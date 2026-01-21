Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Václav Havlíček
  13:50
Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc pokusí v Miláně o zázrak. Důvody kritiky třineckého beka? Nepříliš povedená sezona, přibývající věk, chybějící dynamika a rychlost.
Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem. | foto: ČTK

Třinecký útočník Matěj Kubiesa v utkání proti Spartě padá po souboji u...
Tomáš Kundrátek při oslavách titulu mistrů světa na Staroméstském náměstí.
Tomáš Kundrátek v akci (23. května 2024)
Třinečtí hokejisté Tomáš Kundrátek a Daniel Kurovský se pustili do...
18 fotografií

„Já si myslím, že to pro něj není jen vrchol sezony, ale kariéry. A on se na tyhle momenty dovede připravit perfektně,“ bilancuje pro iDNES.cz Zdeněk Moták, bývalý trenér Ocelářů, který měl Kundrátka pod drobnohledem poslední tři roky.

Podobně to vidí i Rulík. „Je to profík, který se dovede připravit na těžký turnaj. Udělá maximum a my mu věříme, že bude prospěšný,“ obhajoval nominaci šestatřicetiletého veterána.

Zdeněk Moták na lavičce Třince.

Nijak se netají tím, že vsází na podobné složení týmu, se kterým před dvěma roky ovládl v Praze domácí mistrovství světa. Česko získalo zlato po dlouhých čtrnácti letech.

„Chtěli bychom navázat na Prahu, kde jsme si ověřili, co jsme schopni zahrát. V Miláně jen nebudeme mít tak velký faktor fanoušků, největší téma bude mentální nastavení, aby se hráči vyhecovali do sféry jako v Praze,“ potvrdil Rulík.

Plus/minus? Nejhorší z týmu

Kundrátek do pražského nastavení zapadá. „Tam nás přesvědčil,“ kývl Rulík. V olympijském výběru by měl být na hraně sestavy. Buď bude sedmým bekem, nebo zůstane jako záloha.

I tak si mnozí kladou otázku: Bude v šestatřiceti stačit největším hvězdám současného hokeje?

Třinecký Tomáš Kundrátek s pukem před Carlem Berglundem z Mladé Boleslavi

„Díky věku má hodně zkušeností. Hlavu má na hokej nastavenou dobře a dovede se skvěle připravit na top momenty,“ namítá trenér Moták.

Kundrátek v extralize odehrál 425 zápasů, kromě Třince si střihl sezonní epizodu v brněnské Kometě. Za celou dobu stihl tři mistrovské tituly (všechny s Třincem) a přesně 150 bodů (41+109).

Na kontě má kromě zlata ze světového šampionátu také světový bronz. V reprezentaci odehrál 134 zápasů s bilancí 13+24. V Miláně půjde už o jeho třetí olympijské hry.

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Kundrátek je zároveň historicky prvním odchovancem přerovského hokeje, jenž si zahrál v NHL. Za Washington Capitals stihl 30 zápasů, dal jeden gól, na šest přihrál. Za sebou má i čtyři štace v KHL, mihl se rovněž ve švýcarském Davosu.

„Jeho nominace mě nepřekvapila, já si myslel, že tam bude. Je to hráč, který Radima Rulíka nezklamal. Loňské mistrovství mu sice tolik nevyšlo, ale předloni hrál výborně a velkou měrou dopomohl ke zlatu,“ vybavuje si Moták.

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

I to je pro někoho důvod k pochybnosti.

Od Kundrátkova povedeného šampionátu už to budou dva roky. V aktuální sezoně v Třinci posbíral šest bodů (0+6) za 37 zápasů. Ve statistice „+/- je navíc Kundrátek z týmu Třince suverénně nejhorší. Jeho bilance je -14, o příčku před ním je bek Richard Nedomlel s cifrou -7.

Tomáš Kundrátek při oslavách titulu mistrů světa na Staroměstském náměstí.

Teď jej navíc nečekají soupeři z extraligy, nýbrž hráči z nejlepší ligy světa.

„Proti hvězdám z NHL to bude mít těžké každý, nejen on. Ale znovu říkám: Tomáš je hráč, který se na top momenty umí připravit. Ať je to play off, mistrovství světa, nebo olympijské hry. O jeho připravenosti nepochybuji. Je důležité, když máte trenérovu důvěru, a tu on má. A stoprocentně bude ochoten ji splatit,“ cítí Moták.

Ustojí vypjaté momenty, exceluje na modré

Jedenašedesátiletý trenér zároveň odmítá tvrzení o tom, že by Kundrátek snad nestačil rychlosti hvězd z elitní zámořské soutěže. „Neřekl bych, že je pomalý,“ cítí Moták.

V čem vidí Kundrátkovy přednosti?

„Dokáže podpořit útok, doplnit druhou vlnu, dojet nahozený kotouč, udržet puk v útočném pásmu i ve složité situaci. Má skvělou přihrávku a umí výborně vystřelit. Do defenzivy to možná nebude úplně ono, ale dovede to vynahradit ofenzivní silou,“ přemítá Moták.

Tomáš Kundrátek s pohárem pro mistry světa.

Z herních dat vyplývá, že Kundrátek hraje aktivně u modré čáry. V soubojích se mu daří získávat kotouče, solidně si vede taky v rozehrávce z vlastního pásma.

„Led v Miláně je úzký, na všechno bude málo času. A on má dobré fyzické parametry. Nebojím se toho, že by nestíhal,“ povídá Moták.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Prostějov vs. Zlaté MoravceFotbal - - 21. 1. 2026:Prostějov vs. Zlaté Moravce //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 35.00
  • 170.00
Aarhus Fremad vs. Mladá BoleslavFotbal - - 21. 1. 2026:Aarhus Fremad vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
21. 1. 16:00
  • 1.52
  • 3.90
  • 6.20
Frýdek-M. vs. Poruba 2011Hokej - 42. kolo - 21. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
21. 1. 17:00
  • 2.10
  • 4.11
  • 2.81
Jihlava vs. TřebíčHokej - 42. kolo - 21. 1. 2026:Jihlava vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
21. 1. 17:30
  • 1.65
  • 4.30
  • 4.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

21. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  12:29

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Copak jsme prokletí? Švédy před OH kosí zranění, hrozí i absence největších hvězd

Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem.

Na začátku ledna oznámil nominaci a přál si: „Snad na olympijské hry odcestujeme v tomto složení, za měsíc se pořád může stát cokoliv.“ Radim Rulík věděl, o čem mluví. S výjimkou Daniela Vladaře...

19. ledna 2026  15:29

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

19. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  11:09

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v...

17. ledna 2026  11:36

Vstupenky na ZOH 2026 v Miláně a Cortině: kde je koupit, kolik stojí, dostupnost

Milán už se pomalu zahaluje do olympijských motivů.

Zimní olympijské hry Milán-Cortina 2026 se rychle blíží a zájem fanoušků o vstupenky je enormní. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde lístky koupit oficiálně, kolik...

16. ledna 2026  12:57

Doufáme v medaile! Hokejistka Křížová o olympijských hrách i divokém trejdu

Premium
Denisa Křížová v dresu Minnesota Frost.

Téměř z minuty na minutu a bez předchozí přípravy se musíte sbalit. A jít bydlet a pracovat třeba i tisíce kilometrů daleko. Takový je život v zámořské hokejové lize. Její nevyzpytatelnost poznala...

16. ledna 2026

Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Premium
Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Při zlatém tažení v Praze nezískal jen titul mistra světa. K jeho jménu připadla i aura hrdiny, který spasí národní tým i v těch nejsložitějších chvílích. Zasloužená, ale do budoucna i lehce nevděčná...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.