|bronz
|2010
|Vancouver
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 1500 metrů
|bronz
|2010
|Vancouver
|Šárka Záhrobská
|Alpské lyžování – slalom
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|zlato
|2014
|Soči
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 3000 metrů
|stříbro
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – stíhací závod
|stříbro
|2014
|Soči
|Gabriela Soukalová
|Biatlon – závod s hromadným startem
|stříbro
|2014
|Soči
|Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|Biatlon – smíšená štafeta
|stříbro
|2014
|Soči
|Jaroslav Soukup
|Biatlon – sprint
|bronz
|2014
|Soči
|Ondřej Moravec
|Biatlon – závod s hromadným startem
|bronz
|2014
|Soči
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|Biatlon – štafeta žen
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Alpské lyžování – superobří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2018
|Pchjongčchang
|Michal Krčmář
|Biatlon – sprint
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|stříbro
|2018
|Pchjongčchang
|Veronika Vítková
|Biatlon – sprint
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Eva Samková
|Snowboarding – snowboardcross
|bronz
|2018
|Pchjongčchang
|Karolína Erbanová
|Rychlobruslení – 500 metrů
|bronz
|2022
|Peking
|Ester Ledecká
|Snowboarding – paralelní obří slalom
|zlato
|2022
|Peking
|Martina Sáblíková
|Rychlobruslení – 5000 metrů
|bronz