Za zlato dva a půl milionu. Vláda slíbila olympijským medailistům finanční odměny

Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině vláda v individuálních sportech slíbila odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu korun a za bronz 1,2 milionu korun. V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů. Po dnešním zasedání vlády to na tiskové konferenci řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Stejné ocenění má připadnout i vítězným paralympionikům.
Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení. Paralympionik dostane plnou finanční odměnu za svou nejcennější medaili. Za každou další medaili obdrží odměnu sníženou o 50 procent.

Čeští medailisté z nadcházejících zimních olympijských her dostanou stejné odměny jako za úspěchy na letních olympiádách v Paříži 2024 či v Tokiu 2021. Stejné sumy inkasovali medailisté i ze zimní olympiády 2022 v Pekingu.

Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo bude mít 113 sportovců. Je to stejný počet, jaký se zúčastnil dosud rekordních zimních her v Pekingu v roce 2022. Tam sice v nominaci bylo116 olympioniků, ale někteří kvůli zranění a koronaviru do soutěží nezasáhli.

Podruhé za sebou je v českém týmu pro zimní olympiádu více než stovka sportovců. Napomáhá k tomu především účast obou hokejových týmů, které dohromady tvoří 48 hráčů a hráček. Výprava je tak o něco větší než na letních hrách 2024 v Paříži, kde bylo 111 českých sportovců.

Ester Ledecká slaví na pódiu bronzovou medaili z mistrovství světa ve sjezdu na lyžích.

České barvy bude reprezentovat čtveřice olympijských medailistů - rychlobruslařka Martina Sáblíková, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

