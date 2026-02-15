Choura s Adamczykovou: Protest jsme nezvažovali. Francouzka se omlouvala

Matěj Tomíček
  16:15
Od našeho zpravodaje v Itálii - Až do poslední klopené zatáčky to vypadalo nadějně. Poté, co Kryštof Choura ve svém čtvrtfinále dojel druhý, držela stříbrná medailistka z individuálního závodu v tom týmovém první příčku. Pak se přes ni ale díky vyšší rychlosti po vyjetí ze vzduchového pytle přehnaly Italka Moioliová a Francouzka Niraniová-Pereiraová. A postup do semifinále olympijského mixu ve snowboardcrossu byl fuč. „Mrzí mě, že jsem formu víc neprodala,“ litovala v cíli Eva Adamczyková.
Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále smíšených týmů ve snowboardcrossu. (15. února 2026)

Věřili si na finále a nebáli se to říct.

Formu na to zvlášť stříbrná medailistka měla. V neděli ale ve Snow Parku v Livignu foukal v cílovém prostoru silný protivítr. I proto nebyla zrovna výhoda jet na trati první. Češi na to doplatili hned ve čtvrtfinále, kdy se po cílovém skoku před Češku dostaly dvě soupeřky.

Adamczyková další medaili nepřidala, obě české dvojice skončily už ve čtvrtfinále

Italka Moioliová jasně, Francouzka Niraniová-Pereiraová těsně, rozhodoval až fotofiniš. Adamczykové se navíc po doskoku dotkla a ve hře možná byla i diskvalifikace.

České duo ale protest ani nezvažovalo.

Evo, tušila jste po průjezdu cílem, jestli to na postup vyjde, nebo ne?
Eva Adamczyková: Byla jsem si jistá, že to nevyjde. (smutný úsměv) To člověk tak nějak trochu cítí. Já věděla, že jsem úplně dobře nepředkopla, zároveň holky měly na cílovém skoku jinou rychlost, což je znát. A v cíli už se tak moc nepředjíždí, rozhoduje skok a kolik rychlosti si do něj přivezete. Já si přivezla míň…

Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále smíšených týmů ve snowboardcrossu. (15. února 2026)
Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále smíšených týmů ve snowboardcrossu. (15. února 2026)
Aidan Chollet z Francie a Kryštof Choura z České republiky v cíli během čtvrtfinále smíšených týmů ve snowboardcrossu. (15. února 2026)
Kryštof Choura z České republiky během čtvrtfinále smíšených týmů ve snowboardcrossu. (15. února 2026)
A pak došlo k lehkému kontaktu s Francouzkou Niraniovou-Pereiraovou. Čisté?
EA: Nevím, no. Já jsem nechtěla zvedat ruku, možná to bylo na hraně, ona se mi pak dole i omlouvala. Ale my se v těch pravidlech pořádně nevyznáme, rozhodčí to hodnotí dost situačně a my závodníci jsme z toho zmatení, někdy jejich rozhodnutí nechápeme. Dotkla se mě, ale nepřekřížila mi lajnu, nevybočila jsem kvůli ní, takže v tomhle to bylo podle pravidel čisté.

Kryštofe, jak jste to viděl z cíle vy?
Kryštof Choura: Jak říkala Evka, je to spekulativní. V minulosti jsme pár hraničních rozhodnutí už měli, třeba mírné šťouchnutí do prkna, které vás zpomalí třeba o kilometr v hodině, což je v našem sportu pořád hodně. Evce do prkna ťukli, možná se na to mohli dívat trochu déle. Snowboardcross není kontaktní sport, ale vlastně trochu je. Jezdíme ve čtyřech a může se stát hodně věcí. Neřekl bych, že to bylo stoprocentně na diskvalifikaci, ale určitě to nebylo ani na mávnutí rukou.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Nenapadlo vás podat protest?
EA: Vůbec ne. Až když jsem přišla do mixzóny, tak jsem slyšela, jak se o tom (členové týmu) baví. Rozhodčí to ale řeší sami od sebe, nemusíme protest sami podávat. V klučičím semifinále sami od sebe diskvalifikovali Američana i bez protestu, protože sledovali kontakty. V Číně na Světovém poháru jsem protest podala, zvedla jsem ruku v cíli a nic se nestalo. Řeší to trochu podle sebe.

Kryštofe, vy jste závod rozjel perfektně, ve své jízdě jste skončil druhý za Francouzem Cholletem. Vaše nejlepší jízda v Livignu?
EA: Kryštof měl super jízdu, dovezl to skvěle!
KCH: Jo, byla suprová. Oproti ostatním klukům to stále není perfektní, soupeři jsou na startech lepší a já udělal pár chybiček, ale doteď jsem se v žádné jízdě na trati necítil tak dobře. Odjel jsem si to svoje a držel se s klukem, který měl nejrychlejší časy v kvalifikaci i trénincích. Málem jsem ho i předjel, takže jsem moc spokojený.

Aidan Chollet z Francie a Kryštof Choura z České republiky v cíli během čtvrtfinále smíšených týmů ve snowboardcrossu. (15. února 2026)

Jak jste celou svou jízdu viděla vy, Evo?
EA: Vezla jsem se za Francouzkou a bylo to dobrý. Ve čtvrté klopce jsem ji řízla, myslela jsem si, že nemůžu čekat. Pak jsme to s Markem Jelínkem (koučem) řešili, jestli jsem přece jen neměla na to předjetí chvíli vyčkat, protože je extrémně vidět, že mezi posledními dvěma zatáčkami se předjíždí a jak fouká vítr proti, obzvlášť do poslední klopky na cílový skok, je to znát.

Soupeřky se za vámi vyvezly.
EA: Jojo, chytly se mě. Doufala jsem, že to dovezu. Žádnou extra chybu jsem neudělala, možná jsem na cílovém skoku mohla jet trochu doprava doleva, aby se za mě nemohly tak jednoduše zavěsit, ale při té jízdě už jsem nad tím nezvládla kalkulovat. Měla jsem pocit, že mě ten vítr v letu po posledním skoku úplně zastavil. Jestli přišel nějaký poryv? Nevím.

V závěru jste se snažila prkno trochu předkopnout.
I kdybych to uměla líp, nevím, jestli to bude stačit. Ale já předkopávat moc neumím, ještě jsem si při tom zlomila nohy, takže jsem v tomhle opatrná. Musíte se při tom navíc položit na zadní ruku, což s mými vypadávacími rameny není žádná hitparáda. Byl to kousek, je mi líto, že jsem to takhle v týmu pokazila.

9. den ZOH 2026 ONLINE: Dvě osmnáctá místa biatlonistů, štafeta běžců sedmá

Byla vlastně výhoda startovat s náskokem, nebo spíš nevýhoda?
EA: Josie (Baffová, vítězka individuálního závodu) ve finále taky nejela z prvního místa, vyvezla se za Švýcarkou, která jela od startu první a skončila čtvrtá. Aidan Chollet dojel v mužském velkém finále čtvrtý a přitom jel první s velkým náskokem. Asi je to tady trochu nevýhoda, možná k tomu dneska přispěl i ten protivítr. Ale Kryštof jel krásně, dal si si super jízdu, jen já to bohužel nepodpořila.

Pocity z těchto her ale budou po stříbře v individuálním závodě i tak pozitivní, ne?
EA: Jsem spokojená, odjíždím s dobrými pocity. Teď samozřejmě prožívám aktuální závod, takže mě to mrzí. Cítili jsme se suprově, časy jsme měli dobré a v tréninku se mi taky dařilo předjíždět. Určitě jsem měli na to jít do finále. Ne že bychom všem ujeli, ale mohli jsme v něm být. Je mi líto, že jsem formu víc neprodala. Teď z toho budu hořká, ale zítra už to bude zase dobrý. (úsměv)

