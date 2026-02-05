Američan klidně zaplatí 90 dolarů za ženský hokej. Chodí plné stadiony. Proč?

Ve Spojených státech a Kanadě berou ženský hokej naprosto vážně. Nevěříte? Chodí na něj tisíce fanoušků ochotných zaplatit jen za vstupné desítky i stovky dolarů. O tom, i o poměrech za mořem nebo šancích českých hokejistek, které už v 16.40 v Miláně vstoupí do olympijského turnaje, vypráví ve svém komentáři pro iDNES.cz přímo z New Yorku chlapík, který o ženském hokeji ví jako jeden z mála Čechů úplně vše – trenér Ivo Mocek.
Ženský sport v Severní Americe rok od roku roste. Basketbalistky válcují některé mužské sporty, hokejistky mají konečně svou profesionální soutěž Professional Women’s Hockey League (PWHL), jasná pravidla a pěkné stadiony.

U hokeje se všechno změnilo v osmadevadesátém během Nagana. Každý ví, že Češi získali zlato, ale bylo to také poprvé, co se hrál na olympiádě i ženský turnaj. A tehdy ho vyhrály právě Američanky.

Česko - USA v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

Od té doby produkují výtečné hráčky. Vytvořili jim pro to prostředí, navíc ženský sport skvěle propagují. Přesvědčili fanoušky, aby za vstupné utratili desítky dolarů.

Kdo je Ivo Mocek

37letý trenér mládeže v New Yorku, bývalý hlavní kouč Metropolitan Riveters v tehdejší nejvyšší ženské soutěži (2019-2023). Poté vedl čínský ženský tým Šen-čen v tamní soutěži a následně se stal i poradcem čínského národního týmu žen.

A proč by neměli? Když Američanovi a Kanaďanovi řeknete, že jim za barákem hrají nejlepší hráčky světa v daném sportu, přijdou se podívat a stojí je to méně než lístky na tým NHL New York Rangers.

Ne, nemůžete NHL a PWHL srovnávat, ale ženský hokej má kvalitu. A když se teď podívám na lístky na New York Sirens, začínají na 30 dolarech, průměr se pohybuje mezi 50 a 70 a ty nejdražší vás vyjdou na 90 dolarů.

Když chcete jít na Rangers, v Madison Square Garden necháte stovky dolarů. Ale pozor, lidé na Manhattanu jsou tyhle ceny ochotní zaplatit i za ženský hokej.

PWHL totiž vymyslela projekt, kdy ženské týmy objíždějí i jiná než domovská města, aby se rozšířilo povědomí o ženském hokeji po celém kontinentu.

V lednu takhle hrál Vancouver s Bostonem v Detroitu a dorazilo 10 tisíc lidí nebo Montreal s New Yorkem ve Washingtonu před téměř 18 tisíci lidmi! A ve Washingtonu si tuhle parádu užily i Češky Natálie Mlýnková (tým Montreal Victorie) a Kristýna Kaltounková (NY Sirens).

Začátkem dubna budou Sirens hrát stejně jako Rangers v Madison Square Garden a už teď mají skoro vyprodáno. Pár míst ještě zbývá blíž u ledu, pět řad od plexiskla za 250 dolarů. Pod střechou za 40 dolarů a to je částka, která pro Američana v New Yorku není špatná. Vždyť kino stojí 15 nebo 20 dolarů.

Jen pro představu některé další lednové návštěvy napříč PWHL: V Minnesotě přišlo šest tisíc lidí, v New Yorku 3,5 tisíce, v Ottawě osm tisíc, v Bostonu šest tisíc a v Torontu 16 tisíc! Člověk by řekl, že v Torontu budou mít toho hokeje příliš. Ale nemají.

Vlastně nejhůř na tom v lize jsou právě Sirens z New Yorku.

Začíná hokejový turnaj žen na ZOH 2026. Kdy hrají Češky?

Asi i kvůli umístění stadionu, protože stejně jako Giants nebo Jets z NFL, případně fotbalisté Red Bulls z MSL mají stadion v New Jersey.

Přitom je to z Penn Station z New Yorku vlakem půl hodinky a pro lidi v New Jersey znamená hokej hodně. To není jako v New Yorku, kde je to pro místní vedlejší zpestření života. V Jersey stejně jako v Buffalu nebo Minnesotě chce být každý mladý kluk Patrick Kane.

Český hokej se s tímhle může těžko rovnat. Myslím, že olympiádu v Miláně vyhrají Američanky. Na rozdíl od Kanaďanek, které spoléhají na starší silnou generaci, mají věkový průměr kolem pětadvaceti.

A ještě jeden argument, Kanada se Spojenými státy vytvořily tradici v podobě „Rivalry series“.

Hrají spolu několik zápasů za sezonu, utvářejí onu rivalitu. A teď poprvé vyhrály všechny zápasy Američanky. V listopadu 4:1 a 6:1, v prosinci 10:4 a 4:1.

Češky budou pravděpodobně hrát o bronz. Jako Kanada spoléhají na starší kategorii hráček. Na Mrázovou, Křížovou, Pejslovou a Peslarovou. Chybí jim střední generace a mají až zase silné mladé ve věku zhruba od 19 do 23 let.

Určitě ale mají navrch před Švýcarkami nebo Švédkami, o bronz si to nejspíš rozdají s Finkami. A ty budou mít výhodu, protože jejich hokejistky v klubech hrají v dominantnějších rolích.

Ano, Češka Kaltounková vede tabulku střelkyň v PWHL (11 gólů v 16 zápasech), má skvělou střelu, ale nikdo další takový v týmu není. Možná Barbora Juříčková, která je druhá v bodování finské ligy (51 bodů ve 28 zápasech).

Ale je jí teprve 19 let, máme očekávat, že potáhne celou reprezentaci?

Poslední olympiáda je moc silný moment. Letos jsem pořád brečela, říká Sáblíková

Premium
Martina Sáblíková. Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze...

Dávno tomu je, kdy jí říkali Popelka z rybníka. Ze země bez ledového oválu a z bojových podmínek nevytopených srubů se probila na trůn královny světového rychlobruslení. Obrovská dříčka ze Žďáru,...

5. února 2026

Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Hokejový útočník Martin Nečas ve středu, pár dní před prvním zápasem české reprezentace na olympijských hrách, vynechá kvůli zranění třetí zápas Colorada v NHL za sebou. Trenér Avalanche Jared Bednar...

4. února 2026  21:44

