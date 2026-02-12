České hokejistky narazí ve čtvrtfinále na Švédky, chtějí splnit roli favoritek

Autor: ,
  17:36
Nejdůležitější utkání za poslední čtyři roky čeká v pátek české hokejistky. Ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně se utkají se Švédskem a cíl svěřenkyň kanadské trenérky Carly MacLeodové je jednoduchý - vyhrát a postoupit do bojů o vytouženou medaili. Zápas začne v 16:40.

Český tým s trenérkou Carlou Macleodovou během zápasu proti Kanadě na zimních olympijských hrách (9. února 2026) | foto: Reuters

„Je to tlak, ale zároveň je to realita. Nesmíme to zkazit a musíme ho přijmout,“ řekl asistent trenérky Dušan Andrašovský v reakci na slova generální manažerky Terezy Sadilové, která olympijské čtvrtfinále označila za nejdůležitější duel posledních let.

„Bude to nejdůležitější zápas, který nás čeká, na který jsme se připravovali,“ uvedl Andrašovský.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Páteční utkání žen koliduje s druhým vystoupením českých hokejistů v základní skupině A proti Francii, hokejistky jsou ale rády, že hrají odpoledne. Večerní začátky jim příliš nevyhovují.

„Nemůžeme si vybírat, takhle to vyšlo. Pro nás je to ale asi lepší než hrát noční zápas. Věřím, že nám vše klapne tak, jak si přejeme a plánujeme,“ řekl kouč.

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

Češky se v průběhu sezony utkaly se Švédskem třikrát a dvakrát prohrály. Seveřankám se navíc v Miláně daří. Bez porážky a se skóre 18:2 suverénně vyhrály výkonnostně slabší skupinu B.

„Za poslední dva roky je vidět obrovský posun v jejich hře. Mají výborné podmínky a je potřeba s nimi počítat,“ řekl Andrašovský, který věří, že na české straně bude výhoda absolvování náročnějších zápasů.

„Máme výhodu, že máme rychlost. Když jsme v minulosti hráli v nižší skupině, tak první zápas byl vždy hrozně rychlý. Úroveň je reálně někde jinde a viděli jsme to loni na mistrovství světa, kde neměly z nižší skupiny první zápas dobrý. My se ale musíme soustředit na sebe a podat dobrý výkon,“ podotkl Andrašovský.

Na loňském MS v Českých Budějovicích Švédky také ovládly skupinu B, ve čtvrtfinále ale prohrály s Finskem 2:3.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Česko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Česko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 45.00
  • 16.00
  • 1.03
Lotyšsko vs. USAHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Lotyšsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 25.20
  • 17.70
  • 1.07
Německo vs. DánskoHokej - Skupina C - 12. 2. 2026:Německo vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
12. 2. 21:10
  • 1.63
  • 4.56
  • 4.71
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 14.00
  • 8.03
  • 1.16
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.58
  • 4.30
  • 1.82
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 20.50
  • 12.30
  • 1.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

ONLINE: Česko - Kanada 0:2. Hokejisté znovu inkasují, vedení navyšuje Stone

Sledujeme online
Teč Macklina Celebriniho přímo do české branky. (12. února 2026)

To, na co fanoušci dlouhé roky čekali, je konečně tady. Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje, hned na úvod hrají s největším favoritem. Od 16.40 čelí našlapanému týmu Kanady, pokusí se o...

12. února 2026  17:44

Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Závod na 5000 metrů, jak se daří Sáblíkové?

Sledujeme online
Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Závod na 3000 metrů musela kvůli nemoci vynechat, teď se chystá na svou nejoblíbenější trať 5000 metrů. Martina Sáblíková i nadále bojuje s nachlazením, i kvůli tomu, že se na olympijských hrách v...

12. února 2026,  aktualizováno  17:38

České hokejistky narazí ve čtvrtfinále na Švédky, chtějí splnit roli favoritek

Český tým s trenérkou Carlou Macleodovou během zápasu proti Kanadě na zimních...

Nejdůležitější utkání za poslední čtyři roky čeká v pátek české hokejistky. Ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně se utkají se Švédskem a cíl svěřenkyň kanadské trenérky Carly MacLeodové je...

12. února 2026  17:36

POHLED: MOV a pokrytectví na entou. Když se oběti trestají a agresorům se nadbíhá

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval tréninky na olympijské...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vzpomínáte, jak Jelena Vjalbeová, předsedkyně Ruského lyžařského svazu, loni reagovala na odebrání vlajky a hymny ruským sportovcům? „Měli bychom bombardovat Londýn, aby nás v MOV konečně začali brát...

12. února 2026  17:06

Medaile si už kousla do asfaltu, ale zatím drží, svěřila se v Liberci Maděrová

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se po zisku zlaté medaile vrátila domů na sever Čech. Rodačku z Oldřichova v Hájích přivítala na krajském úřadu delegace v čele s hejtmanem Martinem Půtou. Ten...

12. února 2026  17:05

Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Chtěl uctít zesnulé vojáky a připomenout, že v Evropě stále zuří válka zapříčiněná ruskou agresí. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč proto do pondělních tréninků na olympijské dráze v...

12. února 2026  9:31,  aktualizováno  16:45

Olympiáda nemá jít na ruku agresorovi. Zelenskyj udělil skeletonistovi řád

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil Řád svobody skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi, kterého Mezinárodní olympijský výbor diskvalifikoval ze závodu kvůli helmě s portréty sportovců...

12. února 2026  13:25,  aktualizováno  16:14

Snowboardcrossař Choura skončil ve čtvrtfinále. Houser o krok dříve

Kryštof Choura z Česka během osmifinále mužů ve snowboardcrossu. (12. února...

Český snowboardcrossař Kryštof Choura doputoval v olympijském závodě v Livignu do čtvrtfinále a obsadil konečné 15. místo. O krok dříve soutěž opustil Radek Houser, jenž byl klasifikován na 31....

12. února 2026  13:08,  aktualizováno  16:07

Metoděj Jílek v TV: kde a kdy sledovat 10 000 metrů rychlobruslení na ZOH 2026?

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

Jednu medaili už na olympijských hrách v Miláně získal. Stříbro ze závodu na 5000 metrů však Metoděje Jílka neuspokojilo. Velký talent českého rychlobruslení vyrazí také do závodu na 10000 metrů a...

12. února 2026

Odečetl bych jim body! Čeští krasobruslaři způsobili kontroverzi použitím hudby z AI

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek vystupují v soutěži rytmických tanců na...

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi vyvolali při své premiéře na olympijských hrách vlnu kontroverze. Ani ne tak samotným výkonem – čeští krasobruslaři skončili v pondělním rytmickém tanci až na...

12. února 2026  15:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

6. den ZOH 2026 ONLINE: Zraněná Ledecká super-G nedokončila, pojede Sáblíková

Sledujeme online
Ester Ledecká během závodu v super-G (12. února 2026)

Zranění, které si přivodila těsně před startem, limitovalo Ester Ledeckou v lyžařském super-G, na trati navíc spadla, a tak z olympijských her v Miláně a Cortině odjede bez medaile. Čtrnáctým místem...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  15:23

Švýcarským hokejistům vyšel vstup do olympijského turnaje, Francii vynulovali

Damien Riat ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči (14. února 2026)

Skvělý vstup a zdařilý závěr. Švýcarští hokejisté odstartovali olympijský turnaj vítězstvím 4:0 nad Francií. Dva góly zapsal Timo Meier, čisté konto udržel Leonardo Genoni. Vítěze prvního klání...

12. února 2026  14:43,  aktualizováno  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.