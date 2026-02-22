Obě odcházející šampionky si po dojetí závodu ještě bok po boku střihly cílovou rovinku. Ještě jednou, naposledy. Na rozloučenou. Tentokrát bez stresu a napětí, kdo bude v posledních metrech rychlejší.
Místo toho mávaly vlajkami svých zemí, ve tvářích měly úsměvy. A vychutnávaly si burácení tisícovek diváků.
Na velkoplošné obrazovce naproti tribuně svítilo: „Grazie Doro. Danke Franzi.“ Podobnými vzkazy se hemžilo také hlediště.
Preussová si nasadila na hlavu zlatou korunku a s odšpuntovanou lahví pronásledovala Wiererovou. Italka s mikrofonem v ruce děkovala fanouškům.
Zkrátka šťastné, byť dojemné loučení.
„Tady jsem se poprvé učila střílet. A že tu můžu skončit, s tolika skvělými závody za poslední roky, je bláznivé. Pořád si všechno musím teprve uvědomit,“ líčila Wiererová, pro níž je Anterselva domovským areálem.
Pětatřicetiletá Italka je čtyřnásobnou olympijskou medailistkou, majitelkou dvanácti cenných kovů z MS a dvojnásobnou vítězkou Světového poháru.
O čtyři roky mladší Preussová má ve sbírce dvě pódiová umístění z her a jedenáct z mistrovství světa, hodnocení elitního seriálu ovládla v minulé sezoně.
„Chtěla jsem si při tom čestném kolečku s Doro užít každý moment,“ popisovala Němka.
V lednu oznámila, že aktuální sezona bude její poslední, den před startem olympijského klání s hromadným startem upřesnila, že na poslední tři zastávky Světového poháru už neodcestuje.
Na rozdíl od Wiererové se ale nerozloučila povedeným výsledkem – ve třicetičlenném startovním poli obsadila 28. místo.
Přitom i domácí ikona se před startem podobného umístění obávala. „Hlavně jsem nechtěla skončit poslední,“ prozradila.
V jednu chvíli se jí dokonce dařil pravý opak. „Říkala jsem si, že je pěkné, že jsem alespoň pár metrů v závodě vedla,“ potěšilo ji druhé kolo, v němž tahala tempo na čele.
A konečné páté místo?
„Na tenhle výsledek jsem pyšná.“
V úvodní smíšené štafetě na letošních hrách pomohla Itálii ke stříbru, jinak už se na pódium, které od ní při domácí rozlučce mnozí čekali, nedostala. Ale příliš ji to nemrzelo.
„V uplynulém roce jsem zažila spoustu emocí, bylo to hodně nahoru a dolů,“ hodnotila pro agenturu Reuters. „Během kariéry jsem měla šanci získat nějaké medaile a ukázat opravdu dobré výsledky. Ale nakonec jsou pro mě důležitější všichni ti lidé, které jsem potkala, a taky náklonnost fanoušků. Toho si vážím víc než medailí.“
Preussová, kterou v minulosti opakovaně trápily zdravotní potíže, byla v Anterselvě součástí pro změnu bronzového smíšeného kvarteta, pak ještě ve sprintu, stíhačce i vytrvalostním závodě skončila pokaždé v top 10.
V celkovém součtu tedy i ona může považovat olympijské hry za úspěšné. Jelikož je úřadující vítězkou Světového poháru, odchází svým způsobem na vrcholu.
Stejně tak Wiererová patřila navzdory pokročilejšímu sportovnímu věku stále mezi elitní závodnice. Díky tomu se může loučit s vědomím: „Povedlo se mi biatlon v Itálii zviditelnit. Samozřejmě i společně s mými kolegy.“
Konce kariér po olympijských hrách, případně celých čtyřletých cyklech, bývají ve sportu časté.
V italském týmu kromě Wiererové končí i 36letý Lukas Hofer, spekuluje se také o budoucnosti o pět let mladší Lisy Vittozziové.
„Jestli budu pokračovat? Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlela,“ prohlásila po svém triumfu v olympijském stíhacím závodě.
Pokud šlo o její poslední akci, byla jistě povedená. Stejně jako v případě Wiererové a Preussové.