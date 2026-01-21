Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující nájezd. | foto: Profimedia.cz

Karel Knap
Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství. A hlavně, zásadně přispěly k legendárnímu triumfu, k němuž se brankářský hrdina před nadcházejícími hrami v Itálii vrací v seriálu iDNES Premium Vzpomínky na medaili.

Výpadům obávaných soků v šesti superprestižních zápasech čelil Hašek neskutečnou mrštností připomínající cirkusovou akrobacii či uhrančivou choreografii, která v českých sportovních dějinách jednoduše nemá obdoby.

Pamětníci si jej stále vybavují jako anděla spásy, jenž tenkrát skoro vždy vyslyšel jejich úpěnlivě šeptané modlitby.

Nyní se v šedesáti věnuje bezmála roční dcerce Terezce a čtyřletému synku Honzíkovi, odpočívá v přírodě a vydovádí se v roli obránce týmu Ševci Nový Knín.

Na „Turnaj století“ se ve svých vzpomínkách vrací s potěšením.

„Už je to dávno, lidi už se mě na něj nevyptávají tak často jako po únoru 1998,“ říká. „Ale tohle olympijské zlato je naprosto výjimečné, první v historii našeho hokeje, z turnaje poprvé otevřeného i pro hráče z NHL. Mám dojem, že o něm budu slýchat, dokud budu naživu.“

Vzhledem k současnosti mě vítězství nad Ruskem ve finále teď možná těší víc. Tenkrát jsem výhru nad nimi prožíval jako nad každým velkým soupeřem.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

