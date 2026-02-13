Tak legenda tohoto sportu, toho času na mateřské dovolené, zhodnotila svou velkou soupeřku. Jacobellisová je olympijskou šampionkou a pětinásobnou mistryní světa, právě o ní česká hvězda během prvních rande básnila svému budoucímu manželovi Markovi.
„Konečně ji tady poznal! Když jsme spolu začínali chodit, byla to ta Lindsey, o které jsem pořád mluvila, že ji musím porazit. Konečně ji viděl naživo,“ smála se Adamczyková.
Jacobellisová a Česko? Dlouholetá a tuze pevná vazba.
Eva má pro mě pochopení i empatii. Ví, čím si procházím.