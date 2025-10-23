„Z Finska bych udělal Hirošimu.“ Rusové zuří kvůli FIS, s návratem na hry počítali

Tomáš Macek
  7:17
Pro Rusy to byla tvrdá rána. Další dveře na olympiádu v Itálii se jim přibouchly. Jedny z nejdůležitějších. Ty, o nichž byli přesvědčeni, že jimi projdou. Na hry je totiž ani v pozici neutrálů nepustí Mezinárodní lyžařská federace FIS, pod niž spadá 57 z celkových 116 soutěží her.
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov po závodech v Kirovsku (6. 4. 2025).

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov po závodech v Kirovsku (6. 4. 2025). | foto: Ramil Sitdikov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Moderní gymnastka Dina Averinová, plavec Jevgenij Rylov a běžec na lyžích...
Rus Alexandr Bolšunov (uprostřed) po závodě Südtirol Moonlight Classic Seiser...
Rus Alexandr Bolšunov po závodě Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm
Ruské běžkyně na lyžích (zleva) Veronika Stěpanovová, Julia Stupaková, Natalia...
7 fotografií

S tím vážně nepočítali.

Vždyť jejich opětovné přijetí do soutěží předtím doporučil i britsko-švédský miliardář Johan Eliasch, prezident FIS. Minulý pátek z centrály FIS odeslali národním svazům dopis odůvodňující, proč by Rusům měli povolit startovat. Po telefonátu Putin–Trump navíc ruští komentátoři ujišťovali: Americký prezident nám jde na ruku, otevírá nám tím cestu zpět na mezinárodní scénu.

Také ruský mistr v běhu na lyžích Savelij Korostělev vykládal: „Na 95 procent věřím, že na milánské olympiádě budu.“

Nebude. Rada FIS hlasovala v úterý večer proti návratu Rusů.

Kreml okamžitě reagoval: Skandál. Diskriminace. Rusofobie.

Ruští a běloruští lyžaři se nemůžou kvalifikovat na olympijské hry, rozhodla FIS

To prezidentka Norské lyžařské asociace Tove Moe Dyrhaugová vyzdvihla: „Dlouhodobé válčení by nemělo být odměněno účastí na olympijských hrách.“

Den poté ruský dronový útok zasáhl mateřskou školu v Charkově. V Kyjevské oblasti drony dopadly na rodinný dům a způsobily smrt matky a dvou dcer, z nichž ta mladší byla šestiměsíčním batoletem. A v Chersonu zabily přímo na ulici starou ženu i s její kozou a kůzletem.

Patnáctinásobný mistr světa Johannes Klaebo ve svém prohlášení pro list VG uvedl: „Rada FIS si za své správné rozhodnutí zaslouží pochvalu. Dokud válka pokračuje, Rusko by nemělo být součástí lyžařské rodiny. Když válčení zastaví, pak je to jiná věc.“

Detaily z hlasování rady nebyly zveřejněny. Jurij Borodavko, hlavní trenér ruské reprezentace v běhu na lyžích, nicméně serveru championat.ru sdělil: „Očekával jsem, že nás na hry vezmou. Jenže Norové a skandinávská lobby zvolili tvrdý postoj, a dokonce zašli tak daleko, že pohrozili bojkotem her, pokud by se ruským sportovcům dovolilo soutěžit. Přidali se k nim pak Francouzi a další evropské země.“

Finsko se ostře postavilo proti návratu Rusů už před hlasováním, přičemž oznámilo, že bez ohledu na verdikt je nepustí na zahájení Světového poháru v klasickém lyžování v Ruce. „K nám zůstane Rusům vstup nadále zakázán,“ řekla Sirpa Korkattiová, šéfka finského svazu.

Na tato slova až psychopaticky zareagoval v rozhovoru pro server SportExpress čtyřnásobný olympijský vítěz v biatlonu Alexandr Tichonov: „Z toho zatraceného Finska bych udělal Hirošimu. Bylo by to ponaučení pro ostatní země.“ Následně kritizoval i ruské funkcionáře za malou aktivitu: „Přestaňte kňourat a buďte dominantní. Kdo jsme my, co se týče velikosti území, a kdo je Evropa? Kdo tu má rozhodovat?“

Rusové mohou opět na olympiádu jen jako neutrální sportovci. Pokud splní pravidla

Před hlasováním se každopádně objevovaly na sítích další důkazy, jak sami ruští sportovci přispívají k propagandě režimu. Například fotografie skokanů na lyžích Iriny Avvakumovové a Jevgenije Klimova v bundách s velkým písmenem Z, symbolem ruské války na Ukrajině.

Na Putinově show v Lužnikách oslavující výročí anexe Krymu stál v roce 2022 na pódiu také Alexandr Bolšunov, majitel tří zlatých z her v Pekingu.

Další hvězda běžeckého lyžování Veronika Stěpanovová, vítězka ve štafetě z téže olympiády, nyní prohlásila: „Je to jednoduché. Vladimir Putin je můj prezident a moje země má vždycky pravdu. Pokud je můj příklon k Vladimiru Putinovi důvodem, proč mi nějaké podezřelé, bezejmenné postavy z FIS nedovolují závodit na mezinárodní scéně, tak je to cena, kterou jsem ochotna zaplatit.“

Ruské běžkyně na lyžích (zleva) Veronika Stěpanovová, Julia Stupaková, Natalia Neprjejevová a Taťjana Sorinová. na stupních vítězů po triumfu v žávodě štrafet.

Světlana Žurovová, olympijská šampionka v rychlobruslení a poslankyně ruské Dumy, k verdiktu poznamenala: „Věřila jsem ve vítězství zdravého rozumu, ale Rada FIS je velmi rusofobní.“

Petter Skinstad, bývalý běžec na lyžích a nyní norský televizní komentátor, naopak zdůraznil: „Pro Putina je to obrovská porážka jeho image, protože očekával, že FIS v čele s Johanem Eliaschem podá Rusům pomocnou ruku. Naštěstí demokracie vítězí nad diktátory.“

Poté co účast Rusů neumožnily ani další federace včetně hokeje a biatlonu, bude jejich účast v únoru velmi skromná. V pozici neutrálů jim start povolily jen bruslařská ISU a federace skialpinismu.

Zatím se kvalifikovali jeden skialpinista a dva krasobruslaři, zatímco kvalifikace rychlobruslařů teprve proběhne.

Výsledky

Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody

V týmu zavedli pravidlo, že pokud někdo vysloví slůvka „olympijské hry“, čeká ho pokuta. Ester Ledecká se před vrcholem nadcházející zimy nechce tolik stresovat, a tak, když se o únorovém svátku...

21. října 2025  16:10

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Premium

Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...

21. října 2025

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

11. října 2025  16:20

Hanebný krok, zrada svědomí. Návrat Rusů na paralympiádu vyvolal ostré reakce

Proti byli Britové, Poláci, Češi, Švýcaři, Skandinávie, pobaltské státy, takřka celá Evropa. Přesto se to stalo. Ruští sportovci se mohou vrátit na paralympiády. Ne jako neutrálové, ale s plnou...

2. října 2025  6:01

Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na...

27. září 2025  10:43

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Premium

Ačkoliv už sama nepokračuje v úspěšné kariéře a místo závodění se věnuje trénování, stejně přichází na Duklu ve sportovním oblečení. Že by Zuzana Hejnová vytáhla na atletický ovál syna Matyáše, který...

24. září 2025

