Za pět je dobré vysvědčení. A všimněte si věku i sebevědomí většiny medailistů

Biatlonistka Tereza Voborníková pózuje s bronzovou medailí za olympijský závod s hromadným startem.

Tomáš Macek
Dan Hübsch
,
  12:00
Konec korunoval dílo. Tereza Voborníková vybojovala velmi nečekaný biatlonový bronz a česká výprava tudíž opouští 25. zimní olympijské hry s pěti medailemi, z nichž dvě jsou dokonce zlaté. Což je bezesporu úspěch.

Ne, není to devět medailí jako při rekordu v Soči 2014. Ani sedm jako v Pchjongčchangu 2018. Ale po sestupu ke dvěma cenným kovům z Pekingu 2022, tehdy v podání Ledecké a Sáblíkové, nastolili Češi opět vzestupný trend.

Druhá desítka, přesněji 16. místo, v medailovém žebříčku zemí jim sluší.

Vezměte počet medailových nadějí, vydělte je třemi a dostanete reálný odhad konečného počtu medailí, zní poučka, kterou razil někdejší šéf české mise na hrách František Dvořák.

Před těmi letošními s pomocí zmíněné normy vycházelo některým expertům právě číslo pět.

A je jich pět.

Jen v jiné skladbě, než mnozí očekávali.

Větší finance by českému sportu slušely a obřím varováním je mocný nástup vědy do sportu, včetně využití AI. Už po pařížské olympiádě Jiří Kejval tvrdil, že v tomto směru české sporty pozdě zachytávají nejnovější trendy.

