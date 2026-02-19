Martin Nečas
útočník
Turnaj neodstartoval nejlépe, vedle efektních toček tropil ztráty a překážel si s Pastrňákem. Jenže postupem času se z něj na ledě stal lídr, kterého teď znovu obdivují i v Severní Americe. Snažil se tvořit, střílet, burcovat tým výkony.
Ničím se nenechal rozhodit – ani hitem od spoluhráče MacKinnona – a zůstával sebevědomý. Jestli někdo vyčníval, tak on. I nad Pastrňákem. Zapadl do lajny vedle Kämpfa s Chlapíkem. Utvořili jedinou formaci, která zafungovala. A nakonec zapsal hned osm bodů. Je vidět, jak moc mu narostla víra v sama sebe od doby, kdy hraje s těmi nejlepšími v Coloradu. Česko rozhodně nezklamal.