náhledy
České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili. Tu zatím pod pěti kruhy nikdy nezískaly, chtěly by však navázat na bronzy ze světových šampionátů z let 2022 a 2023. Všechny nominované hráčky si můžete prohlédnout v následujících profilech.
Autor: koláž iDNES.cz
JULIE PEJŠOVÁ (brankářka, Milevsko). Jediná členka týmu, která působí v klubu z Česka. Čeká ji premiérová akce se ženskou reprezentací, doposud nastupovala pouze v mládežnických výběrech či na univerziádě, kde jako gólmanská jednička získala zlato.
Autor: olympijskytym.cz
KLÁRA PESLAROVÁ (brankářka, Brynäs/Švéd.). Zkušená gólmanka patří k oporám reprezentace posledních let, po roční štaci v ženské verzi NHL se vrátila do Švédska, kde poprvé hrála už v roce 2015.
Autor: olympijskytym.cz
MICHAELA HESOVÁ (brankářka, Dartmouth College/NCAA). Nejmladší z tria maskovaných žen, čerstvě dvacetiletá gólmanka vyrůstala ve Spartě, ale brzy se přesunula za moře. Aktuálně nastupuje za univerzitu, nechyběla ani na loňském šampionátu.
Autor: olympijskytym.cz
SÁRA ČAJANOVÁ (obránkyně, Brynäs/Švéd.). Bývalá kapitánka osmnáctky brzy vystřelila do áčka, dnes už ve 23 letech patří ke stálicím elitní reprezentace. A jako jednu z mnoha ji čeká už druhá olympiáda.
Autor: olympijskytym.cz
DOMINIKA LÁSKOVÁ (obránkyně, SDE Hockey/Švéd.). V reprezentaci debutovala před čtrnácti lety, poznatků má tak na rozdávání. Nastupuje ve Švédsku, má však zkušenosti z Kanady, Spojených států i české nejvyšší soutěže.
Autor: olympijskytym.cz
NOEMI NEUBAUEROVÁ (obránkyně, Zug/Švýc.). Zástupkyně Zugu, který ve Švýcarsku naprosto dominuje. Z toho těží i Neubauerová, jež za 26 zápasů získala 33 bodů (18+15). Na olympiádě si bude plnit úkoly především směrem do obrany.
Autor: olympijskytym.cz
DANIELA PEJŠOVÁ (obránkyně, Boston/PWHL). Jedna ze dvou obránkyň působících v zámořské PWHL. Podobně jako David Pastrňák zvolila i Pejšová cestu přes Švédsko, odkud po ní sáhl Boston. V červnu 2024 se stala druhou Evropankou a první Češkou draftovanou v první desítce. Nejlepší obránkyně a členka All-Star týmu z MS 2022.
Autor: olympijskytym.cz
KLÁRA SEROISZKOVÁ (obránkyně, Davos/Švýc.). Před sezonou po pěti letech opustila Švédsko a sžívá se v Davosu se švýcarskou ligou. A ačkoliv se klubu příliš nedaří, je v něm druhou nejproduktivnější obránkyní.
Autor: olympijskytym.cz
ANETA TEJRALOVÁ (obránkyně, Seattle/PWHL). Nejzkušenější obránkyně výběru, kapitánka reprezentace. Je zvyklá hlídat největší hvězdy soupeřek, nebojí se ve hře přitvrdit, což ukázala hitem například na konci roku.
Autor: olympijskytym.cz
ANDREA TRNKOVÁ (obránkyně, Clarkson University/NCAA). Z defenzivních řad nejmladší zástupkyně. Třetím rokem působí v zámořské NCAA, v probíhající sezoně si drží téměř bod na zápas. Před šesti lety byla vlajkonoškou na olympijských hrách mládeže, nyní se představí na nejvyšším stupínku.
Autor: olympijskytym.cz
KLÁRA HYMLÁROVÁ (útočnice, Minnesota/PWHL). Šampionka PWHL s Minnesotou z loňské sezony, v šestadvaceti letech jedna ze zkušenějších hráček. Reprezentuje od ročníku 2014/15, při kvalifikaci na minulou olympiádu byla druhou nejproduktivnější Češkou, výrazně tak přispěla k historickému postupu.
Autor: olympijskytym.cz
DENISA KŘÍŽOVÁ (útočnice, Minnesota/PWHL). Spoluhráčka Hymlárové z Minnesoty, elitní zámořskou soutěž dokonce ovládla dvakrát. V reprezentaci debutovala už v sezoně 2010/11, před čtyřmi lety v Pekingu byla mezi Češkami druhá v produktivitě. Její zkušenosti bude národní tým potřebovat i na turnaji v Miláně.
Autor: olympijskytym.cz
BARBORA JUŘÍČKOVÁ (útočnice, Hämeenlinna/Fin.). Jedna z mladších hráček v kádru a jediná zástupkyně finské ligy. Na severu Evropy předvádí v 19 letech skvělé výkony, v bodování jí s 51 zápisy do statistik (21+30) v 28 utkáních patří druhé místo. Z evropského olympijského festivalu mládeže má zlato, k úspěchu má pomoci i na nejvyšší úrovni.
Autor: olympijskytym.cz
VENDULA PŘIBYLOVÁ (útočnice, MoDo/Švéd.). Před deseti lety se vydala sbírat zkušenosti do zámořské NCAA, odkud se přesunula do Švédska. V něm je už čtvrtou sezonu oporou týmu MoDo, pátého celku soutěže. V Pekingu vyšla bodově naprázdno, v Miláně tak bude usilovat o premiérový zápis.
Autor: olympijskytym.cz
LINDA VOCETKOVÁ (útočnice, Djurgården/Švéd.). Benjamínek týmu. Stále ještě osmnáctiletá Vocetková sbírá už třetím rokem zkušenosti ve švédské nejvyšší soutěži, aktuální ročník je jejím nejlepším v kariéře. V juniorských výběrech zastávala i roli kapitánky.
Autor: olympijskytym.cz
TEREZA PIŠTĚKOVÁ (útočnice, SDE Hockey/Švéd.). Další zástupkyně švédské ligy, ve které je díky 25 bodům (6+19) ve 32 zápasech nejproduktivnější Češkou. Dvacetiletá technická hráčka je bývalou nejlepší střelkyní juniorského šampionátu, prosadí se i na turnaji pod pěti kruhy?
Autor: olympijskytym.cz
MICHAELA PEJZLOVÁ (útočnice, Ambri-Piotta/Švýc.). Hráčka se zkušenostmi ze zámoří či Finska, jež aktuálně působí ve Švýcarsku. A stejně jako na předchozích štacích sbírá velký počet bodů, v ligové produktivitě je sedmá díky 35 zápisům (18+17) ve 24 utkáních. V týmu Ambri-Piotta zastává roli kapitánky, jednou z lídryň bude také v Itálii.
Autor: olympijskytym.cz
KRISTÝNA KALTOUNKOVÁ (útočnice, New York/PWHL). Zřejmě největší ofenzivní síla. S 11 góly v 16 zápasech aktuálně nejlepší střelkyně PWHL, do které si ji před sezonou jako jedničku vybral tým New York Sirens. Na seniorském mistrovství světa debutovala teprve v loňském roce, kde se dostala do All-Star teamu.
Autor: olympijskytym.cz
NATÁLIE MLÝNKOVÁ (útočnice, Montreal/PWHL). Od sezony 2017/18 působí v zámoří, prošla tamním univerzitním systémem a od aktuálního ročníku hraje v PWHL za Montreal. Před dvěma lety se na MS dostala do All-Star týmu, na minulé olympiádě se jednou střelecky prosadila.
Autor: olympijskytym.cz
KATEŘINA MRÁZOVÁ (útočnice, Ottawa/PWHL). Nejzkušenější členka kádru, v seniorské reprezentaci se objevila už v sezoně 2008/09. Tři roky odehrála ve Švédsku, kde se stala i nejužitečnější hráčkou, jinak je ale její kariéra spojená se zámořím, kde třetí sezonu nastupuje za Ottawu. Je pravidelnou asistentkou týmu.
Autor: olympijskytym.cz
TEREZA VANIŠOVÁ (útočnice, Vancouver/PWHL). Další z řad hráček řadících se mezi dlouholeté opory. Nejlepší střelkyně mistrovství světa v roce 2017, na poslední olympiádě nejproduktivnější Češka, když v pěti duelech zapsala šest bodů (2+4). V PWHL prošla už třemi týmy, po Montrealu a Ottawě zakotvila ve Vancouveru.
Autor: olympijskytym.cz
TEREZA PLOSOVÁ (útočnice, University of Minnesota/NCAA). Na závěr ještě dvě z kategorie mladších hráček. Devatenáctiletá liberecká odchovankyně, nejproduktivnější hokejistka juniorského MS z roku 2022 a ve stejném roce šampionka evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF). Po dvou letech ve Švédsku se na University of Minnesota seznamuje se zámořskou NCAA.
Autor: olympijskytym.cz
ADÉLA ŠAPOVALIVOVÁ (útočnice, University of Wisconsin/NCAA). Vrstevnice Plosové, se kterou v juniorské kategorii slavila zlato na EYOF. Hned na dvou mládežnických MS se dostala do All-Star týmu. Také ona si po dvouleté štaci ve Švédsku zvyká na NCAA, díky výkonům na univerzitě ve Wisconsinu je v soutěži nejproduktivnější Češkou.
Autor: olympijskytym.cz