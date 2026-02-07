|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Olympijský oheň v Oblouku míru, Češi ve svetrech. Jak vypadalo unikátní zahájení?
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
- Program olympiády
- Kde sledovat ZOH v TV
- Česko na ZOH
- Vstupenky
- Olympiáda dnes
- Stadiony a sportoviště
- Medailové pořadí
Hokej na ZOH
Olympijské sporty
- Alpské lyžování
- Biatlon
- Curling
- Pravidla curlingu
- Snowboarding
- Rychlobruslení
- Krasobruslení
- Klasické lyžování
- Skoky na lyžích
Čeští medailisté
- Zuzana Maděrová (1. místo)
- Metoděj Jílek (2. místo)
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou
Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...
2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce
Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě hned dvě medaile! Tu nejcennější získala snowboardistka Zuzana Maděrová, která zastoupila výpadek Ester Ledecké a...
Sáňkař Langenhan dokonal suverénní jízdu za zlatem, Hyman maximum nevyrovnal
Olympijský závod sáňkařů v Cortině d’ Ampezzo vyhrál Max Langenhan z Německa. Dvojnásobný mistr světa zvítězil před Jonasem Müllerem z Rakouska a domácím Dominikem Fischnallerem.
Příště se musím připravit líp, uznala Ledecká. A omluvila se prezidentovi
Od našeho zpravodaje v Itálii Neobhájila podruhé za sebou olympijské zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu. Kvůli chybě ve čtvrtfinále nezasáhla ani do bojů o medaile. Přesto když Ester Ledecká po všech rozhovorech,...
Stříbro nejdřív neslavil. Byl jsem zklamaný, já šel pro zlato, přiznal Jílek
Od našeho zpravodaje v Itálii Dá se stříbro oslavit méně? Metoději Jílkovi zřejmě teprve dojde, jaký úspěch se mu v neděli v Miláně podařil. První start na olympiádě. První medaile. V 19 letech. „Nejdřív jsem byl lehce zklamaný,...
Rybář o Davidové: Markéta moc chtěla. Bolest ji dál nepustila. Víc věcí se nasčítalo
Od našeho zpravodaje v Itálii Markéta Davidová po závodě, v němž s českou smíšenou štafetou sestoupila z pátého místa až na jedenácté, do novinářské mixzóny kvůli špatnému fyzickému stavu nepřišla. Sportovní ředitel Ondřej Rybář...
Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu
Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...
OBRAZEM: Úsměvy, selfie i gratulace od prezidenta. Jak Maděrová slavila zlato
Když vypadla Ester Ledecká, rázem upřeli čeští fandové zrak na Zuzanu Maděrovou. A ta je nezklamala. Parádními jízdami postupně zdolala všechny své soupeřky, až si došla pro zlato v paralelním obřím...
Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl
Od našeho zpravodaje v Itálii Mělo jít o americký den. V hledišti u cílového prostoru ženského olympijského sjezdu v Cortině d’ Ampezzo vlála spousta zámořských vlajek. Na tribuně nechyběla rapová ikona Snoop Dogg, a když do...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...
Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře
Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při svém prvním startu v kariéře na olympijských hrách stříbrnou medaili. V Miláně v závodě na 5000 metrů nestačil pouze na Nora Sandera Eitrema, který zvítězil v...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy ještě jedou Sáblíková a Jílek
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou tu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým aspirantům,...
Metoděj Jílek na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně
Na zimních olympijských hrách 2026 dochází i na jedno symbolické střídání. Poslední olympijský závod má před sebou Martina Sáblíková naopak poprvé se představil Metoděj Jílek. Devatenáctiletý talent...