Zakončení ZOH ONLINE: Itálie předá štafetu Francii, ceremoniál hostí Verona

Šestnáctým dnem končí program XXV. zimních olympijských her. Od 20:30 začne slavnostní zakončení, které hostí Verona. Ceremoniál s názvem Krása v pohybu se uskuteční v tamním římském amfiteátru. Pořadatelé při něm symbolicky předají olympijskou vlajku příštím hostitelům zimních her v roce 2030 z Francie. Olympijské ohně v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou uhašeny současně kolem 23:00. Jak ceremoniál probíhá, sledujte v podrobné reportáži.

Olympijská aréna Verona | foto: Profimedia.cz

Zatímco hlavní zahajovací ceremoniál se uskutečnil na stadionu San Siro v Miláně, v neděli se na zakončení italské olympiády sjedou sportovci do Verony. Českými vlajkonoši budou loučící se rychlobruslařka Martina Sáblíková a její kolega Metoděj Jílek.

Pořadatelé slibují oslavu italské kultury, spojení sportu a umění. „Výběr Verony pro závěrečný ceremoniál není náhodou. Tento ikonický amfiteátr ztělesňuje bohaté kulturní dědictví Itálie a poskytuje bezkonkurenční kulisu pro zakončení události globálního významu.“

Na ceremoniálu vystoupí řada umělců, z těch italských například zpěvák Achille Lauro, DJ Gabry Ponte či herečka Benedetta Porcaroliová. Olympijskou štafetu přebere příští pořadatel zimních her, kterým budou v roce 2030 Francouzské Alpy.

Antická aréna ve Veroně se už chystá na zakončení her. Přijede 12 tisíc lidí

Česká republika na letošní olympiádě získala pět medailí, o tři více než na minulých hrách v Pekingu. Zlato a stříbro vybojoval rychlobruslař Jílek, o zlato se postarala i Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Stříbro připadlo snowboardcrossařce Evě Adamczykové a bronz biatlonistce Tereze Voborníkové.

