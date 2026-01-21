„Já si myslím, že to pro něj není jen vrchol sezony, ale kariéry. A on se na tyhle momenty dovede připravit perfektně,“ bilancuje pro iDNES.cz Zdeněk Moták, bývalý trenér Ocelářů, který měl Kundrátka pod drobnohledem poslední tři roky.
Podobně to vidí i Rulík. „Je to profík, který se dovede připravit na těžký turnaj. Udělá maximum a my mu věříme, že bude prospěšný,“ obhajoval nominaci šestatřicetiletého veterána.
Nijak se netají tím, že vsází na podobné složení týmu, se kterým před dvěma roky ovládl v Praze domácí mistrovství světa. Česko získalo zlato po dlouhých čtrnácti letech.
„Chtěli bychom navázat na Prahu, kde jsme si ověřili, co jsme schopni zahrát. V Miláně jen nebudeme mít tak velký faktor fanoušků, největší téma bude mentální nastavení, aby se hráči vyhecovali do sféry jako v Praze,“ potvrdil Rulík.
Plus/minus? Nejhorší z týmu
Kundrátek do pražského nastavení zapadá. „Tam nás přesvědčil,“ kývl Rulík. V olympijském výběru by měl být na hraně sestavy. Buď bude sedmým bekem, nebo zůstane jako záloha.
I tak si mnozí kladou otázku: Bude v šestatřiceti stačit největším hvězdám současného hokeje?
„Díky věku má hodně zkušeností. Hlavu má na hokej nastavenou dobře a dovede se skvěle připravit na top momenty,“ namítá trenér Moták.
Kundrátek v extralize odehrál 425 zápasů, kromě Třince si střihl sezonní epizodu v brněnské Kometě. Za celou dobu stihl tři mistrovské tituly (všechny s Třincem) a přesně 150 bodů (41+109).
Na kontě má kromě zlata ze světového šampionátu také světový bronz. V reprezentaci odehrál 134 zápasů s bilancí 13+24. V Miláně půjde už o jeho třetí olympijské hry.
Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek
Kundrátek je zároveň historicky prvním odchovancem přerovského hokeje, jenž si zahrál v NHL. Za Washington Capitals stihl 30 zápasů, dal jeden gól, na šest přihrál. Za sebou má i čtyři štace v KHL, mihl se rovněž ve švýcarském Davosu.
„Jeho nominace mě nepřekvapila, já si myslel, že tam bude. Je to hráč, který Radima Rulíka nezklamal. Loňské mistrovství mu sice tolik nevyšlo, ale předloni hrál výborně a velkou měrou dopomohl ke zlatu,“ vybavuje si Moták.
Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu
I to je pro někoho důvod k pochybnosti.
Od Kundrátkova povedeného šampionátu už to budou dva roky. V aktuální sezoně v Třinci posbíral šest bodů (0+6) za 37 zápasů. Ve statistice „+/- je navíc Kundrátek z týmu Třince suverénně nejhorší. Jeho bilance je -14, o příčku před ním je bek Richard Nedomlel s cifrou -7.
Teď jej navíc nečekají soupeři z extraligy, nýbrž hráči z nejlepší ligy světa.
„Proti hvězdám z NHL to bude mít těžké každý, nejen on. Ale znovu říkám: Tomáš je hráč, který se na top momenty umí připravit. Ať je to play off, mistrovství světa, nebo olympijské hry. O jeho připravenosti nepochybuji. Je důležité, když máte trenérovu důvěru, a tu on má. A stoprocentně bude ochoten ji splatit,“ cítí Moták.
Ustojí vypjaté momenty, exceluje na modré
Jedenašedesátiletý trenér zároveň odmítá tvrzení o tom, že by Kundrátek snad nestačil rychlosti hvězd z elitní zámořské soutěže. „Neřekl bych, že je pomalý,“ cítí Moták.
V čem vidí Kundrátkovy přednosti?
„Dokáže podpořit útok, doplnit druhou vlnu, dojet nahozený kotouč, udržet puk v útočném pásmu i ve složité situaci. Má skvělou přihrávku a umí výborně vystřelit. Do defenzivy to možná nebude úplně ono, ale dovede to vynahradit ofenzivní silou,“ přemítá Moták.
Z herních dat vyplývá, že Kundrátek hraje aktivně u modré čáry. V soubojích se mu daří získávat kotouče, solidně si vede taky v rozehrávce z vlastního pásma.
„Led v Miláně je úzký, na všechno bude málo času. A on má dobré fyzické parametry. Nebojím se toho, že by nestíhal,“ povídá Moták.