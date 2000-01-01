náhledy
Zahajovací ceremoniál zimních olympijských her byl jako vždy opulentní slavností, tentokrát ještě povýšen o rozdělení do hned čtyř italských destinací. XXV. zimní olympiáda tak byla současně zahájena v Miláně, v Cortině d’Ampezzo, v Livignu a v Predazzu. Průvod národů proběhl na všech čtyřech místech zároveň a poprvé v historii vzplály dva ohně najednou. Všechny důležité okamžiky pátečního večera si můžete prohlédnout v galerii.
Autor: AP
Na San Siro dorazil i J.D. Vance, viceprezident Spojených států, který už ve čtvrtek sledoval zápas Američanek proti českým hokejistkám. Krátce před začátkem slavnostního zahájení se potkal i s bývalým prezidentem Mezinárodního olympijského výboru Thomasem Bachem.
Autor: Susana Vera, Reuters
Program na San Siru odstartoval tanec Amora s Psyché, které doprovodilo 70 tanečníků z milánské La Scaly.
Autor: Reuters
Herečka Matilda De Angelisová dirigovala noty a hudební skladatele Giuseppe Verdiho, Gioachina Rossiniho a Giacoma Pucciniho.
Autor: Reuters
Nad San Sirem levitovaly tuby, ze kterých se rozlévala barva. Ta postupně obarvovala spirálu v srdci stadionu.
Autor: Reuters
V Miláně nechyběly ani hudební vložky, před více než 60 tisíci diváky vystoupila také Mariah Carey. Pětinásobná držitelka ceny Grammy rozezvučela italský stadion skladbou „Nel blu, dipinto di blu“ od Domenica Modugna, po které následovala píseň „Nothing is impossible“.
Autor: Reuters
Organizátoři rovněž uctili památku Giorgia Armaniho, světoznámého módního návrháře, který loni v září zemřel ve věku 91 let. Modelky vytvořily tři zástupy, každý v jedné barvě italské trikolóry.
Autor: Reuters
Českou výpravu na milánském stadionu vedl hokejista David Pastrňák. Zlato-červeno-modrou kombinací ladili Češi s atmosférou večera.
Autor: AP
David Pastrňák si pozici vlajkonoše jak se patří vychutnal. „Bylo to nádherné. Bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou zem, hlavně za všechny sportovce. Pohled, jak jsme vcházeli do vyprodaného a zaplněného San Sira, nikdy nezapomenu,“ rozplýval se následně.
Autor: AP
Druhou českou vlajkonoškou byla Lucie Charvátová, která přivedla český tým do srdce Cortiny d’Ampezzo.
Autor: AP
Projev ke sportovcům i fanouškům pronesl předseda organizačního výboru Giovanni Malago.
Autor: Reuters
Andrea Bocelli zazpíval slavnou árii Nessum dorma. Ve stejné chvíli přinesli pochodeň s olympijským ohněm na stadion fotbalisté Franco Baresi a Giuseppe Bergomi.
Autor: Reuters
Nejdůležitější část štafety pak dostali na starost slavní lyžaři Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová v Miláně...
Autor: Reuters
... a Sofia Goggiová v Cortině. Oheň umístili do speciální schránky, která se proměnila z vločky na kouli.
Autor: Reuters
Velkolepým ohňostrojem pak vyvrcholilo zapálení ohně a s ním i samotný ceremoniál. Schránku s ohněm umístili organizátoři do středu slavného Oblouku míru v centru Milána.
Autor: Reuters