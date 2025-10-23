„Z Finska bych udělal Hirošimu.“ Rusové zuří kvůli FIS, s návratem na hry počítali

S tím vážně nepočítali.
Vždyť jejich opětovné přijetí do soutěží předtím doporučil i britsko-švédský miliardář Johan Eliasch, prezident FIS. Minulý pátek z centrály FIS odeslali národním svazům dopis odůvodňující, proč by Rusům měli povolit startovat. Po telefonátu Putin–Trump navíc ruští komentátoři ujišťovali: Americký prezident nám jde na ruku, otevírá nám tím cestu zpět na mezinárodní scénu.
Také ruský mistr v běhu na lyžích Savelij Korostělev vykládal: „Na 95 procent věřím, že na milánské olympiádě budu.“
Nebude. Rada FIS hlasovala v úterý večer proti návratu Rusů.
Kreml okamžitě reagoval: Skandál. Diskriminace. Rusofobie.
To prezidentka Norské lyžařské asociace Tove Moe Dyrhaugová vyzdvihla: „Dlouhodobé válčení by nemělo být odměněno účastí na olympijských hrách.“
Den poté ruský dronový útok zasáhl mateřskou školu v Charkově. V Kyjevské oblasti drony dopadly na rodinný dům a způsobily smrt matky a dvou dcer, z nichž ta mladší byla šestiměsíčním batoletem. A v Chersonu zabily přímo na ulici starou ženu i s její kozou a kůzletem.
Patnáctinásobný mistr světa Johannes Klaebo ve svém prohlášení pro list VG uvedl: „Rada FIS si za své správné rozhodnutí zaslouží pochvalu. Dokud válka pokračuje, Rusko by nemělo být součástí lyžařské rodiny. Když válčení zastaví, pak je to jiná věc.“
Detaily z hlasování rady nebyly zveřejněny. Jurij Borodavko, hlavní trenér ruské reprezentace v běhu na lyžích, nicméně serveru championat.ru sdělil: „Očekával jsem, že nás na hry vezmou. Jenže Norové a skandinávská lobby zvolili tvrdý postoj, a dokonce zašli tak daleko, že pohrozili bojkotem her, pokud by se ruským sportovcům dovolilo soutěžit. Přidali se k nim pak Francouzi a další evropské země.“
Finsko se ostře postavilo proti návratu Rusů už před hlasováním, přičemž oznámilo, že bez ohledu na verdikt je nepustí na zahájení Světového poháru v klasickém lyžování v Ruce. „K nám zůstane Rusům vstup nadále zakázán,“ řekla Sirpa Korkattiová, šéfka finského svazu.
Na tato slova až psychopaticky zareagoval v rozhovoru pro server SportExpress čtyřnásobný olympijský vítěz v biatlonu Alexandr Tichonov: „Z toho zatraceného Finska bych udělal Hirošimu. Bylo by to ponaučení pro ostatní země.“ Následně kritizoval i ruské funkcionáře za malou aktivitu: „Přestaňte kňourat a buďte dominantní. Kdo jsme my, co se týče velikosti území, a kdo je Evropa? Kdo tu má rozhodovat?“
Před hlasováním se každopádně objevovaly na sítích další důkazy, jak sami ruští sportovci přispívají k propagandě režimu. Například fotografie skokanů na lyžích Iriny Avvakumovové a Jevgenije Klimova v bundách s velkým písmenem Z, symbolem ruské války na Ukrajině.
Na Putinově show v Lužnikách oslavující výročí anexe Krymu stál v roce 2022 na pódiu také Alexandr Bolšunov, majitel tří zlatých z her v Pekingu.
Další hvězda běžeckého lyžování Veronika Stěpanovová, vítězka ve štafetě z téže olympiády, nyní prohlásila: „Je to jednoduché. Vladimir Putin je můj prezident a moje země má vždycky pravdu. Pokud je můj příklon k Vladimiru Putinovi důvodem, proč mi nějaké podezřelé, bezejmenné postavy z FIS nedovolují závodit na mezinárodní scéně, tak je to cena, kterou jsem ochotna zaplatit.“
Světlana Žurovová, olympijská šampionka v rychlobruslení a poslankyně ruské Dumy, k verdiktu poznamenala: „Věřila jsem ve vítězství zdravého rozumu, ale Rada FIS je velmi rusofobní.“
Petter Skinstad, bývalý běžec na lyžích a nyní norský televizní komentátor, naopak zdůraznil: „Pro Putina je to obrovská porážka jeho image, protože očekával, že FIS v čele s Johanem Eliaschem podá Rusům pomocnou ruku. Naštěstí demokracie vítězí nad diktátory.“
Poté co účast Rusů neumožnily ani další federace včetně hokeje a biatlonu, bude jejich účast v únoru velmi skromná. V pozici neutrálů jim start povolily jen bruslařská ISU a federace skialpinismu.
Zatím se kvalifikovali jeden skialpinista a dva krasobruslaři, zatímco kvalifikace rychlobruslařů teprve proběhne.