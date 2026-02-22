O incidentu píší německá média. V polovině závodu klasické padesátky se Ruska Darja Něprjajevová chystala přezout do nových lyží připravených v boxech. Jenže si spletla stojany, místo ke čtrnáctce zajela ke dvanáctce a omylem si nasadila běžky Němky Kathariny Dotzlerové Hennigové.
Box Hennigové tak byl najednou prázdný. Její servis si ale problému naštěstí všiml a začal bojovat hlavně s časem.
„Nikdy jsme nic takového nezažili, výměnu lyží jsme stihli asi deset sekund před tím, než přijela,“ cituje ARD servismana německé lyžařky Lukase Ernsta.
Hlavní trenér Němců Peter Schlickenrieder pak televizi ZDF řekl, že práci servisu ocenil. „Na okamžik jsme měli tepovku 200. Byl to mistrovský výkon celého týmu,“ pochválil.
Situace si všimla i režie televizního přenosu a v ČT ji okomentovala olympijská vítězka Kateřina Neumannová. „Pokud se tak stalo, tak by to muselo znamenat diskvalifikaci. Byl by to obrovský problém a velmi kuriózní událost,“ rozvedla Neumannová postřeh české reprezentantky Kateřiny Janatové, která sama do závodu nemohla nastoupit.
Hennigová si podle slov svého trenéra změny nevšimla, neřekli jí, že má na nohou náhradní lyže. Nakonec si po více než dvou hodinách závodu dojela pro celkové 9. místo se ztrátou téměř devíti minut na vítěznou Švédku Anderssenovou.
Něprjajevová si svou chybu v boxech vůbec neuvědomila, pokračovala v závodu a protnula cílovou pásku na 11. pozici, sedm sekund za Hennigovou. Rozhodčí ji ale nakonec opravdu diskvalifikovali.