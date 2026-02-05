|
PŘEHLEDNĚ: Pokusí se o historický úspěch. Prohlédněte si vizitky českých hokejistek
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Hokej na ZOH
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...
Třeba je to Boží trest za to, že nepřesunuli snowboard. Bank o Ledecké i Vonnové
Od našich zpravodajů v Itálii Jeho svěřenkyně v těchto dnech pobývá v Livignu a připravuje se na svůj nedělní pokus o olympijský zlatý hattrick na snowboardu, ale její lyžařský trenér Tomáš Bank už je s dalšími členkami české...
Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...
Česko - Švýcarsko v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?
České hokejistky čeká druhý zápas na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 6. února proti Švýcarsku. Kdy a kde sledovat souboj mezi Českem a Švýcarskem živě i další...
Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění
Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...
Charvátová: Kam já se to přihlásila? Bála jsem se, že jsem něco provedla
Od našeho zpravodaje v Itálii V pátek večer ponese při paralelním zahájení her v Cortině českou vlajku, stejně jako hokejista Pastrňák v Miláně. „Ta příležitost je dechberoucí,“ říká biatlonistka Lucie Charvátová. Jak se...
Tři metry od Vance s Rubiem. Jak Trumpovi věrní podporovali USA proti Češkám
Od našeho zpravodaje v Itálii Víc než hokejový zápas připomínal čtvrteční vstup české ženské reprezentace do olympijského turnaje velkou americkou show. Favoritky na zlatou medaili při vítězství 5:1 podporovaly tisíce fanoušků....
Průvodce ZOH 2026: program, Češi na ZOH, největší medailové naděje
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině už mají za sebou první soutěže, většina úžasných bitev však teprve přijde. Kdy jdou do akce Češi a kdo patří k největším medailovým adeptům? Kde se jednotlivé...
Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda
Od našich zpravodajů v Itálii Bude to Alberto Tomba, Stefania Belmondová, Deborah Compagnoniová nebo snad legendární sáňkář Armin Zöggeler? Kdo zapálí oheň? Tradiční olympijská tajenka se už brzy dočká rozluštění. V pátek se v...
Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...
Hronešovi se nepovedla kvalifikace, v Big Airu se do olympijského finále nepodívá
Snowboardista Jakub Hroneš se na olympijských hrách nedostal do finále disciplíny Big Air. Ve čtvrteční kvalifikaci v Livignu obsadil 28. místo. Za lepší dva ze svých tří skoků získal celkovou známku...
Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi
Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jako první odstartovala 4. února soutěž smíšených...
Curleři Zelingrová s Chabičovským prohráli i třetí zápas proti silné Velké Británii
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský začali na olympijských hrách v Cortině turnaj smíšených dvojic třemi prohrami. Po středeční porážce s Kanadou podlehli ve čtvrtek favorizovanému...