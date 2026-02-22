Zatímco hlavní zahajovací ceremoniál se uskutečnil na stadionu San Siro v Miláně, v neděli se na zakončení italské olympiády sjedou sportovci do Verony. Českými vlajkonoši budou loučící se rychlobruslařka Martina Sáblíková a její kolega Metoděj Jílek.
Pořadatelé slibují oslavu italské kultury, spojení sportu a umění. „Výběr Verony pro závěrečný ceremoniál není náhodou. Tento ikonický amfiteátr ztělesňuje bohaté kulturní dědictví Itálie a poskytuje bezkonkurenční kulisu pro zakončení události globálního významu.“
Na ceremoniálu vystoupí řada umělců, z těch italských například zpěvák Achille Lauro, DJ Gabry Ponte či herečka Benedetta Porcaroliová. Olympijskou štafetu přebere příští pořadatel zimních her, kterým budou v roce 2030 Francouzské Alpy.
Antická aréna ve Veroně se už chystá na zakončení her. Přijede 12 tisíc lidí
Česká republika na letošní olympiádě získala pět medailí, o tři více než na minulých hrách v Pekingu. Zlato a stříbro vybojoval rychlobruslař Jílek, o zlato se postarala i Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Stříbro připadlo snowboardcrossařce Evě Adamczykové a bronz biatlonistce Tereze Voborníkové.