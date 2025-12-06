Celkem se do štafety, která vyvrcholí 6. února, zapojí 10 001 běžců. Během soboty ponesou pochodeň mimo jiné i tenista Matteo Berrettini, bývalý motocyklový jezdec Max Biaggi, někdejší hráč NBA Andrea Bargnani či další basketbalista Achille Polonara, jenž momentálně bojuje s leukémií.
Oheň pro ZOH 2026 vzplál minulou středu v Olympii, kvůli nepříznivé předpovědi poprvé v historii ze záložního zdroje pod střechou místního muzea.
Italští pořadatelé si pochodeň po týdenním putování Řeckem převzali ve čtvrtek na Panaténském stadionu, ceremoniál v dějišti prvních novodobých olympijských her v roce 1896 ale rovněž provázely rozmary počasí.
Na cestě po Itálii se mohou fanoušci těšit na oslavy v 60 městech. Na Štědrý den dorazí štafeta do Neapole, nový rok přivítá v Bari.
V Turíně, který hostil olympijské hry v roce 2006, bude pochodeň k vidění 11. ledna, o týden později doputuje do Verony a do Cortiny pak 26. ledna, přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu zimních her v roce 1956 na stejném místě.
Úvodní ceremoniál se uskuteční 6. února na milánském stadionu San Siro.