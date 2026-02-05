Bez týmového výkonu nemáme šanci, hlásí Červenka před svou pátou olympiádou

Na své páté olympijské hry se vydal hokejový útočník Roman Červenka, čímž vyrovnal počin legendárního Jaromíra Jágra. Mistr světa z let 2010 a 2024 v rozhovoru s novináři však neprozradil, jestli to je letos naposledy. V roce 2030 při hrách ve Francouzských alpách mu bude čtyřiačtyřicet. Před 12 lety v Soči startoval Jágr v 41 letech a Petr Nedvěd byl ještě o rok starší.
„Nad tím nepřemýšlím. Soustředím se, co je teď. Uvidíme,“ řekl Červenka před odletem.

Šestkrát se pod pěti kruhy z českých sportovců představili jen veslaři Václav Chalupa s Jiřím Ptákem, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová a střelec David Kostelecký. V Itálii je doplní rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Vzhůru do Milána! Rulík hokejisty na zahájení pustí: Nechceme jim to zakazovat

Červenka hrál na olympiádách ve Vancouveru 2010, v Soči 2014, Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. V Evropě, která je dostupnější pro fanoušky a rodinné příslušníky, se představí pod pěti kruhy teprve podruhé.

„Věřím, že na hokeji bude dobrá atmosféra, což kolikrát nebyla. Těším se na to,“ podotkl Červenka a přiznal, že shání hodně vstupenek. „Poptávka je veliká. Samozřejmě není úplně jednoduché lístky získávat, nemáme jich tolik. Ale určitě někdo dorazí.“

Jakub Flek v debatě s Romanem Červenkou (uprostřed) a Lukášem Sedlákem před odletem do Milána.

Nechystá se spoluhráčům radit, jak to na olympiádách chodí. „Každý turnaj je trochu jiný. Je to zase po delší době s hráči z NHL a budou tam ti nejlepší. Uvidíme, jaké bude zázemí a to všechno okolo. Každé hry jsou trochu jiné. Na druhou stranu máme zkušený tým. I když někdo nebyl na olympiádě, tak má za sebou hodně mezinárodních turnajů. Myslím, že abych někomu radil, to nebude potřeba,“ prohlásil Červenka.

O problémech s přípravou nové haly pro olympiádu a zázemí se mluví delší dobu. Červenka se tím nechce zatěžovat. „Nijak speciálně jsem to nesledoval. Samozřejmě jsem se něco dočetl, ale já věřím, že všechno bude v rámci možností v pohodě a bude to pro všechny stejné. Bude to tak, jak to je. My s tím stejně nic neuděláme. My se budeme soustředit na to, abychom byli připravení na zápasy.“

Věří, že tým bude fungovat jako při zlatém mistrovství světa v Praze v roce 2024 a bude opět skvělá parta. „Musí být, protože co si budeme povídat, favoriti nejsme. Samozřejmě máme výborné hráče, ale bez týmového výkonu nemáme šanci,“ tuší Červenka.

Roman Červenka před odletem české hokejové reprezentace do dějiště olympijských her.

Ještě neví, jestli se také zúčastní pátečního slavnostního zahájení na San Siru, kde bude vlajkonošem české výpravy David Pastrňák. „Myslím, že David si to přál. Jede na svou první olympiádu, a co jsem slyšel, tak si to chce užít se vším. Dobře pro něj. A já? Je to docela dlouhé, tak uvidíme, jestli spíš nebudu šetřit síly.“

Na soustředění v Karlových Varech si evropský výběr hráčů přivykal na menší kluziště. „Pár dní jsme tam trénovali. Rozměry jsou tam podobné. Ale samozřejmě tady to tempo bude ještě úplně jiné,“ uvedl Červenka.

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Do turnaje vstoupí Češi příští čtvrtek proti Kanadě. „Určitě nic těžšího na začátek nemohlo být, ale na druhou stranu to bude dobrý test. Snad se ukáže, jak na tom jsme, na čem třeba bude potřeba pracovat. Je to velká výzva,“ prohlásil Červenka.

Doufá ve velkou podporu i od fanoušků z domova. „Vzkaz pro ně je samozřejmě, aby fandili. Energie vždycky dojde. Spoustu věcí se dozvíme a ta podpora je strašně důležitá. V Praze nám moc pomohli. Myslím, že kdyby tehdy doma nebyla taková atmosféra, tak bychom to možná nezvládli. Takže ať fandí, užívají si to a my budeme dělat všechno pro to, aby byli spokojení.“

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové

Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou.

Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Slavnostní zahájení ZOH 2026: vzplanou dva ohně, kdo vystoupí, kde sledovat

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Jedním z krásných a nezapomenutelných momentů olympijských her bývá tradičně slavnostní zahájení. ZOH v Miláně a Cortině ho představí 6. února na ikonickém stadionu San Siro. Jak bude ceremoniál...

Fandění hokejistkám, bruslení i focení s maskoty. Začal olympijský festival

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. (5. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začal olympijský festival. Návštěvníci si na něm vyzkouší zimní sporty, budou fandit u velkoplošných obrazovek českým reprezentantům a poslechnou si koncerty známých...

5. února 2026  18:58,  aktualizováno  20:34

Prohra s USA nic neznamená, odehrály jsme skvělý zápas, říkají české hokejistky

Andrea Trnková posílá k ledu Alex Carpenterovou.

Od našeho zpravodaje v Itálii České hokejistky sice ve čtvrtek prohrály s favoritkami na zlato ze Spojených států jasně 1:5, ale na prvním olympijském zápase v Miláně našly i pozitiva. „Prohra nic neznamená,“ řekla útočnice...

5. února 2026  20:28

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Olympijský turnaj hokejistek má za sebou první zápasy. Jak se první výsledky promítly do tabulek najdete v přehledném textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však...

5. února 2026  20:11

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

5. února 2026  20:09

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

5. února 2026  12:08,  aktualizováno  19:31

Začal hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky čeká druhý olympijský turnaj v historii. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Do turnaje vstoupily už ve čtvrtek 5. února proti USA. Program ženského...

5. února 2026  19:23

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

5. února 2026  19:20

Česko - USA 1:5. Porážka na úvod her, hokejistky marně vzdorovaly favoritkám

Po trefě americké kapitánky Hilary Knightová končí v české brance i Klára...

Překvapení se nekonalo. České hokejistky na úvod olympijského turnaje prohrály s hlavními adeptkami na zlato. Američankám po snaživém výkonu podlehly 1:5, o jedinou branku se postarala Barbora...

5. února 2026  19:17

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

5. února 2026  19:09

Česko - Švýcarsko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hráčky cloní před brankou Švýcarska ve čtvrtfinále MS.

České hokejistky čeká druhý zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 6. února proti Švýcarsku. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Švýcarskem živě i další...

5. února 2026

Vzhůru do Milána! Rulík hokejisty na zahájení pustí: Nechceme jim to zakazovat

Evropská část hokejové reprezentace před odletem do dějiště olympijských her.

Evropská část výpravy českých hokejistů odletěla z pražských Kbel do Milána, kde bude národní tým bojovat o první olympijskou medaili po 20 letech. Realizační tým kouče Radima Rulíka a dvanáctku...

5. února 2026  18:56

Zabystřan si ve druhém tréninku polepšil, trati olympijského sjezdu vládli domácí

Jan Zabystřan v tréninku na olympijský sjezd.

Český lyžař Jan Zabystřan zajel ve druhém tréninku sjezdu na zimních olympijských hrách dvacátý čas. Na sjezdovce Stelvio v Bormiu ve čtvrtek ztratil 2,32 sekundy na nejrychlejšího Mattiu Casseho a...

5. února 2026  13:51,  aktualizováno  18:55

