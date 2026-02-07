Olympijský oheň v Oblouku míru, Češi ve svetrech. Jak vypadalo unikátní zahájení?

  7:10
Zahajovací ceremoniál zimních olympijských her byl jako vždy opulentní slavností, tentokrát ještě povýšen o rozdělení do hned čtyř italských destinací. XXV. zimní olympiáda tak byla současně zahájena v Miláně, v Cortině d’Ampezzo, v Livignu a v Predazzu. Průvod národů proběhl na všech čtyřech místech zároveň a poprvé v historii vzplály dva ohně najednou. Všechny důležité okamžiky pátečního večera si můžete prohlédnout v galerii.
Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) Viceprezident Spojených států JD Vance a bývalý prezident Mezinárodního... Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) Zpěvačka Mariah Carey vystoupila během zahajovacího ceremoniálu. (6. února 2026) Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026) Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je... Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je... Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech... Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

2. den ZOH ONLINE: Šokující zlato Maděrové, Jílek má stříbro na pětce

Sledujeme online
Snowboardistka Zuzana Maděrová (uprostřed) se zakusuje do zlaté medaile.

Druhý den programu zimních olympijských her v Miláně a Cortině přinesl české výpravě hned dvě medaile! Tu nejcennější získala snowboardistka Zuzana Maděrová, která zastoupila výpadek Ester Ledecké a...

8. února 2026  15:35,  aktualizováno  20:04

Sáňkař Langenhan dokonal suverénní jízdu za zlatem, Hyman maximum nevyrovnal

Ondřej Hyman z České republiky v akci během své třetí jízdy (8. února 2026)

Olympijský závod sáňkařů v Cortině d’ Ampezzo vyhrál Max Langenhan z Německa. Dvojnásobný mistr světa zvítězil před Jonasem Müllerem z Rakouska a domácím Dominikem Fischnallerem.

8. února 2026  19:56

Příště se musím připravit líp, uznala Ledecká. A omluvila se prezidentovi

Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Od našeho zpravodaje v Itálii Neobhájila podruhé za sebou olympijské zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu. Kvůli chybě ve čtvrtfinále nezasáhla ani do bojů o medaile. Přesto když Ester Ledecká po všech rozhovorech,...

8. února 2026  19:50

Stříbro nejdřív neslavil. Byl jsem zklamaný, já šel pro zlato, přiznal Jílek

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dá se stříbro oslavit méně? Metoději Jílkovi zřejmě teprve dojde, jaký úspěch se mu v neděli v Miláně podařil. První start na olympiádě. První medaile. V 19 letech. „Nejdřív jsem byl lehce zklamaný,...

8. února 2026  19:34

Rybář o Davidové: Markéta moc chtěla. Bolest ji dál nepustila. Víc věcí se nasčítalo

Smíšená štafeta v biatlonu, zimní olympijské hry v Miláně (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Markéta Davidová po závodě, v němž s českou smíšenou štafetou sestoupila z pátého místa až na jedenácté, do novinářské mixzóny kvůli špatnému fyzickému stavu nepřišla. Sportovní ředitel Ondřej Rybář...

8. února 2026  19:15

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

8. února 2026  12:14,  aktualizováno  18:47

OBRAZEM: Úsměvy, selfie i gratulace od prezidenta. Jak Maděrová slavila zlato

Zuzana Maděrová se svým olympijským zlatem z Livigna.

Když vypadla Ester Ledecká, rázem upřeli čeští fandové zrak na Zuzanu Maděrovou. A ta je nezklamala. Parádními jízdami postupně zdolala všechny své soupeřky, až si došla pro zlato v paralelním obřím...

8. února 2026  18:46

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Zdrcení američtí fanoušci sledují, jestli je Lindsey Vonnová po pádu v pořádku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mělo jít o americký den. V hledišti u cílového prostoru ženského olympijského sjezdu v Cortině d’ Ampezzo vlála spousta zámořských vlajek. Na tribuně nechyběla rapová ikona Snoop Dogg, a když do...

8. února 2026  17:57,  aktualizováno  18:44

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  18:40

Stříbrná jízda na pětce. Jílek má medaili hned při své olympijské premiéře

Nejlepší rychlobruslaři olympijského závodu na 5000 metrů: uprostřed vítězný...

Rychlobruslař Metoděj Jílek získal při svém prvním startu v kariéře na olympijských hrách stříbrnou medaili. V Miláně v závodě na 5000 metrů nestačil pouze na Nora Sandera Eitrema, který zvítězil v...

8. února 2026  13:41,  aktualizováno  18:16

Rychlobruslení na ZOH 2026: program, kdy ještě jedou Sáblíková a Jílek

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou tu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Dvojice Metoděj Jílek, Martina Sáblíková patří k medailovým aspirantům,...

4. února 2026  9:36,  aktualizováno  8. 2. 17:57

Metoděj Jílek na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Na zimních olympijských hrách 2026 dochází i na jedno symbolické střídání. Poslední olympijský závod má před sebou Martina Sáblíková naopak poprvé se představil Metoděj Jílek. Devatenáctiletý talent...

6. února 2026,  aktualizováno  8. 2. 17:50

