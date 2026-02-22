Tohle nebezpečí číhá na každého sportovce a je velmi zákeřné. Přitom může jít o zdánlivě banální chřipku nebo virózu. Jenže průběh olympiád ohrožovala i složitější zdravotní rizika.
Připomeňme si například zimní olympijské hry 2010 ve Vancouveru, kde panovaly velké obavy z prasečí chřipky a organizátoři se připravovali na hromadnou nákazu. Skoro až panika vznikla před letní olympiádou v Rio de Janeiru 2016. Strach z nebezpečné horečky dengue, přenášené jistým druhem komárů, měli všichni – pořadatelé, výpravy jednotlivých zemí i novináři. Někteří sportovci, kteří se na hry čtyři roky připravovali, se cesty do Brazílie raději vzdali, než aby riskovali zdraví. Naštěstí se obavy nepotvrdily.
