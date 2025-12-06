Olympijská pochodeň putuje Itálií. Štafeta s ohněm se dva měsíce nezastaví

Olympijský šampion v plavání Gregorio Paltrinieri v sobotu odstartoval na historickém stadionu dei Marmi štafetu s pochodní pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Dva měsíce před zahájením sportovního svátku pod pěti kruhy vyslal olympijský oheň na pouť dlouhou 12 000 kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií. Po prvním okruhu převzala štafetu fleretistka Elisa Di Franciscaová a výškařský šampion Gianmarco Tamberi.
Pochodeň s olympijským ohněm už navštívila i Vatikán. | foto: Reuters

Celkem se do štafety, která vyvrcholí 6. února, zapojí 10 001 běžců. Během soboty ponesou pochodeň mimo jiné i tenista Matteo Berrettini, bývalý motocyklový jezdec Max Biaggi, někdejší hráč NBA Andrea Bargnani či další basketbalista Achille Polonara, jenž momentálně bojuje s leukémií.

Oheň pro ZOH 2026 vzplál minulou středu v Olympii, kvůli nepříznivé předpovědi poprvé v historii ze záložního zdroje pod střechou místního muzea.

Italští pořadatelé si pochodeň po týdenním putování Řeckem převzali ve čtvrtek na Panaténském stadionu, ceremoniál v dějišti prvních novodobých olympijských her v roce 1896 ale rovněž provázely rozmary počasí.

Počasí naruší předání olympijské štafety Italům, tisíce školáků přijdou o zábavu

Na cestě po Itálii se mohou fanoušci těšit na oslavy v 60 městech. Na Štědrý den dorazí štafeta do Neapole, nový rok přivítá v Bari.

V Turíně, který hostil olympijské hry v roce 2006, bude pochodeň k vidění 11. ledna, o týden později doputuje do Verony a do Cortiny pak 26. ledna, přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu zimních her v roce 1956 na stejném místě.

Úvodní ceremoniál se uskuteční 6. února na milánském stadionu San Siro.

