Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Petr Bílek
  11:11
Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon Osaghae, toho času opora ústeckého Viagemu, je pro. „My Afričané máme na sport talent, a kdybychom měli odpovídající podmínky, byli bychom dobří i v hokeji,“ míní usměvavý chlapík. Potvrzuje, že v jeho domovině zimní olympiáda v Miláně nikoho moc nevzrušuje.
Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava. Solomon Osaghae, opora Ústí. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...
Zápas druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Baník Ostrava. Solomon...
17 fotografií

A milovník guláše se vyznává i ze vztahu ke svému přechodnému bydlišti: „Lidé si tady stěžují, ale Česko není místo ke stěžování. Je to země, kde můžeš dělat, co chceš. Líbí se mi tady.“

Vysílají zimní olympiádu televize v Nigérii?
Na některých kanálech běží, hlavně specializovaných sportovních. Takže kdyby lidé u nás chtěli, můžou se dívat, jenže oni se moc nedívají. Letní olympiádu sledují, protože na ní startuje hodně našich reprezentantů. V zimní verzi tomu tak není. Jsou to prostě dva různé světy. Sníh a zima nejdou s Afrikou moc dohromady. Nemáme k tomu vztah, alespoň ne u nás v Nigérii.

Už posledních tří zimních her se Nigerijci účastní. Víte o tom?
Slyšel jsem o našich sportovcích. Ani jeden se ale nenarodil v Nigérii. I tak je to pro nás dobré, pomůže to zvýšit povědomí o zimních sportech a zapojit více Nigerijců do zimní olympiády. Třeba jednou i nějakou medaili přivezeme.

Na minulých dvou olympiádách startovaly vaše bobistky a skeletonistka Adeagbová, letos si účast zopakoval běžec na lyžích Ikpefa. A skončil na 94. místě.
Vážně už běžel? Věděl jsem, že tam někoho zase máme, ale závod jsem neviděl. Tím, že se narodili mimo Nigérii, tedy v Severní Americe a Francii, měli dobré podmínky pro trénování. U nás doma by neměli šanci. V Nigérii není vybavení na zimní sporty, nejsou tam hory, kde je sníh, není tam led.

Sportovci tmavé pleti žádají větší podporu. A věří: Jamajka jednou bude na pódiu

A kdyby ano, prosadili by se vaši sportovci?
My Afričané máme na sport talent. Hodně talentu. Všechno je jen otázka povědomí o sportu a dostupnosti zázemí. Pokud máme správné vybavení, jsme schopni vyniknout v jakémkoli sportu. I v lyžování, v bruslení, to slibuju! Kdybychom měli odpovídající podmínky, byli bychom dobří i v hokeji. Zvládli bychom to.

Mezinárodní olympijský výbor chce přidat nové disciplíny do zimního programu, například přespolní běh, aby přilákal pozornost Afriky. Co si o tom myslíte?
Pokud zařadí zrovna běh, tak ten je v naší genetice. Máme v Africe hodně skvělých vytrvalců, hlavně z Keni. Africké země rády běhají, byla by to výzva. Afričané by to zvládli skvěle, bojovali by o medaile.

Sníh v Nigérii historicky nikdy nebyl. Jak jste na něj poprvé v Evropě reagoval?
Když jsem já viděl sníh poprvé, usmíval jsem se, bylo to jako zázrak! Někdy máme období, kdy padají kroupy, stalo se to hodněkrát, když jsem byl malý. Ale nesněžilo u nás nikdy.

fkviagemusti

Solomon ví, kdy má použít větu „já nerozumím“
Joy doufala, že dostane kytičku, ale bohužel Solomon nerozumí
———

Solomon knows when to use the sentence “I don’t understand”
Joy hoped she would get flowers, but unfortunately Solomon doesn’t understand

#football #flow #valentinesday #girls #soccer

17. února 2026 v 12:23, příspěvek archivován: 17. února 2026 v 15:02
oblíbit odpovědět uložit

Když hrajete v Česku, sledujete tady olympiádu?
Moc ne, přiznám se. Ale utéct před tím nemůžu. V kabině se kluci o olympiádě pořád baví. Sledovali hokej proti Kanadě, ale bohužel Češi prohráli, myslím 5:0.

A když už se díváte, který sport vás baví?
Jeden hodně, ale nevím, jak se jmenuje. Lehnete si na takové sáňky a jedete korytem dolů... Skeleton! A s kamarádem občas koukám na hokej. Pravidla jsou hodně jiná než fotbalová, moc jim nerozumím. Když ale padne gól, je to zábava. S hokejem jsem se poprvé setkal při příchodu do Česka, a dokonce jsem v Ústí navštívil loni jeden přípravný zápas Slovanu.

Hokejistům Česka tedy fandíte se spoluhráči?
Ne že bych fandil, ale když se dívají ostatní, dívám se s nimi. Většinou jsme v kabině, když ty zápasy běží. Nebo doma. Do hospody skoro nechodím, ani kvůli hokeji.

Zkoušel jste běžky? Dřív na nich fotbalisté v Česku běžně trénovali.
Doufám, že je nikdy nevyzkouším, upřímně. Hodně bych padal. Ještě víc tedy z bruslí, takže si myslím, že bych lépe lyžoval než bruslil.

Je zima největší výzvou pro nigerijské fotbalisty v Evropě, nebo je to spíš kulturní rozdíl?
Chlad vnímá každý jinak. Když vy vyrazíte do afrického vedra, taky budete nejdřív koukat, nakonec se přizpůsobíte a časem si zvyknete. Rozdíl je znatelný, ale jsem tu už třetí zimu, takže to jde. Na zápas si holt vezmu víc oblečení, v zimě hodně piju zázvorový čaj s citronem.

Česká pýcha v ohrožení. Ledecká se zlobí: Přidají videohry, volejbal? Nedává to smysl

A líbí se vám v Česku?
Líbí. Já rád vidím pozitivní stránku ve všem. V jakékoli situaci. Lidé si tu stěžují, ale Česko není místo ke stěžování. Je to země, kde můžeš dělat, co chceš, a udělat z toho šťastné místo. Snažím se všude šířit lásku. S týmem, s přáteli, se všemi. A to vyvolává sympatie, všichni chtějí být tvými přáteli, ukazovat lásku i tobě. Takový je život. Ne vždy bude dobře, ne vždy k tobě lidé budou milí. Ale ty musíš být laskavý pořád, pak k sobě laskavost přitáhneš.

Proto se pořád usmíváte?
Ano. Já nemám moc důvodů, proč bych neměl mít Česko rád. Užívám si to tu. Všichni jsou moji přátelé. Sotva mám někoho, kdo nechce být mým přítelem.

A co si v Česku užíváte nejvíc?
Hodně věcí. Přátelské lidi, klid, mír, fotbal. Jsem daleko od rodiny, to mi vadí. Někdy mě to zasáhne, ale musíš vyrůst. Chybí mi domov, maminka a tatínek (vyslovuje to česky), bratři, sestra, přátelé. Někdy se cítím sám. Ale musíš být trpělivý, musíš vyrůst, musíš žít. Najít si nové přátele, smát se, dělat si legraci.

Ústí slaví gól, zleva Filip Novotný, jeho autor Ondřej Žežulka a Solomon Osaghae.

Učíte se česky?
Snažím se, ale je to těžké. Základy znám a hlavně víc těch špatných slov. Slyším je každý den. (smích)

Co vám u nás chutná?
Jak se to říká... guláš! Miluju guláš. Ale nigerijská kuchyně mi chybí, hlavně fufu, naše hustá kaše, a polévka egusi. Někdy si to dám v Praze, ale tady je to drahé. Velmi drahé.

A jaký je váš fotbalový sen?
Mám ho stejný jako všichni fotbalisté. Hrát na nejvyšší úrovni, soutěžit s nejlepšími mužstvy, dostat se do top týmu. Do první ligy, Ligy mistrů, Evropské ligy. A vyhrávat trofeje. Ale musíme jít krok za krokem, učit se každý den. Fotbal je o trpělivosti. Nejde o to, jak dobrý jsi nebo jak disciplinovaný. Musíš být trpělivý. Můžeš být dnes špatný a zítra světlo zazáří. Růst není omezen. Když je špatně, prostě buď trpělivý. A usmívej se.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slovensko vs. NěmeckoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
18. 2. 12:10
  • 2.61
  • 4.19
  • 2.37
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 16:40
  • 1.20
  • 8.50
  • 10.64
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:10
  • 1.70
  • 4.32
  • 4.43
USA vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 21:10
  • 1.70
  • 4.68
  • 4.10
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.77
  • 4.08
  • 3.74
USA vs. KanadaHokej - Finále - 19. 2. 2026:USA vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
19. 2. 19:10
  • 1.31
  • 5.41
  • 7.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

I v Naganu jsme nastupovali jako outsideři. Hosták o hokejistech a jejich budoucnosti

Premium
Martin Hosták

Po dvanácti letech se na olympijský turnaj sjely i největší celebrity zámořské NHL (vyjma těch s ruským pasem). Vzhledem k napěchovaným soupiskám tak nepatří český výběr k favoritům. „V roli...

18. února 2026

Rusové budou na paralympiádě s vlajkou i hymnou. Skandál, zuří ukrajinský ministr

Vlajka se symbolem paralympiády.

Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil start ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách bez omezení se státními symboly za skandální. Uvedl to na sociální síti X.

18. února 2026  11:54

Nečekaný vetřelec v cílové rovince. Kvalifikaci týmového sprintu narušil pes

Pes proběhl cílovou rovinkou během kvalifikace týmového sprintu žen, než ho v...

Kuriózní moment narušil středeční dopolední kvalifikaci týmového sprintu žen v běžeckém lyžování. Do cílové rovinky totiž vběhl pes, kterého pohotově zachytila i cílová kamera. Některé závodnice...

18. února 2026  11:13,  aktualizováno  11:38

12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisty čeká Kanada. V akci slalomářky i biatlonistky

Sledujeme online
Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Běžce a běžkyně na lyžích čeká finále týmového sprintu a jejich...

18. února 2026,  aktualizováno  11:37

Finále týmových sprintů i s českou účastí. Klaebo jede o desáté zlato

Jiří Tuž jako první z Čechů vyrazil do finále běhu na lyžích na 10 km volně,

Obě české dvojice postoupily na zimních olympijských hrách do finálové rozjížďky týmového sprintu v běhu na lyžích. Jiří Tuž a Michal Novák zaznamenali v kvalifikaci jedenáctý čas, Sandra Schützová s...

18. února 2026  11:26

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Slováci chtějí další olympijský úspěch. Víme, co na Draisaitla platí, burcují

Juraj Slafkovský nezvykle oslavuje prohru.

Měli tři dny bez zápasu, během kterých se chystali na klíčový čtvrtfinálový souboj. V něm slovenští hokejisté narazí ve středu od 12.10 na Němce. Tedy na přijatelného soupeře. A postup přes něj může...

18. února 2026  10:53

Móda z olympijských tribun. V jakých bundách fandí partnerky hokejistů?

Česko

U velkých sportovních akcí je už roky tradicí, že partnerky a manželky hokejistů i dalších sportovců vyrážejí fandit ve sladěných outfitech, nejčastěji v bundách. A když se olympijské hry konají...

18. února 2026

Terky V. na závěr štafety. Češky i bez Davidové říkají: Chceme jet o první šestku

Tereza Vinklárková odjíždí ze střelnice během sprintu na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii První úsek Jessica Jislová, druhý Lucie Charvátová. A dál? Lukáš Dostál, trenér českých biatlonistek, se po úterním tréninku zasmál: „Na třetím a čtvrtém úseku Terka V. Ještě si to musíme probrat.“...

18. února 2026  9:49

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

13. února 2026  21:02,  aktualizováno  18. 2. 9:22

Co si asi říkali Kanaďané? Češi upachtili postup, hvězdy vedle trénovaly přesilovku

Směr čtvrtfinále! Češi si připsali povinné vítězství proti Dánsku.

Od našich zpravodajů v Itálii Vlažný. Nepřesvědčivý. Rozpačitý. Místy nekoukatelný, místy k povzdechnutí, rozhodně zarážející. Výkon českých hokejistů v osmifinále olympijského turnaje, které vyhráli s Dánskem 3:2, se z tribuny...

18. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

18. února 2026  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.