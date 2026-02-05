Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii

  21:48
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému Švédsku 4:7 a ve večerním duelu utrpěli těsnou porážku 7:8 i od dalšího silného soupeře z Velké Británie.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský během zápasu s Velkou Británií. | foto: Reuters

Dopoledne Zelingrové s Chabičovským po vyrovnaném úvodu nevyšel čtvrtý end, v němž navzdory české výhodě posledního kamene získali dva body sourozenci Isabelle a Rasmus Wranaaovi, kteří tak zvýšili na 4:1.

I druhý olympijský zápas končí prohrou. Curleři nestačili na Švédy

V šesté směně bodovali švédští mistři světa z roku 2024 dokonce třikrát a mladí Češi dokázali vzápětí šťastným dvoubodovým závěrem už jen snížit na konečných 4:7.

Proti Britům pak ale sehráli zatím nejvyrovnanější duel pod pěti kruhy. Po čtyřech endech sice prohrávali 2:5, v pátém ale dokázali bodovat třemi kameny a vyrovnali.

Tak kolik? Česká reprezentantka v curlingu Julie Zelingrová (nahoře) měří s rozhodčími vzdálenost kamenů v zápase s Velkou Británií.

Jennifer Doddsová s Brucem Mouatem v dalších dvou endech znovu odskočili do vedení 8:5, Češi v posledním endu měli možnost vyrovnat, nakonec se jim ale podařilo skórovat jen dvěma kameny a těsně prohráli.

Zelingrová s Chabičovským, kteří si postup na olympijské hry zajistili před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, v Itálii navazují na Zuzanu a Tomáše Paulovy. Ti před čtyřmi lety v Pekingu obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se v cortinské hale utká systémem každý s každým. Do play off postoupí čtyři nejlepší, turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

XXV. zimní olympijské hry:

Curling - smíšené dvojice (Cortina d’Ampezzo):

Česko - Švédsko 4:7, Česko - Velká Británie 7:8, Velká Británie - Estonsko 10:5, Norsko - USA 6:8, Korea - Itálie 4:8, USA - Švýcarsko 7:4, Norsko - Kanada 3:6, Kanada - Itálie 7:2, Švýcarsko - Korea 8:5, Estonsko - Švédsko 7:5.

Průběžné pořadí: 1. Velká Británie a Kanada 3 zápasy/3 výhry, 3. USA 2/2, 4. Švédsko a Švýcarsko 3/2, 6. Itálie 2/1, 7. Estonsko 3/1, 8. Česko, Korea a Norsko 3/0.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  12:08,  aktualizováno  22:11

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...

5. února 2026  21:55

5. února 2026  21:48

Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety

Markéta Davidová s obrovským terčem při nástřelu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na „Zdi slávy“ v útrobách biatlonového stadionu v Anterselvě visí i tabulka se jmény medailistů ze zdejšího Světového poháru v lednu 2019. „Sprint žen: 1. Markéta Davidová – CZE,“ stojí na ní. Tehdy...

5. února 2026  21:44

Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou

Roman Červenka na letišti před odletem do dějiště olympijských her.

Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to...

5. února 2026  21:12

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistek má za sebou první zápasy. Jak se výsledky promítly do tabulek najdete v přehledném textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však můžete...

5. února 2026  20:11

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  20:09

Začal hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupily už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...

5. února 2026  19:23

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026  19:20

