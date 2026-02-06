Top momenty zahajovacího dne ZOH 2026
- 14:35 – curling, smíšené dvojice: Česko (Zelingrová, Chabičovský) – USA
- 14:40 – hokej, ženy: Česko – Švýcarsko
- 20:00 – slavnostní ceremoniál
Český program v den zahájení olympiády
Mezi curlery pokračuje v turnaji smíšených dvojic český pár Julie Zelingrová, Vít Chabičovský. V šestém kole je čekají soupeři ze Spojených států Cory Thiesseová a Korey Dropkin. Američané jsou dvojnásobní národní šampioni a mistři světa z roku 2023.
Češi zatím v olympijském turnaji narazili na Kanaďany, se kterými prohráli 5:10. Ve čtvrtek se utkali nejprve se Švédy a poté s Brity. Švédští favorité mladou českou dvojici přehráli 7:4, Britové 8:7.
Svou premiéru na hrách si už odbyly také hokejistky. Ve čtvrtek odpoledne nastoupily proti Američankám, kterým podlehly 1:5.
V pátek je čekají soupeřky ze Švýcarska. Na posledním mistrovství světa se oba týmy potkaly ve skupině – tehdy zvítězily Češky 3:0.
Večer bude patřit slavnostnímu zahájení. Jeho hlavní část se uskuteční na milánském stadionu San Siro, zároveň však bude ceremoniál probíhat i v Cortině d’Ampezzo.
Detaily večera se jako vždy do posledního okamžiku přísně tají. Česká výprava má už potřetí vlajkonoše i vlajkonošku, tentokrát ale neponesou vlajku společně. Zatímco hokejista David Pastrňák půjde v čele českého průvodu na San Siru, biatlonistka Lucie Charvátová bude v Cortině.
