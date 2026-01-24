Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací

Petr Barna v olympijské sezoně 1987/1988. | foto: ČTK

Alžběta Marešová
  20:00
Pět krasobruslařských medailí získalo Československo v průběhu let na olympijských hrách. Tu poslední přidal v Albertville v roce 1992 Petr Barna. Jaká byla jeho cesta za bronzem i proč hned záhy ukončil kariéru, vypráví v seriálu iDNES Premium Vzpomínky na medaili.

Nikdy v soutěži neskočil trojitého axela. Nikdy nezajel absolutně čistý program.

„I tak jsem získal poměrně dost úspěchů,“ usmívá se Barna.

Už několik let žije ve Švýcarsku, kde se ženou Andreou vede bruslařský klub. Bronzovou medaili z Albertville má opřenou v knihovně mezi dalšími trofejemi a artefakty ze své kariéry.

„Je to krásná medaile. S křišťálem od francouzské firmy Lalique. Fakt se jim povedla. Ale nemodlím se k ní,“ žertuje.

Dnes už se dokáže bavit o krasobruslení i své kariéře s nadhledem a vtipem. Byly ale doby, kdy se nezvládl na krasobruslařské závody ani kouknout v televizi. Celých deset let. „Měl jsem takovou post úspěchovou depresi. Nechtěl jsem nic vidět,“ přiznává.

To však předbíháme.

Za nás jsme viděli krasobruslení v televizi dvakrát ročně, dneska si všechno najdete na internetu, můžete si jízdy zpomalit a kouknout se, jak to kdo dělá.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

