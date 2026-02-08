Česká čtveřice v posledním závodě smíšených štafet před olympiádou dojela před domácím publikem v Novém Městě na skvělém třetím místě, na posledním mistrovství světa brala stříbrnou medaili.
ONLINE: Smíšená štafeta na 4x6 km na ZOH 2026
Sledujeme v podrobné reportáži.
V obou případech ale finišovali muži, zatímco tentokrát je poslední úsek na ženách. Průběh závodu se tak může zásadně lišit.
Obhájci zlata Norové mají zcela jinou sestavu než před čtyřmi lety v Pekingu – všichni její členové od té doby ukončili kariéru. Norští trenéři vkládají důvěru do složení Martin Uldal, Vetle Christiansen, Karoline Knottenová a Maren Kirkeeidová.
Velkými favority jsou také Francouzi, kteří nasazují to nejsilnější, co aktuálně mají: Erica Perrota, Quentina Fillona Mailleta, Lou Jeanmonnotovou a Julii Simonovou.
|
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Po suverénním vítězství v Novém Městě si na podobně snový výsledek myslí domácí tým. Ten sází na osvědčenou čtveřici Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová.