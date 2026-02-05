„Nad tím nepřemýšlím. Soustředím se, co je teď. Uvidíme,“ řekl Červenka před odletem.
Šestkrát se pod pěti kruhy z českých sportovců představili jen veslaři Václav Chalupa s Jiřím Ptákem, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová a střelec David Kostelecký. V Itálii je doplní rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Červenka hrál na olympiádách ve Vancouveru 2010, v Soči 2014, Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. V Evropě, která je dostupnější pro fanoušky a rodinné příslušníky, se představí pod pěti kruhy teprve podruhé.
„Věřím, že na hokeji bude dobrá atmosféra, což kolikrát nebyla. Těším se na to,“ podotkl Červenka a přiznal, že shání hodně vstupenek. „Poptávka je veliká. Samozřejmě není úplně jednoduché lístky získávat, nemáme jich tolik. Ale určitě někdo dorazí.“
Nechystá se spoluhráčům radit, jak to na olympiádách chodí. „Každý turnaj je trochu jiný. Je to zase po delší době s hráči z NHL a budou tam ti nejlepší. Uvidíme, jaké bude zázemí a to všechno okolo. Každé hry jsou trochu jiné. Na druhou stranu máme zkušený tým. I když někdo nebyl na olympiádě, tak má za sebou hodně mezinárodních turnajů. Myslím, že abych někomu radil, to nebude potřeba,“ prohlásil Červenka.
O problémech s přípravou nové haly pro olympiádu a zázemí se mluví delší dobu. Červenka se tím nechce zatěžovat. „Nijak speciálně jsem to nesledoval. Samozřejmě jsem se něco dočetl, ale já věřím, že všechno bude v rámci možností v pohodě a bude to pro všechny stejné. Bude to tak, jak to je. My s tím stejně nic neuděláme. My se budeme soustředit na to, abychom byli připravení na zápasy.“
Věří, že tým bude fungovat jako při zlatém mistrovství světa v Praze v roce 2024 a bude opět skvělá parta. „Musí být, protože co si budeme povídat, favoriti nejsme. Samozřejmě máme výborné hráče, ale bez týmového výkonu nemáme šanci,“ tuší Červenka.
Ještě neví, jestli se také zúčastní pátečního slavnostního zahájení na San Siru, kde bude vlajkonošem české výpravy David Pastrňák. „Myslím, že David si to přál. Jede na svou první olympiádu, a co jsem slyšel, tak si to chce užít se vším. Dobře pro něj. A já? Je to docela dlouhé, tak uvidíme, jestli spíš nebudu šetřit síly.“
Na soustředění v Karlových Varech si evropský výběr hráčů přivykal na menší kluziště. „Pár dní jsme tam trénovali. Rozměry jsou tam podobné. Ale samozřejmě tady to tempo bude ještě úplně jiné,“ uvedl Červenka.
Do turnaje vstoupí Češi příští čtvrtek proti Kanadě. „Určitě nic těžšího na začátek nemohlo být, ale na druhou stranu to bude dobrý test. Snad se ukáže, jak na tom jsme, na čem třeba bude potřeba pracovat. Je to velká výzva,“ prohlásil Červenka.
Doufá ve velkou podporu i od fanoušků z domova. „Vzkaz pro ně je samozřejmě, aby fandili. Energie vždycky dojde. Spoustu věcí se dozvíme a ta podpora je strašně důležitá. V Praze nám moc pomohli. Myslím, že kdyby tehdy doma nebyla taková atmosféra, tak bychom to možná nezvládli. Takže ať fandí, užívají si to a my budeme dělat všechno pro to, aby byli spokojení.“