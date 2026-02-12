„Je to tlak, ale zároveň je to realita. Nesmíme to zkazit a musíme ho přijmout,“ řekl asistent trenérky Dušan Andrašovský v reakci na slova generální manažerky Terezy Sadilové, která olympijské čtvrtfinále označila za nejdůležitější duel posledních let.
„Bude to nejdůležitější zápas, který nás čeká, na který jsme se připravovali,“ uvedl Andrašovský.
Páteční utkání žen koliduje s druhým vystoupením českých hokejistů v základní skupině A proti Francii, hokejistky jsou ale rády, že hrají odpoledne. Večerní začátky jim příliš nevyhovují.
„Nemůžeme si vybírat, takhle to vyšlo. Pro nás je to ale asi lepší než hrát noční zápas. Věřím, že nám vše klapne tak, jak si přejeme a plánujeme,“ řekl kouč.
Češky se v průběhu sezony utkaly se Švédskem třikrát a dvakrát prohrály. Seveřankám se navíc v Miláně daří. Bez porážky a se skóre 18:2 suverénně vyhrály výkonnostně slabší skupinu B.
„Za poslední dva roky je vidět obrovský posun v jejich hře. Mají výborné podmínky a je potřeba s nimi počítat,“ řekl Andrašovský, který věří, že na české straně bude výhoda absolvování náročnějších zápasů.
„Máme výhodu, že máme rychlost. Když jsme v minulosti hráli v nižší skupině, tak první zápas byl vždy hrozně rychlý. Úroveň je reálně někde jinde a viděli jsme to loni na mistrovství světa, kde neměly z nižší skupiny první zápas dobrý. My se ale musíme soustředit na sebe a podat dobrý výkon,“ podotkl Andrašovský.
Na loňském MS v Českých Budějovicích Švédky také ovládly skupinu B, ve čtvrtfinále ale prohrály s Finskem 2:3.