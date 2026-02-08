Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Smíšená štafeta. Češi jedou i s Davidovou

Olympijský program biatlonistů v italské Anterselvě startuje v neděli po obědě závodem smíšených štafet. Češi sázejí na kvartet Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Zlato z Pekingu obhajují Norové. Který tým vstoupí do olympijských klání nejúspěšněji? Sledujte od 14:05 v podrobné online reportáži.
Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici. | foto: Igor Stančík

Česká čtveřice v posledním závodě smíšených štafet před olympiádou dojela před domácím publikem v Novém Městě na skvělém třetím místě, na posledním mistrovství světa brala stříbrnou medaili.

ONLINE: Smíšená štafeta na 4x6 km na ZOH 2026

Sledujeme v podrobné reportáži.

V obou případech ale finišovali muži, zatímco tentokrát je poslední úsek na ženách. Průběh závodu se tak může zásadně lišit.

Obhájci zlata Norové mají zcela jinou sestavu než před čtyřmi lety v Pekingu – všichni její členové od té doby ukončili kariéru. Norští trenéři vkládají důvěru do složení Martin Uldal, Vetle Christiansen, Karoline Knottenová a Maren Kirkeeidová.

Velkými favority jsou také Francouzi, kteří nasazují to nejsilnější, co aktuálně mají: Erica Perrota, Quentina Fillona Mailleta, Lou Jeanmonnotovou a Julii Simonovou.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Po suverénním vítězství v Novém Městě si na podobně snový výsledek myslí domácí tým. Ten sází na osvědčenou čtveřici Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová.

