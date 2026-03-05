Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

  15:13
Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji | foto: Profimedia.cz

Mezinárodní olympijský výbor společně s Mezinárodní komisí fair play vybraly šest činů, jejichž aktéři osvědčili sportovního ducha na ZOH v Miláně a Cortině. Zelingrová, jež pod pěti kruhy startovala v soutěži smíšených dvojic s Vítem Chabičovským, si nominaci do hlasování vysloužila za to, že během utkání sama nahlásila své provinění proti pravidlům. Její dotyk jedoucího kamene při metení byl přitom prakticky neviditelný a rozhodčí ani soupeři by si ho nejspíš nevšimli.

Přiznala neviditelný dotek. Tím si česká curlerka vysloužila nominaci na fair play

Malinin byl oceněn za to, že ačkoli v pozici největšího favorita na zlato selhal ve volné jízdě a klesl z průběžného prvního místa na celkové osmé, upřímně pogratuloval vítězi soutěže Michailu Šajdorovovi z Kazachstánu.

„V té gratulaci nešlo o výsledky. Šlo o to, že jsme spolu sdíleli cestu jako sportovci. Vědomí, že fanoušky na celém světě tenhle okamžik propojil, pro mě znamená víc než jakákoli medaile,“ uvedl na webu MOV Malinin, jenž bude koncem března na mistrovství světa v Praze usilovat o třetí zlato za sebou.

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Z krasobruslařských soutěží byli nominováni také Američanka Amber Glennová, jež chránila japonskou soupeřku Kaori Sakamotovou před televizními kamerami, a Juma Kagijama, který procítěně slavil medaili svého krajana Šuna Satoa. Na cenu aspirovaly také ženské curlingové týmy Itálie a USA, které projevily čestnost při sporu o dotyk kamene, a také hokejový tým Kanady, jenž při vypuknutí noroviru ve finském družstvu neusiloval o kontumaci zápasu a souhlasil s jeho odkladem.

Olympijská cena fair play se uděluje od her v Innsbrucku 1964. Jejím prvním držitelem byl italský bobista Eugenio Monti, jenž půjčil součástku ze svého bobu britským soupeřům, kteří i díky tomu následně získali zlato.

5. března 2026  15:21

